35 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു; ആനയും അമ്പാരിയുമൊരുക്കി കുഞ്ഞ് അതിഥിയെ വരവേറ്റ് കുടുംബം

Published : February 9, 2026 at 8:11 PM IST
ചണ്ഡീഗഢ്: 35 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെണ്കുഞ്ഞ് പിറന്നു, നവാതിഥിയെ കുടുംബം വരവേറ്റതോ വൻ ആഢംബരത്തോടെ. ആനകളും കുതിരകളും രഥങ്ങളും ഡ്രമ്മുകളും ഇവൾക്ക് അകമ്പടിയേകി. അമ്മയേയും മകളേയും ഡ്രമ്മുകളും രഥങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്തു.
മകളുടെ ജനനവും നാമകരണ ചടങ്ങും സവിശേഷമാക്കാൻ ആനകൾ, കുതിരകൾ, രഥങ്ങൾ, ഡ്രമ്മുകൾ എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് അമ്മയേയും മകളേയും വേദിയിലേക്ക് വരവേറ്റത്. വഴിയിൽ പൂക്കൾ വർഷിച്ചു.
നാമകരണ ചടങ്ങ് പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളോടെയാണ് നടത്തിയത്. കുടുംബം അവൾക്ക് കാമാക്ഷി എന്ന് പേരിട്ടു. ചടങ്ങില് വിഭവ സമൃദ്ധമായ വിരുന്നും ഒരുക്കി. പെൺമക്കളോടുള്ള ബഹുമാനത്തിൻ്റേയും സമത്വത്തിൻ്റേയും സന്ദേശം പരിപാടിയിലുടനീളം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
ചുറ്റുമുള്ള ഏകദേശം 130 ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. പെൺമക്കൾ ആൺമക്കളേക്കാൾ കുറഞ്ഞവരല്ലെന്നും കുടുംബത്തിൻ്റേയും സമൂഹത്തിൻ്റേയും അഭിമാനമാണെന്നുമാണ് കുടുംബം ഇതിലൂടെ നൽകുന്ന സന്ദേശം.
35 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചതിനാൽ, മകളുടെ ജനനം പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ കുടുംബം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ചടങ്ങിനിടെ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് രോഹിത് പറഞ്ഞു.
"35 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മകൾ ജനിച്ചു. ഈ സന്തോഷം ആഘോഷിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന്, പെൺമക്കൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും മുന്നേറുകയാണ്. പെൺമക്കൾ ആൺമക്കളേക്കാൾ താഴ്ന്നവരല്ല. അവരുടെ സന്തോഷം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വികാരഭരിതയായ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ ഇത് അഭിമാനത്തിൻ്റേയും സന്തോഷത്തിൻ്റേയും നിമിഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഒരു മകളുടെ ജനനം ഇതേ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കണമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
"ഇത് എനിക്ക് അഭിമാനത്തിൻ്റേയും സന്തോഷത്തിൻ്റേയും നിമിഷമാണ്. എല്ലാ കുടുംബവും ഒരു മകളുടെ ജനനം ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു" അമ്മ പറഞ്ഞു. ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെൺഭ്രൂണഹത്യ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ പെണ്കുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനമായി മാറും.
സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ മുന്നേറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പെണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനം ഇത്ര ആവേശത്തോടെ നടത്തുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പങ്കിനെ ഇത് എടുത്ത് കാട്ടുന്നു. പെണ്കുട്ടികൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവർ അല്ലെന്നും അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആണ് എന്നുമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകുന്ന സന്ദേശം.
