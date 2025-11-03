ETV Bharat / bharat

യുപിയില്‍ ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരുക്കിയ സുരക്ഷയില്‍ വീഴ്‌ച, ഡോ.മണിക് സാഹയുടെ മുറിയിൽ കയറിയ വ്യാജ ഐപിഎസുകാരൻ പിടിയിൽ

ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ലഖ്‌നൗ പൊലീസ് സേന, എൽഐയു (ലോക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ്) എന്നിവരുടെ സല്യൂട്ട് അടക്കം സ്വീകരിച്ചാണ് ഇയാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.

TRIPURA CM DR MANIK SAHA CM SECURITY BREACHED Fake IPS Officer CM Room Tripura CM SECURITY threaten
Accused Prashant Mohan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 3, 2025 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലഖ്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെത്തിയ ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ. മണിക് സാഹയുടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ വീഴ്‌ച. മണിക് സാഹയുടെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച വ്യാജ ഐപിഎസ് ഓഫിസറെ പിടികൂടി. യുപിഎസി കോച്ചിങ് സെൻ്റർ നടത്തുന്ന ഡൽഹി സ്വദേശി പ്രശാന്ത് മോഹനാണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.

ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ലഖ്‌നൗവിൽ വച്ചാണ് ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ. മണിക് സാഹയുടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ വീഴ്‌ച സംഭവിച്ചത്. അഡിഷണൽ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് (എഡിജി), ഐആർഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിങ്ങനെ അവകാശവാദങ്ങളാണ് ഇയാള്‍ ഉന്നയിച്ചത്. വിവിധ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തി ഇയാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ സംഭാഷണത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി മണിക് സാഹയ്ക്ക് സംശയം തോന്നിയതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നത്. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ യുപിഎസ്‌സി കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്നയാളാണ് ഇയാളെന്ന് മനസിലായി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രണ്ട് ദിവസത്തെ ലഖ്‌നൗ സന്ദർശനത്തിയ ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ. മണിക് സാഹ വിഭൂതിഖണ്ഡിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കർശന സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ താൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോസ്ഥനാണെന്നും മറ്റ് ചിലരോട് ഐആർഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് അകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു.

ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടം മുതൽ മുറി വരെ ലഖ്‌നൗ പൊലീസ് സേന, എൽഐയു (ലോക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ്) എന്നിവരുടെ കർശന സുരക്ഷയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവരെയെല്ലാം കബളിപ്പിച്ചാണ് ഇയാള്‍ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സൈനികരുടെ സല്യൂട്ട് അടക്കം സ്വീകരിച്ചാണ് ഇയാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.

സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഐഡൻ്റിറ്റി കാർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ താൻ അഡിഷണൽ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് (എഡിജി) ആണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സുരക്ഷയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സല്യൂട്ടും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആർക്കും തോന്നാത്ത സംശയമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ. മണിക് സാഹയ്‌ക്ക് ഉണ്ടായത്.

ഉടൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്‌തു. അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാള്‍ എഡിജിപിയോ ഒരു വകുപ്പിലെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അല്ലെന്നും കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ഉടമയാണെന്നും മനസിലാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാളെ ലോക്കൽ പൊലീസിന് കൈമാറി. അതേസമയം ഇയാള്‍ നിരവധി തവണ യുപിഎസി പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നും വിഭൂതിഖണ്ഡ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്‌ടർ അമർ സിങ് പറഞ്ഞു.

Also Read: മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലേക്ക് ശ്രീരാമൻ അമ്പെയ്യുന്ന ചിത്രം, പ്രതിഷേധിച്ച് ഹിന്ദുത്വ സംഘടന; പോസ്റ്റർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റേതെന്ന് മറുപടി

TAGGED:

TRIPURA CM DR MANIK SAHA
CM SECURITY BREACHED
FAKE IPS OFFICER CM ROOM
TRIPURA CM SECURITY THREATEN
SECURITY BREACH IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.