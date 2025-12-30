ETV Bharat / bharat

ഇവർക്ക് തുല്യം ഇവർ മാത്രം! 2025ൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്‌ടപ്പെട്ട പ്രതിഭകൾ

2025 അവസാനിക്കാറാകുമ്പോൾ ഈ വർഷം രാജ്യത്തിന് നഷ്‌ടപ്പെട്ട ചില പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അറിയാം.

2025ൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്‌ടപ്പെട്ട പ്രതിഭകൾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 30, 2025 at 7:50 PM IST

2025 ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്‌ടങ്ങളുടെ വർഷം കൂടിയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ, ഭരണം തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ നിന്ന് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്ക് നഷ്‌ടമായി. വർഷങ്ങളോളം ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ഇവർ രാജ്യത്തിന് നൽകി. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇവരുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. നേതാക്കളും കലാകാരന്മാരും ആദരാഞ്ജലികൾ നേർന്നു.

ഇവരുടെ വിയോഗം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്‌കാരിക മേഖലയിലെ വലിയ ഒരു വിടവായി ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നു. ഭാവി തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയാണ് ഈ പ്രതിഭകള്‍ നമ്മെ വിട്ട് അകന്നത്.

വിജയ് രൂപാണി: ഗുജറാത്തിലെ മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്നു വിജയ് രൂപാണി. രാഷ്‌ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലും പൊതുജന സേവനത്തിലും തത്‌പരനായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ജന മനസുകളിൽ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും പാർട്ടി സംഘടനയിലും ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകി. 2025 ജൂൺ 12ന് അഹമ്മദാബാദിലുണ്ടായ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനാപകടത്തിലാണ് രൂപാണി മരിച്ചത്.

Vijay Rupani (IANS)

ലണ്ടനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ ബോയിങ് വിമാനം അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ തകർന്നുവീണു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗ വാർത്ത അറിഞ്ഞയുടൻ പാർട്ടി ഭേദമന്യേ നേതാക്കൾ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ജന മനസുകളിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തെയാണ് ഇത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്.

ധർമ്മേന്ദ്ര: ഇന്ത്യൻ സിനിമ ആസ്വാദകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയ പ്രശസ്‌ത താരമാണ് ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര. 1960 കളിലാണ് സിനിമാ മേഖലയിൽ കാലെടുത്തു വച്ചത്. 300ലധികം സിനിമകളിൽ ശക്തവും ആകർഷകവുമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്‌തു. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രശസ്‌തനായത്. ഇത് കാരണം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ "ബോളിവുഡിൻ്റെ ഹീ-മാൻ" എന്ന് സ്‌നേഹത്തോടെ വിളിച്ചു.

Dharmendra (IANS)

'ഷോലെ', 'ഫൂൽ ഔർ പത്തർ', 'ചുപ്‌കെ ചുപ്‌കെ' തുടങ്ങി നിരവധി ക്ലാസിക്‌ സിനിമകളിൽ വേഷമിട്ടു. അഭിനയത്തിനപ്പുറം പാർലമെൻ്റ് അംഗമായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു. 2025 നവംബർ 24ന് 89ാം വയസിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് മുംബൈയിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിൽ സിനിമാ മേഖലയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകരും ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.

ഷിബു സോറൻ: ജാർഖണ്ഡ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഉന്നത വ്യക്തിത്വവും പ്രമുഖ ആദിവാസി നേതാവുമാണ് ഷിബു സോറൻ. ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിനും ആദിവാസികളുടെ അവകാശത്തിനും വേണ്ടി മുന്നിൽ നിന്ന് പടപൊരുതിയ വ്യക്തി. മൂന്ന് തവണ ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഇദ്ദേഹം ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച (ജെഎംഎം) സ്ഥാപക നേതാവ് കൂടിയാണ്.

Shibu Soren (IANS)

ദീർഘകാലമായി അസുഖ ബാധിതനായ ഇദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിലെ സർ ഗംഗാ റാം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 4ന് ഡൽഹിയിലെ ഗംഗാ റാം ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു.

സത്യപാൽ മാലിക്: നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം കൈ മുതലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് സത്യപാൽ മാലിക്. ബിഹാർ ഗവർണർ, ഗോവ ഗവർണർ, മേഘാലയ ഗവർണർ എന്നീ നിലകളിൽ മാലിക് സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. 1990 ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ 1990 നവംബർ 10 വരെ പാർലമെൻ്ററി കാര്യ, ടൂറിസം വകുപ്പുകളുടെ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. ജമ്മു കശ്‌മീർ മുൻ ഗവർണർ കൂടിയായിരുന്നു. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 5ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ റാം മനോഹർ ലോഹ്യ (ആർഎംഎൽ) ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.

Satya Pal Malik (IANS)

അസ്രാനി: പ്രശസ്‌ത ഹാസ്യനടനും ബോളിവുഡ് താരവുമായ ഗോവർദ്ധൻ അസ്രാനി തൻ്റെ അപരനാമമായ അസ്രാനി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിന്ന സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി വേഷങ്ങൾ ചെയ്‌തു. തലമുറകളിലൂടെ ചിരിയും സന്തോഷവും കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഓർമിക്കപ്പെടുന്നു.

Govardhan Asrani (IANS)

2025 ഒക്ടോബർ 20ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു. മരിക്കുമ്പോൾ 84 വയസായിരുന്നു പ്രായം. ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് എണ്ണമറ്റ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഇദ്ദേഹത്തെ രാജ്യം ഇപ്പോഴും സ്‌മരിക്കുന്നു.

പീയൂഷ് പാണ്ഡെ: ഇന്ത്യൻ പരസ്യത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിമറിച്ച വ്യക്തിയാണ് പീയൂഷ് പാണ്ഡെ. ട്രെയിനി അക്കൗണ്ട് എക്‌സിക്യൂട്ടീവായി ജോലി ആരംഭിച്ച ഇദ്ദേഹം 1982ൽ ഓഗിൽവി & മേത്തർ ഇന്ത്യ (ഇപ്പോൾ ഓഗിൽവി ഇന്ത്യ) എന്ന സ്ഥാപനത്തിലൂടെ പരസ്യ ലോകത്തേയ്‌ക്ക് പ്രവേശിച്ചു. തൻ്റെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പരസ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി തന്നെ മാറ്റി എഴുതി.

Piyush Pandey (IANS)

ഏഷ്യൻ പെയിൻ്റ്‌സിൻ്റെ "ഹർ ഖുഷി മേം റംഗ് ലായെ", കാഡ്ബറിയുടെ "കുച്ച് ഖാസ് ഹേ", ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഐക്കണിക് "എഗ്" തുടങ്ങി പ്രശസ്‌ത പരസ്യ കാമ്പെയ്‌നുകളുടെ പിന്നിലെ സൂത്രധാരനാണ് ഇദ്ദേഹം. 2025 ഒക്ടോബർ 23നാണ് പീയൂഷ് പാണ്ഡെയുടെ വിയോഗം.

