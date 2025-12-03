എഐ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്, എംപിക്ക് നഷ്ടമായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ, ഒടുവില് കയ്യോടെ പൊക്കി പൊലീസ്
വ്യാജ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ചമഞ്ഞ കേസിൽ യുവതി അറസ്റ്റിൽ. ഡൽഹി സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധമുള്ളതായി പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. അന്വേഷണം ഊർജിതമെന്ന് പൊലീസ്.
Published : December 3, 2025 at 8:33 PM IST
മുംബൈ: എഐ ഫോട്ടോകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ ഐഎഎസ് ഉദ്യേഗസ്ഥ ചമഞ്ഞ് കബളിപ്പിച്ച യുവതി അറസ്റ്റിൽ. ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ മറാത്ത്വാഡ സർവകലാശാലയിലെ (ബിഎഎംയു) മുൻ സീനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ കൽപ്പന ഭഗവത് (45) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു പ്രമുഖ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എഐ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രപതി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യക്തികളോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇവര് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ശിവസേന (യുബിടി) പാർലമെൻ്റ് അംഗം നാഗേഷ് പാട്ടീൽ അഷ്ടേക്കർ, രാഷ്ട്രസന്ത് തുകഡോജി മഹാരാജ് നാഗ്പൂർ സർവകലാശാലയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഷഹാബുദ്ദീൻ പത്താൻ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഇവര് പണം തട്ടിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ നിർമിച്ചതിനും, ഐഎഎസ് ഓഫിസറായുള്ള വ്യാജ നിയമന കത്ത് നിർമിച്ചതിനും കൃത്രിമ ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് മാസത്തിലേറെ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചതിനും ഇവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ നവംബർ 10-ന് നടന്ന ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസിൽ ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇതിന് തെളിവായി ഹോട്ടലിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നവംബർ 10-ന് നടന്ന ഡൽഹി കാർ സ്ഫോടനക്കേസുമായി സംശയിക്കുന്ന ചില ആളുകളോടൊപ്പമുള്ള അവരുടെ ചില ഫോട്ടോകളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
ഡൽഹി സ്ഫോടനക്കേസുമായി കൽപനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും ആ ദിവസം അവർ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പ്രശാന്ത് സ്വാമി പറഞ്ഞു. അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും ഏജൻസികൾ വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു.
അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റ് നിരവധി വസ്തുക്കൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. "കൽപന കൃത്രിമമായി ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചതും ഡൽഹി, ജയ്പൂർ, ഉദയ്പൂർ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ ബോർഡിംഗ് പാസുകളും ടിക്കറ്റുകളും കണ്ടെത്തി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 32 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്", എന്നും ഡിസിപി സ്വാമി പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രപതിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കുമൊപ്പമുള്ള അവരുടെ എഐ-നിർമ്മിത ഫോട്ടോകളും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തി. താൻ ഒരു ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെന്നും ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൽപന ഈ ഫോട്ടോകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
ശിവസേന (യുബിടി) എംപി നാഗേഷ് പാട്ടീൽ അഷ്ടേക്കറിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹം പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവനയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പണം കൈപ്പറ്റിയതെന്ന് പറഞ്ഞു.
കൽപനയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതായി ആരോപിച്ച് മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ പത്താനെതിരെ സംഭാജിനഗർ പൊലീസും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡോ. പത്താനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ചോദ്യംചെയ്യലിൽ കൽപനയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതായി അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. ഇതിന് പുറമേ അവർ ഉപയോഗിച്ച വെബ്സൈറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പഡേഗാവിൽ കൽപ്പനയ്ക്ക് സ്വന്തമായി വീടുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം നാല് മാസം മുമ്പാണ് കൽപന ഹോട്ടലിലേക്ക് താമസം മാറിയത്. ഹോട്ടലിൽ ഒരു ദിവസം താമസിക്കാൻ ഏകദേശം 7,000 രൂപ ചിലവാകും. ഇവർ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ ഏകദേശം 7 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. വെയിറ്റർമാരെയോ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ജീവനക്കാരെയോ മുറിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഇവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ ഒടുവിൽ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
