മർച്ചൻ്റ് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാണാതായ സംഭവം; 'അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമാക്കണം' കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ സമീപിച്ച് കുടുംബം

മർച്ചൻ്റ് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാർഥക് മൊഹാപത്രക്കായുള്ള അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് കത്തയച്ചു. സംഭവത്തില്‍ അധികാരികള്‍ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍.

Cadet Sarthak Mohapatra (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 6, 2026 at 1:17 PM IST

ഭുവനേശ്വർ: കപ്പലിൽ ജോലിക്കിടെ കാണാതായ മർച്ചൻ്റ് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാർഥക് മൊഹാപത്രയ്‌ക്കായുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ച് കുടുംബം. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കുടുംബം കത്തയച്ചു. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് കുടുംബം ഒഡിഷ മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ ചരൺ മാജിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'മകൻ സാർഥക്കിനെ ഉടൻ കണ്ടെത്തണം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നും അതിന് അധികാരികൾ മുൻകൈയെടുക്കണമെന്നും' സാർഥക്കിൻ്റെ അമ്മ രശ്‌മിത സാഹു പറഞ്ഞു. 'കേന്ദ്ര അധികാരികളുമായും അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുമായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും' അമ്മ അഭ്യർഥിച്ചു. സാർഥക്കിനെ കാണാതായതിന് പിന്നാലെ മകനെ കാണാനില്ലെന്ന വിവരം പങ്കുവച്ച് അമ്മ എക്‌സിൽ പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു. 'ഞാൻ അടിയന്തര സഹായം തേടുന്ന ഒരു ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്. എൻ്റെ മകൻ കേഡറ്റ് സാർഥക് മൊഹാപത്രയെ (22) 2026 ഫെബ്രുവരി 3 ന് എംവി ഇഎ ജേഴ്‌സി എന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന് കാണാതായി. 'എൻ്റെ മകൻ ജീവനോടെയുണ്ട്. ചില ദുഷ്‌കരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാകാം. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ അവനോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്' എന്നാണ് അവർ എക്‌സിൽ കുറിച്ചത്.

സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ബന്ധുക്കൾ: ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ സാർഥക് മൊഹാപത്രയെ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ ബന്ധുക്കളും പ്രതികരണവുമായെത്തി. '2025 ജൂലൈയിലാണ് സാർഥക് ആംഗ്ലോ-ഈസ്റ്റേൺ ഷിപ്പ് മാനേജ്‌മെൻ്റിൽ ചേർന്നതെന്ന്' ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. 'ഫെബ്രുവരി 3 ന് മൗറീഷ്യസിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് സാർഥക്കിനെ കാണാതായത്'.

'പുലർച്ചെ 4 മുതൽ 8 വരെയായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി സമയം. എന്നാൽ, സാർഥക് രാവിലെ 6 മണിയോടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി ക്യാബിനിലേക്ക് മടങ്ങി. ഫെബ്രുവരി 3ന് രാവിലെ 6:15 വരെ അദ്ദേഹം ക്യാബിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കപ്പലിനുള്ളിൽ ആരും കണ്ടിരുന്നില്ല. കപ്പൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് കടലിൽ തെരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തതായും' ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

'ആംഗ്ലോ-ഈസ്റ്റേൺ ഷിപ്പ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് കമ്പനി അധികൃതരുമായി ചേർന്ന് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് സാർഥക്കിനെ കാണാതായത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി അധികാരികൾ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും' ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

ഇഎ ജേഴ്‌സി എന്ന മെർച്ചൻ്റ് (വ്യാപാര) കപ്പലിൽ നിന്നാണ് നേവി കേഡറ്റ് സാർഥക് മൊഹാപത്രയെ (22) കാണാതായത്. മലേഷ്യൻ സമുദ്രത്തിന് സമീപം ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കെ ഫെബ്രുവരി 3നായിരുന്നു സംഭവം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

