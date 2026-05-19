'ഇതൊക്കെയന്ത്'; മരുമകൻ വരെ ഞെട്ടിപോയി, ഭാര്യ വീട്ടുകാർ സമ്മാനമായി നൽകിയത് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ വെള്ളി കോലാപ്പൂരി ചെരുപ്പ്

തുകൽ അഥവാ ലെതറിന് പകരം വെള്ളിയാണ് ഇവിടെ താരമായിരിക്കുന്നത്. എട്ട് ദിവസം എടുത്ത് കൈകൊണ്ട് നിർമിച്ചതാണ് ഇവ..

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 19, 2026 at 2:11 PM IST

സാധാരണ വിവാഹത്തിനും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങൾക്കും സമ്മാനം നൽകുന്ന പതിവുണ്ട്. പ്രധാനമായും എന്ത് സമ്മാനം കൊടുക്കും എന്നായിരിക്കും പലരുടെയും ചിന്ത. ഡിന്നർ സെറ്റ്, ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം തുടങ്ങിയവയാണ് ആദ്യം പട്ടികയില്‍ൽ ഇടം പിടിക്കുക. മരുമകന് ഭാര്യ വീട്ടുകാർ നൽകിയ ഒരു വിവാഹ സമ്മാനമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും ചർച്ച ആയിരിക്കുന്നത്.

വളരെ അസാധാരണമായ ഒരു സമ്മാനമാണ് ഭാര്യവീട്ടുകാര്‍ ഈ മരുമകന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1.5 കിലോഗ്രാം വെള്ളിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ജോഡി കോലാപ്പൂരി ചെരുപ്പുകളാണ് മരുമകനായി ഭാര്യ വീട്ടുക്കാർ ഒരുക്കിയത്. സിൽവർ പ്ലെയ്‌റ്റിൽ കൊത്തുപണി ചെയ്‌ത് മനോഹരമാക്കിയ ചെരുപ്പുകൾക്ക് ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം രൂപ വരും. "ആഡംബരത്തിൽ മുഴുകാൻ അറിയാവുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോലാപ്പൂരിലെ ജനങ്ങളാണ്" എന്ന ചൊല്ല് വീണ്ടും സത്യമാവുകയാണെന്ന് സാരം.

വിക്രാന്ത് മാലി എന്ന കരകൗശല വിദഗ്ദ്ധനാണ് ഈ ചെരുപ്പുകൾ നിർമിച്ചത്. അതും എട്ട് ദിവസം എടുത്ത്. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിർമാണം. പൂർണമായും കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു നിര്‍മ്മാണം. തുകൽ അഥവാ ലെതറിന് പകരം വെള്ളിയാണ് ഇവിടത്തെ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാദരക്ഷകളുടെ വില ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിലും അവ നിർമ്മിച്ച ആള്‍ക്ക് 22,000 രൂപയാണ് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപ്പൂർ, സാംഗ്ലി പ്രദേശങ്ങളിൽ മരുമകന് പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്.

വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളാണ് പൊതുവെ നൽകുന്നത്. എല്ലാവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി എന്തെങ്കിലും നൽകണമെന്ന ചിന്തയാണ് വെള്ളിയിൽ നിർമിച്ച ചെരുപ്പുകളിൽ എത്തിയതെന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുന്നു. ചെരുപ്പിൻ്റെ ആകൃതി, രൂപകൽപ്പന എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ പ്രതീക്ഷച്ചതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായെന്ന് വിക്രാന്ത് മാലി വ്യക്തമാക്കി. ഇടക്കിടെ ഇത്തരം വ്യത്യസ്‌ത രീതിയിൽ പരീക്ഷണൾ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കോലാപ്പൂരി

മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ കോലാപ്പൂര്‍ ജില്ലയിലും കര്‍ണാടകയിലെ വിവിധ മേഖലകളിലും പരമ്പരാഗതമായി നിര്‍മിക്കുന്ന യൂണിസെക്‌സ് ലെതര്‍ ചെരുപ്പുകളാണ് കോലാപൂരി ചപ്പലുകള്‍. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ഈ കോലാപൂരി ചെരുപ്പുകള്‍ക്ക്. കോലാപുരി ചെരുപ്പുകള്‍ ഏത് പ്രായക്കാര്‍ക്കും എല്ലാ വേഷങ്ങള്‍ക്കൊപ്പവും ധരിക്കാം എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ലെതറിലും റബ്ബറിലും പല നിറത്തിലുള്ള ത്രഡ് വര്‍ക്കുകള്‍ ചെയ്‌താണ് കോലാപൂരി ചെരിപ്പുകള്‍ ഭംഗിയില്‍ നിമിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം പല ഡിസൈനുകളിലും രീതിയിലും കോലാപ്പൂരി ചെരുപ്പുകൾ വിപണി കീഴടക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ വെള്ളിയിലും പരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന കോലാപുരി ചെരുപ്പ് വിവാദം ആരും മറന്ന് കാണാൻ വഴിയില്ല. ഇറ്റാലിയൻ ആഢംബര ഫാഷൻ ഹൗസായ പ്രാഡ പുറത്തിറക്കിയ ചെരുപ്പുകൾക്ക് കോലാപുരി ചെരുപ്പുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് വിവാദം തുടങ്ങിയത്. പ്രാഡയ്‌ക്കെതിരെ ചില സെലിബ്രറ്റികളും വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് വിഷയത്തിൽ ബ്രാൻ്റ് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പാദരക്ഷകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണെന്ന് പ്രാഡ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

