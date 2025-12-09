അമ്മയുടെ മൃതദേഹം സ്ട്രെച്ചറിൽ ചുമന്ന് മകൻ; ഗ്യാരണ്ടിയായി രണ്ട് പേര് ആശുപത്രിയില്, മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച
"സ്ട്രെച്ചർ വിട്ട് നൽകണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേരെ ഗ്യാരണ്ടിയായി ആശുപത്രിയിൽ നിർത്തണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൻ്റെ ഭാര്യയെയും മകനെയും അശുപത്രിയിൽ നിർത്തിയതിനു ശേഷമാണ് സ്ട്രെച്ചർ ലഭിച്ചത്' -അജയ് സാവോ
പട്ന: ആംബുലൻസ് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് അമ്മയുടെ മൃതദേഹം സ്ട്രെച്ചറിൽ ചുമന്ന് മകൻ. ബിഹാറിലെ നവാഡിലെ സർക്കാർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് സംഭവം. ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസ് നൽകിയില്ലെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ, ബിഹാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അക്ബർപൂർ ബസാർ സ്വദേശിയായ രാമചന്ദ്ര സാഹ്നിയുടെ ഭാര്യ കേശാരി ദേവിയുടെ (75) മൃതദേഹമാണ് സ്ട്രെച്ചറിൽ ചുമന്ന് വീട്ടിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നത്. സംഭവം നടന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വാർത്തയിൽ ഇടംപിടിച്ചതും ആളുകൾ അറിഞ്ഞതും. ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അനാസ്ഥയാണെന്നും ഇത് തുടരാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും തുടങ്ങിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തീർച്ചയായും സംഭവത്തില് നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അതിനായി അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ലോകേഷ് കുമാർ സിംഗ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമാണിത്. മാനുഷിക പരിഗണന എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമെന്നും ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നവാഡ സിവിൽ സർജൻ വിനോദ് കുമാർ ചൗധരി വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അക്ബർപൂർ പിഎച്ച്സി ഇൻ ചാർജ് ഡോ രാജേഷ് കുമാർ, ഓൺ-ഡ്യൂട്ടി ഡോ കുമാർ ഗൗരവ്, ഓൺ-ഡ്യൂട്ടി ജിഎൻഎം (ജനറൽ നഴ്സ് ആൻഡ് മിഡ്വൈഫറി) സ്റ്റാഫർ ജഗദീഷ് ഗ്യാനി എന്നിവർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, സ്ത്രീ വിട്ടിൽ വച്ചാണ് മരിച്ചതെന്നും പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നും സിവിൽ സർജൻ പറഞ്ഞു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
കഴിഞ്ഞ ഞായാറാഴ്ച രാത്രിയാണ് ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വഷളായതിനെ തുടർന്ന് 75ക്കാരിയായ കേശാരി ദേവിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ആവശ്യമായ സേവനം ലഭിച്ചില്ല. ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അജയ് സാവോയുടെ അമ്മ മരിക്കുന്നത്.
'മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അശുപത്രി അധികൃതർ ഒരു സഹായവും നൽകിയില്ല. തുടർന്ന് ഒരു വഴിയുമില്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം സ്ട്രെച്ചറിൽ കൊണ്ടുപോയത്. പക്ഷേ സ്ട്രെച്ചർ വിട്ട് നൽകണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേരെ ഗ്യാരണ്ടിയായി ആശുപത്രിയിൽ നിർത്തണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ഭാര്യയെയും മകനെയും അശുപത്രിയിൽ നിർത്തിയതിനു ശേഷമാണ് സ്ട്രെച്ചർ ലഭിച്ചത്' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
