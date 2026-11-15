കുൽഗാം ഭീകരാക്രമണം; വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച 'ബന്ദിപ്പോര വാല' ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉടമ അറസ്റ്റിൽ
കുൽഗാമിലെ സി.ആർ.പി.എഫ് സംഘത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചയാളെ ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
Published : November 15, 2026 at 5:16 PM IST
ശ്രീനഗർ: കുൽഗാം ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച 'ബന്ദിപ്പോര വാല' എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉടമയെ ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബന്ദിപ്പോര ഗുണ്ട് ദാച്ചിന സ്വദേശിയായ മോമിൻ ഉൾ ഇസ്ലാം എന്നയാളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. നവംബർ 11-ന് കുൽഗാമിലെ അഖ്റാനിൽ സിആർപിഎഫ് സംഘത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 3 ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിലാണ് ഇയാൾ വ്യാജവിവരങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.
ഇത്തരം വ്യാജവാർത്തകൾ സമാധാനാന്തരീക്ഷത്തെയും പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ബുധനഴ്ച കുൽഗാം ജില്ലയിലെ അഖ്രാൻ മേഖലയിൽ അജ്ഞാതരായ ഭീകരർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതി വ്യാജവാർത്ത ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ചത്. ബന്ദിപ്പോര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
CCTV footage of the Kulgam attack emerges: Militants attacked CRPF personnel, injuring 3 personnel in the attack https://t.co/gws05FSwyB— Kashmir Dot Com (KDC) (@kashmirdotcom) November 11, 2026
തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ ഈ ഉള്ളടക്കം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ പങ്കിടുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തിയും അവിശ്വാസവും സൃഷ്ടിക്കുകയും സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഔദ്യോഗികവുമായ വിവര സ്രോതസ്സുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണമെന്ന് പൗരന്മാരോട് പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു.
കുൽഗാം ഭീകരാക്രമണം
നവംബർ 11 ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.15-ഓടെയാണ് സംഭവം. 46-ാം സി ആർ പി എഫ് ബറ്റാലിയനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെയാണ് അക്രമികൾ വെടിയുതിർത്തതെന്ന് സി ആർ പി എഫ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ജമ്മു കശ്മീർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ കുൽഗാം ജില്ലയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഡിഗ്രി കോളജിൽ നടന്ന 'വേഷോ ഉത്സവ്' പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ സമയത്താണ് ഈ ആക്രമണം നടന്നത് എന്നത് പ്രദേശത്തെ സുരക്ഷാ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചു.
ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സുരക്ഷാ പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ (നാക്ക) ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ ഭീകരർ വെടിവയ്പ്പ് നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ ഉടൻ തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ സി ആർ പി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ കോൺസ്റ്റബിൾ സന്തോഷ് ചന്ദ്രു, അസം സ്വദേശിയായ കോൺസ്റ്റബിൾ രാകേഷ് ദാസ്, മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ സോംവീർ സിങ് എന്നിവരാണ്.
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വയറിനും നട്ടെല്ലിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സന്തോഷ് ചന്ദ്രുവിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ശ്രീനഗറിലെ 92 ബേസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഉടൻ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. കാലിന് പരിക്കേറ്റ രാകേഷ് ദാസിനെയും കൈക്ക് പരിക്കേറ്റ സോംവീർ സിങ്ങിനെയും അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിലെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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