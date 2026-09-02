മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ പേരിൽ വ്യാജ ട്രസ്റ്റ്; മധ്യപ്രദേശിൽ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്
മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ പേരിൽ വലിയൊരു ട്രസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള വ്യാജ കഥയാണ് സംഘം ആദ്യം പ്രചരിപ്പിച്ചത്
Published : September 2, 2026 at 9:23 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ പേരിൽ വ്യാജ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് മധ്യപ്രദേശിൽ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്. ലക്ഷങ്ങളുടെ ധനസഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയ സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് തമിഴ്നാട് പൊലീസിൻ്റെ സഹായം തേടി. ഇൻഡോർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന തട്ടിപ്പിൽ നിരവധി പേർക്കാണ് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
തമിഴ്നാട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടി.വി.കെ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയത് മുതൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ പ്രചാരണമാണ് നടക്കുന്നത്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ആരാധകരും വിജയ്യെ അനുകൂലിച്ച് നിരവധി റീൽസ് വീഡിയോകളാണ് ദിനംപ്രതി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. തമിഴ്നാടിന് പുറമെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരം വീഡിയോകൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സ് (മുൻപ് ട്വിറ്റർ), ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോകൾ അതിവേഗം വൈറലാകുന്നത്.
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ഭാവിയിൽ ഒരു ദേശീയ നേതാവായി മാറുമെന്നും അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്നുമാണ് വൈറലാകുന്ന പല വീഡിയോകളിലെയും പ്രധാന അവകാശവാദം. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇത്തരം വീഡിയോകൾ കാണുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് ഈ റീൽസുകളോടുള്ള വലിയ താത്പര്യം മുതലെടുത്താണ് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സൈബർ തട്ടിപ്പ് സംഘം പുതിയ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. ഇൻഡോർ നഗരം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം.
വ്യാജ ട്രസ്റ്റും പണപ്പിരിവും
മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ പേരിൽ വലിയൊരു ട്രസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള വ്യാജ കഥയാണ് സംഘം ആദ്യം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഈ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനായി ട്രസ്റ്റിൽ അംഗമാകണമെന്നും ഇതിനായി നിശ്ചിത തുക ഫീസായി നൽകണമെന്നും ഇവർ ആളുകളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. തട്ടിപ്പുകാരുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ച് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി അനുസരിച്ച് ആയിരം മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ സംഘത്തിന് കൈമാറിയത്. വലിയൊരു തുക സമാഹരിച്ചതിന് പിന്നാലെ തട്ടിപ്പ് സംഘം ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു.
സഹായം തേടി ഇൻഡോർ പൊലീസ്
പണം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും തങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ഇരകൾ ഇൻഡോറിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരാതി നൽകാൻ തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ മാത്രം ഈ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇൻഡോർ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് തട്ടിപ്പ് സംഘത്തെ പിടികൂടുന്നതിനായി ഇൻഡോർ പൊലീസ് തമിഴ്നാട് പൊലീസിൻ്റെ സഹായം തേടിയതെന്ന് ഇൻഡോർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറിയിച്ചു. ഈ തട്ടിപ്പിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
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സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാകരുതെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന ഇത്തരം വ്യാജ ട്രസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണമെന്നും പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു. കുറ്റവാളികളെ ഉടൻ തന്നെ വലയിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.
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