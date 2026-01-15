ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിൽ ഇന്ത്യക്കാർ: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സഹായം തേടി കുടുംബം, പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക

ETV Bharat / bharat

Published : January 15, 2026 at 8:46 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇറാൻ റെവലൂഷനറി ഗാർഡ് കോർപ്പസ്(ഐആർജിസി) പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന അഭ്യർഥനയുമായി പിടിയിലായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന തേർഡ് എഞ്ചിനീയർ കേദൻ മേത്തയുടെ കുടുംബമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് മകനെ വിട്ടു കിട്ടാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചത്. എംടി വാലിയൻ്റ് റോർ എന്ന കപ്പലാണ് ഐആർജിസി തടഞ്ഞത്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കപ്പലിൽ 16 ഇന്ത്യക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

2025 ഡിസംബർ 31 നാണ് തങ്ങളുടെ മകൻ്റെ ശബ്‌ദം അവസാനമായി കേട്ടതെന്ന് കേദൻ്റെ അച്‌ഛൻ മുകേഷ്‌ മേത്ത പറഞ്ഞു. മകൻ സുരക്ഷിതനാണെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതായും ഫോൺ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിനാൽ പോത്തി ദിവാകർ എന്ന കപ്പൽ ജീവനക്കാരൻ വഴിയാണ് കേദൻ ആശയവിനിമയം നടത്തിയതെന്നും മുകേഷ്‌ മേത്ത വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ അടുത്തിടെയാണ് പോത്തി ദിവാകറിൻ്റെ അച്‌ഛൻ അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കേദൻ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പേരെ ഇസ്ലാമിക് റെവലൂഷനറി ഗാർഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായാണ് അപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും മുകേഷ്‌ മേത്ത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമായും എംബസിയായും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർ ചോദിച്ചതനുസരിച്ച് പാസ്‌പോർട്ടിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ കുറിച്ച് മറ്റൊരു വിവരവും ലഭ്യമായില്ല" - കുടുംബം പറഞ്ഞു.

സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണെന്നും മകൻ നിരപരാധിയാണെന്നും മകൻ്റെ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് ഭയമുണ്ടെന്നും കേദൻ്റെ കുടുംബം പറഞ്ഞു. മകനെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നയതന്ത്ര സ്വാധീനം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതായും കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി. 2025 ഡിസംബർ എട്ടിനാണ് യുഎഇയിലെ ദിബ്ബ തുറമുഖത്തിന് സമീപമുള്ള അന്താരാഷ്‌ട്ര ജലപാതയിൽ വച്ച് കപ്പൽ ഇറാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത്.

വിവിധയിടങ്ങളിൽ ചരക്ക് കപ്പലുകൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ അടങ്ങിയ ചരക്ക് കപ്പലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൈജീരിയയിൽ വച്ച് തടയുന്നത്. 31.5 കിലോ ഗ്രാം കൊക്കൈൻ കടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കപ്പൽ പിടിച്ചു വച്ചത്. ലാഗോസിലെ പ്രധാന തുറമുഖത്താണ് എംവി അരുണ ഹുല്യ എന്ന ചരക്ക് കപ്പൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നൈജീരിയയിലെ ഡ്രഗ് എൻഫോഴ്‌സ്മെൻ്റ് ഏജൻസി വക്താവ് ഫെമി ബബഫെമി അറിയിച്ചിരുന്നു.

നേരത്തെ ഇറാനിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാന്‍ സ്ഥാനപതി മുഹമ്മദ് ഫത്താലി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ചില വിദേശ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയും പ്രചരിക്കുന്ന ഇത്തരം വാര്‍ത്തകള്‍ മുഴുവന്‍ വ്യാജമാണെന്നും വിശ്വസനീയ വാര്‍ത്താ ഉറവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുമാത്രം വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യക്കാർ ഇറാൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലെന്ന വാർത്ത വരുന്നത്.

