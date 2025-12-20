ETV Bharat / bharat

ആംബുലന്‍സ് ഇല്ല, വേറെ വാഹനത്തിന് നല്‍കാന്‍ പണമില്ല, 4 വയസുകാരിയുടെ മൃതദേഹം സഞ്ചിയിലാക്കി മടങ്ങി മാതാപിതാക്കള്‍

ഒരു ജില്ലയ്‌ക്ക് ഒരു ആംബുന്‍സ് മാത്രമാണുള്ളതെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം.

CHAIBASA SADAR HOSPITAL CHAIBASA CHILD DEAD BODY IN BAG HEALTH DEPARTMENT IN JHARKHAND
family carried child dead body in bag to village due to unavailability of hearse (ETV Bharat)
Published : December 20, 2025 at 2:57 PM IST

റാഞ്ചി: ചികിത്സയിലായിരിക്കെ മരിച്ച നാല് വയസുകാരിയുടെ മൃതദേഹം സഞ്ചിയിലാക്കി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി മാതാപിതാക്കള്‍. ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ചൈബാസ സര്‍ദാര്‍ ആശുപത്രിയിലാണ് മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ പിടിച്ചുലച്ച സംഭവം.

ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരിക്കെയാണ് നാല് വയസുകാരി മരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൃതദേഹവുമായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആംബുലന്‍സ് നിഷേധിച്ചതോടെ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സഞ്ചിയിലാക്കി മാതാപിതാക്കള്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. സംഭവം വാർത്തയായതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പോരായ്‌മയ്‌ക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപക വിമർശനം ഉയരുകയാണ്.

ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ബൽജോരി ഗ്രാമവാസിയായ ഡിംബ ചതോംബയുടെ കുട്ടിയാണ് മരിച്ചത്. ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആശുപത്രി അധികൃതർ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വകാര്യ വാഹനത്തിന് നൽകാൻ പണമില്ലാതെ വന്നതോടെ മൃതദേഹം സഞ്ചിയിലാക്കി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു.

മൃതദേഹം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസ് നൽകണമെന്ന് കുടുംബം ആശുപത്രി അധികൃതരോട് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ലെന്ന് പിതാവ് ആരോപിച്ചു. ആശുപത്രി പരിസരത്ത് ആംബുലന്‍സിനായി മണിക്കൂറോളം കാത്തിരുന്നിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഒരു ആംബുലൻസ് മാത്രമാണുള്ളതെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകിയ മറുപടി. വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെടാനോ പരിഹാരം കാണാനോ ആശുപത്രി അധികൃതർ തയാറായില്ലെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.

ഇതോടെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി ബൽജോരി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും പിതാവ് ഡിംബ ചതോംബ പറഞ്ഞു. സഞ്ചിയുമായി മണിക്കൂറുകള്‍ യാത്ര ചെയ്‌ത് ഡിംബ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തില്‍ എത്തുകയും ചെയ്‌തതോടെയാണ് വിവരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചത്.

സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് സര്‍ദാര്‍ ആശുപത്രി

മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സര്‍ദാര്‍ ആശുപത്രി ആംബുലൻസുകൾ നൽകാറില്ലെന്ന് ചൈബാസ സദർ ആശുപത്രിയിലെ സിവിൽ സർജൻ ഡോ. ഭാരതി മിഞ്ച് പറഞ്ഞു.

"മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് പ്രത്യേക സേവനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ജില്ലയിൽ മുഴുവനായി ഒരു വാഹനമാണുള്ളത്. കുട്ടികളുടെ കുടുംബത്തോട് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, അവർ സമ്മതിച്ചില്ല. അവര്‍ ബാഗിലാക്കി തിരികെ പോകുകയായിരുന്നു" - ഭാരതി മിഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 108 ആംബുലൻസ് സേവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സര്‍ക്കാരിൻ്റെ അവകാശ വാദങ്ങള്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തും വിധമാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വാർത്ത.

അതേസമയം വിഷയത്തിൽ ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ സംഘം ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇർഫാൻ അൻസാരിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഇർഫാൻ അൻസാരി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

