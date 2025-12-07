ETV Bharat / bharat

ദാരിദ്ര്യം, അന്ത്യകർമം നടത്താൻ പോലും പണമില്ല; 76കാരന്‍റെ മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം കുടുംബം കഴിഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസം

വീട്ടുകാരെ കാണാത്തതിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയത് വീട്ടുടമ. കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ശവസംസ്‌കാരം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് സ്വാമിദാസിൻ്റെ കുടുംബം പറയുന്നു.

Representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 7, 2025 at 1:10 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സംസ്‌കരിക്കാനും അന്ത്യകർമ്മങ്ങള്‍ നടത്താനും പണമില്ല, വയോധികന്‍റെ മൃതദേഹം കുടുംബം സൂക്ഷിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസം. സ്വാമിദാസ് എന്ന 76കാരന്‍റെ മൃതദേഹമാണ് പിന്നീട് സന്നദ്ധ സംഘടന സംസ്‌കരിച്ചത്. മൽകാജ്‌ഗിരി ജില്ലയിലെ ജീഡിമെട്‌ല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം.

സ്വാമിദാസിന്‍റെ മൃതദേഹം മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും സംസ്‌കരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് സന്നദ്ധ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അവരെത്തിയാണ് സ്വാമിദാസിൻ്റെ സംസ്‌കാരം നടത്തിയത്. ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങാനും അന്ത്യകർമങ്ങൾ നടത്താനും പണമില്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം മൃതദേഹം വീട്ടിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചതെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

"സ്വാമിദാസ് അസുഖം മൂലം മരിച്ചു. ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അന്ത്യകർമങ്ങൾ പോലും നടത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ദരിദ്രരായിരുന്നു സ്വാമിദാസിൻ്റെ കുടുംബം. മൃതദേഹം അവർ മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ വീട്ടുടമസ്ഥൻ ആണ് ഇക്കാര്യം പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചത്" എന്ന് ഇൻസ്പെക്‌ടർ ഗദ്ദാം മല്ലേഷ് പറഞ്ഞു.

സ്വാമിദാസിൻ്റെ കുടുംബവും വീട്ടുടമയും പൊലീസിനൊപ്പം (ETV Bharat)

പിന്നീട് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും മൃതദേഹം ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് സന്നദ്ധ സംഘടനയെ വിവരം അറിയിച്ച് അവർ വഴി ശവസംസ്‌കാരവും അന്ത്യകർമങ്ങളും നടത്തുകയായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

മഹബൂബ്‌നഗർ ജില്ലയിലെ എൻഎൽബി നഗറിലാണ് സ്വാമിദാസ് (76) കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇളയ മകൾ സലോണി ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുടുംബം ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്. പ്രായാധിക്യവും അസുഖവും മൂലം മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് സ്വാമിദാസ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് അസുഖങ്ങൾ കൂടുകയും ആരോഗ്യം പൂർണമായും വഷളാകുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് കുടുംബം ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുകയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയും ചെയ്‌തു.

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലായ കുടുംബത്തിന് വീട്ട് വാടകയും നല്‍കാനായില്ല. വീട്ടുടമസ്ഥൻ പല തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും വാടക നല്‍കാൻ കുടുംബത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ഈ വിവരം വീട്ടുടമ അടുത്തിടെ പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീട്ടുകാരെ ആരെയും പുറത്ത് കാണാതിരുന്നതിനാൽ ഉടമയ്ക്ക് സംശയം തോന്നി. അങ്ങനെ വിവരം തിരക്കുകയും വീട്ടുകാരോട് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്‌തപ്പോഴാണ് വീട്ടുടമ സംഭവം അറിയുന്നത്. തിങ്കളാഴ്‌ച (ഡിസംബർ 01) സ്വാമിദാസ് മരിച്ചെന്നും പണമില്ലാത്തതിനാൽ ശവസംസ്‌കാരം നടത്തിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞു.

ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. അവർ സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വെള്ളിയാഴ്‌ച സത്യ ഹരിശ്ചന്ദ്ര ഫൗണ്ടേഷൻ എത്തി അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്തി. റാണിഗഞ്ചിലെ എൻ‌ജി‌ഒ ഭവനത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

