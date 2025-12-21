'ഡയൽ...': വ്യാജ കോളുകൾ തലവേദനയാകുന്നു; രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസം വരെ വന്നത് 657 വ്യാജ ഫോൺ കോളുകളാണ്. നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
Published : December 21, 2025 at 1:09 PM IST
ലഖ്നൗ: ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറിലേയ്ക്ക് വരുന്ന വ്യാജ ഫോൺ കോളുകൾ പൊലീസിന് തലവേദനയാകുന്നു. പൊലീസിൻ്റെയും മറ്റ് പ്രവർത്തകരുടെ അവസ്ഥ പോലും വകവയ്ക്കാതെയാണ് പലരും തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം വ്യാജ കോളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഏത് കോൾ വന്നാലും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെയാണ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഇവർ ഓടിയെത്തുന്നത്.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസം വന്നത് 657 വ്യാജ ഫോൺ കോളുകളാണ്. കെട്ടിടത്തിന് തീ പിടിച്ചുവെന്നും അപകടമുണ്ടായെന്നും തുടങ്ങിയ കോളുകൾ വരുമ്പോൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തും. എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും വ്യാജ കോൾ ആണെന്നും അറിയുന്നത്.
ഗാസിയാബാദ് പൊലീസിന് 112 എന്ന ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറിലേക്കുള്ള വ്യാജ കോളുകൾ ഒരു പ്രധാന തലവേദനായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ പ്രതികരണവുമായി എത്തിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ് വകുപ്പും ഉദ്യോഗസ്ഥരും. ഇത്തരം വ്യാജ ഫോൺ കോളുകൾ കാരണം മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ഇത്തരം വ്യാജ കോളുകൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനിയും അങ്ങനെ തുടരുമെന്നും എസിപി സിയാവുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
ഒന്നാമത് ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റും സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പൊലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഡയൽ 112 സംവിധാനം ഒരു മൾട്ടി-മോഡൽ ഇൻ്റഗ്രഷേൻ മോഡാണ്. വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പൊലീസ് റെസ്പോൺസ് വെഹിക്കിൾ (പിആർവി) അന്വേഷണത്തിനായി സ്ഥലത്തെത്തും. കൂടാത തീപിടിത്തമോ മറ്റോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ കൺട്രോൾ റൂം വഴി അടുത്തുള്ള ഫയർ ഫോഴ്സിനെയും മറ്റും അറിയിക്കും.
റോഡപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും കൺട്രോൾ റൂം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആംബുലൻസ് സർവീസിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഗാസിയാബാദ് കമ്മിഷണറേറ്റിൻ്റെ 'ഡയൽ 112' സേവനത്തിനായി 58 ഫോർ വീലറുകൾ, 39 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ ആകെ 97 വാഹനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. കൂടാതെ 650 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇതിനായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ടാണ് ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒന്നാമതായത്.
വ്യാജന്മാരെ കൊണ്ട് തോറ്റു
മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കാനായി സ്കൂളിലേക്ക് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി അയച്ച വാർത്ത ആരും മറന്ന് കാണില്ല. അതേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് വ്യാജ സന്ദേശം അയച്ചതിന് പിടിയിലായത്. വിശാൽ ഭാരതി പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലിനാണ് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് ബോംബ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇമെയിൽ വന്നത്. ഭൂരിഭാഗം പേരും വിചാരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരം വ്യാജ ഫോൺ വരുന്നത് എന്നാണ്. എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല. രാജ്യത്തെ ഒട്ടു മിക്ക ആളുകൾക്കും പ്രമുഖകർക്കും വ്യാജ കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ്റെ പേരിൽ കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാറിന് വ്യാജ ഫോൺ കോൾ വന്ന സംഭവം വളരെയധികം ചർച്ചയായതാണ്.
വ്യാജ കോളുകൾക്കെതിരെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അജ്ഞാത നമ്പറിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾ. അറിയാത്ത നമ്പറിൽ നിന്നും വരുന്ന ഫോൺ കോളിന് പിന്നിൽ തട്ടിപ്പാണോ എന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ കോൾ മതിയാകും അക്കൗണ്ടിലെ മുഴുവൻ പണവും നഷ്ടമാകാൻ.
ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ പേരും മുഖവും ഉപയോഗിച്ച വ്യാജ കോളാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനെ ഡീപ്ഫേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ മുഖവും ശബ്ദവും കൃത്യമായി അനുകരിച്ച് വ്യാജ വിഡിയോകൾ നിർമിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്. വ്യക്തിഹത്യ, വ്യാജ വാർത്താ പ്രചരണം, ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും ഡീപ്ഫേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതില് നിന്നെല്ലാം രക്ഷനേടാൻ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവയൊക്കെയാണ്. വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളോ പാസ്വേർഡോ പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കുക. പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്ക്, ഇൻഷുറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കോളുകൾ. സംശയം തോന്നിയാൽ ഉടൻ തന്നെ കോൾ കട്ട് ചെയ്യുകയും പൊലീസിൽ വിവരം അറയിക്കുകയും വേണം.
Also Read: ഉയര്ന്ന അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കില്ല; മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്രം