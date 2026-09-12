പിഎംഒ ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന് വ്യാജേന മാളിൽ കടന്നു; മുംബൈയിൽ യുവാവ് പിടിയിൽ
കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും തൻ്റെ അന്തസ്സ് വർധിപ്പിക്കാനും ആത്മവിശ്വാസം നേടാനുമാണ് 2025ൽ ഈ വ്യാജരേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പ്രതി
Published : September 12, 2026 at 10:20 AM IST
മുംബൈ: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ (പിഎംഒ) ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും സായുധനായ അംഗരക്ഷകനുമായി മുംബൈയിലെ മാളിൽ കടന്നുകയറിയ യുവാവ് റിമാൻഡിൽ. ബാന്ദ്ര കുർള കോംപ്ലക്സിലെ (ബികെസി) ജിയോ വേൾഡ് പ്ലാസ മാളിൽ കടന്നുകയറിയ റോഹൻ പരീഖ് (24) ആണ് പിടിയിലായത്. നിർമിത ബുദ്ധി ആപ്പായ ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർമിച്ചതെന്ന് ഇയാൾ പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു.
കുടുംബത്തെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വ്യാജരേഖ
കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും തൻ്റെ അന്തസ്സ് വർധിപ്പിക്കാനും ആത്മവിശ്വാസം നേടാനുമാണ് 2025ൽ ഈ വ്യാജരേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പ്രതി കോടതിയിൽ സമ്മതിച്ചു. അടുത്തിടെ വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ റോഹൻ, താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് പ്രതിശ്രുത വധുവിനെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും വിശ്വസിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. ജിയോ വേൾഡ് പ്ലാസയോട് ചേർന്നുള്ള നിത മുകേഷ് അംബാനി കൾച്ചറൽ സെൻ്ററിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഗ്ലോബൽ ഫിൻടെക് ഫെസ്റ്റ് 2026 പരിപാടിയുടെ തലേദിവസമാണ് സംഭവം നടന്നത്.
മാളിലെത്തിയ റോഹൻ താൻ പിഎംഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇയാൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മുൻ സൈനികനായ ദിലീപ് കുണ്ടെ (49) തൻ്റെ അംഗരക്ഷകനാണെന്നും പരിചയപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ ദിലീപിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് തിര നിറച്ച റിവോൾവറും വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. പ്രതികളെ വെള്ളിയാഴ്ച അഡീഷണൽ ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഡി.എസ് ഖേഡേക്കറിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി.
ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ സഹായം
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പൊലീസ്, കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡി നീട്ടിനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിടിച്ചെടുത്ത ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഒളിവിൽ പോയ മൂന്നാമത്തെ പ്രതി പ്രഥമേഷ് ബാഗുലിനായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
റോഹൻ്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലിഷിലുള്ള ചില വ്യാജരേഖകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന്, പിഎംഒയുടെ പേരിലുള്ള കത്തുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ ചാറ്റ് ജിപിടി ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. പ്രതി തയ്യാറാക്കിയ വ്യാജ രേഖകളോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡോ മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
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എന്നാൽ, പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സതീഷ് മാനെഷിൻഡെ പൊലീസിൻ്റെ വാദങ്ങളെ എതിർത്തു. രേഖകൾ സ്വയം തയ്യാറാക്കിയതാണെന്ന് പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ മറ്റാർക്കും പങ്കില്ലാത്തതിനാൽ കൂടുതൽ കസ്റ്റഡി ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇരുഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട കോടതി രണ്ട് പ്രതികളെയും 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഇതിന് പിന്നാലെ മാനെഷിൻഡെ പ്രതികൾക്കായി ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. ഈ അപേക്ഷയിൽ കോടതി ഉടൻ വാദം കേൾക്കും.
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