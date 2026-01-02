സ്വര്ണത്തില് തീര്ത്ത കിരീടത്തില് തിളങ്ങുന്ന വജ്രങ്ങള്; വില 80 ലക്ഷം, സായി ബാബയ്ക്ക് ഭക്തന്റെ സമ്മാനം
സായി ബാബയ്ക്ക് കിരീടം സമ്മാനിച്ച് ഭക്തന്. സ്വര്ണത്തില് തീര്ത്ത കിരീടം വജ്രങ്ങള് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 80 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്നതാണ് കിരീടം.
Published : January 2, 2026 at 5:54 PM IST
മുംബൈ: പുതുവത്സരത്തില് സായി ബാബയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി ഷിര്ദ്ദിയില് എത്തിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്. സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വിശ്വാസത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും പ്രതിരൂപമാണ് സായി ബാബയെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പുതുവര്ഷത്തില് അനുഗ്രഹം തേടിയെത്തിയ ഭക്തരാകട്ടെ സായി ബാബയ്ക്ക് സമര്പ്പിച്ചത് നിരവധി സമ്മാനങ്ങളാണ്.
ഇതില് ഹരിയാനയില് നിന്നുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ സംഭാവന ജനശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ചു. 80 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന കിരീടമാണ് ഫരീദാബാദ് സ്വദേശിയായ പ്രദീപ് മൊഹന്തി സായി ബാബയ്ക്ക് ചാര്ത്തിയത്. സ്വര്ണത്തില് തീര്ത്ത കീരീടത്തില് വിലപിടിപ്പുള്ള വജ്രങ്ങള് പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
സ്വർണവും വജ്രവും പതിച്ച വളരെ മനോഹരമായ കിരീടമാണിതെന്ന് സായിബാബ ട്രസ്റ്റ് അറിയിച്ചു. ഇത് 585 ഗ്രാം ശുദ്ധമായ സ്വർണം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 153 വിലയേറിയ വജ്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കിരീടം പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കിരീടത്തിൻ്റെ ആകെ ഭാരം 655 ഗ്രാമാണെന്നും ട്രസ്റ്റ് അറിയിച്ചു.
സായി ബാബയ്ക്ക് കിരീടം സമര്പ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രദീപ് മൊഹന്തിയയും കുടുംബവും ഔപചാരികമായി അത് സായിബാബ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ഗോരക്ഷ് ഗാഡിൽക്കറിന് കൈമാറി. വിലയേറിയ സംഭാവനകള് നല്കിയതിന് കുടുംബത്തിന് സായി ബാബയുടെ വിഗ്രഹവും ട്രസ്റ്റ് സമ്മാനിച്ചു.
നൂറാം ജന്മവാര്ഷികാഘോഷം: കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് സായിബാബയുടെ നൂറാം ജന്മവാർഷികം ആഘോഷമായി നടന്നത്. വളരെ വിപുലമായി നടന്ന ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയായിരുന്നു. സത്യസായി ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തനിക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സായിബാബയുടെ മഹാസമാധിയായ പുട്ടപർത്തി പുണ്യഭൂമിയാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. സത്യസായി ബാബയുടെ പാത സമാധാനത്തിൻ്റെയും ക്ഷേമത്തിൻ്റെയും പാതയാണെന്ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പറഞ്ഞു. ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് കണ്ട ദിവ്യരൂപമായി ബാബയെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
ഷിർദ്ദി സായി ബാബ ക്ഷേത്രം: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഷിർദ്ദിയിലാണ് സായി ബാബ ക്ഷേത്രം അഥവാ ശ്രീ സമാധി മന്ദിർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്നേഹം, ഐക്യം, കാരുണ്യം എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ട ഒരു പ്രധാന തീർഥാടന കേന്ദ്രമാണിത്. സായി ബാബയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിവിടം. ശ്രീ സായിബാബ സൻസ്ഥാൻ ട്രസ്റ്റിന് കീഴിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. 1954ലാണ് സായിബാബയുടെ വിഗ്രഹം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്.
ദർശിക്കുന്നതിനും ഗുരുപൂർണിമ പോലുള്ള ഉത്സവങ്ങൾക്കും നിരവധി ഭക്തര് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു. സാർവത്രിക സാഹോദര്യം, സ്നേഹം, കാരുണ്യം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മതത്തിൻ്റെയോ ജാതിയുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനത്തെ സായി ബാബ എതിര്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
