വ്യാജ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കേസ്: തമിഴ്നാട് പൊലീസ് നടപടിയിൽ ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി പ്രൊഫസർ കലയരശൻ
ദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിലെ (MIDS) സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്യുന്നയാളാണ് പ്രൊഫസർ കലയരശൻ.
Published : October 29, 2026 at 1:08 PM IST
ചെന്നൈ: വ്യാജ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കേസിൽ തമിഴ്നാട് പൊലീസിനെതിരെ പ്രൊഫസർ കലയരശൻ. വ്യാജ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി പുലർച്ചെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നടപടിയിൽ പ്രൊഫസർ കലയരശൻ ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി. ചെന്നൈ അഡയാർ സ്വദേശിയും, മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിലെ (MIDS) സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായ പ്രൊഫസർ കലയരശനാണ് തമിഴ്നാട് ഡിജിപി ഓഫീസിൽ ഓൺലൈനായി പരാതി നൽകിയത്.
"ഒക്ടോബർ 28ന് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ, സിവിൽ വേഷത്തിൽ മൂന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. പല്ലാവരം മണ്ഡലം എംഎൽഎ ജെ. കാമച്ചിക്കെതിരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപകീർത്തികരമായ കമൻ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അവർ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കൊണ്ടുപോയത്.
എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെന്നും, ആരോപണവിധേയനായ എംഎൽഎയെ എനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും ഞാൻ പൊലീസിനോട് വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ, അവർ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഒരു കാറിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാര്യം വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കാൻ പോലും അവർ എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല.
തുടർന്ന്, പൊലീസ് കാണിച്ച ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. '@youvijayamani' എന്ന ആ അക്കൗണ്ട് എൻ്റെതല്ലെന്നും, വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആരെങ്കിലും വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാകാമെന്നും ഞാൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
പിന്നീട്, രാവിലെ 7:45-ന് അവർ എന്നെ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടക്കണം. എന്നെ കൊണ്ടുപോയ പൊലീസുകാരുടെ നടപടികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി അവർക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. അതുപോലെ, വ്യാജ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയവരെ കണ്ടെത്തി നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണം,'' എന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടാതെ, ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് തടയാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡിഎംകെ നേതാവുമായ എംകെ സ്റ്റാലിൻ പൊലീസ് നടപടിയെ അപലപിച്ചു.
"വിലക്കയറ്റം തുറന്നുകാട്ടിയതിന് 'ദ്രാവിഡ മോഡൽ' അധ്യാപകനായ കലയരശനെ നിയമവിരുദ്ധമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്, നിലവിലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയാണ്. ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായ തമിഴ്നാട് പൊലീസും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡോ. കലയരശനോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണം," എംകെ സ്റ്റാലിൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴിയും സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു. പ്രൊഫസറും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായ കലയരശനെ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച്, പുലർച്ചെ വീട്ടിലെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു എന്ന് ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Also Read: നാഗ്പുരിൽ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; എംഎൽസി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ഉജ്വല വിജയം