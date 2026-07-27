വ്യാജ ആപ്പിലൂടെ 7.95 ലക്ഷം തട്ടിപ്പ്; ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ മേധാവിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് സൈബറാബാദ് പൊലീസ്
പ്ലേസ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായ ആപ്പുകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് താൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതെന്നും സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരാതിക്കാരൻ
Published : July 27, 2026 at 2:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന വ്യാജ നിക്ഷേപ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് 7.95 ലക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയുടെ നോഡൽ മേധാവിക്കെതിരെ സൈബറാബാദ് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പ്ലേസ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായ ആപ്പുകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് താൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതെന്നും സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരാതിക്കാരനായ രാമചന്ദ്രപുരം സ്വദേശി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
വാട്ട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ തുടങ്ങി ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്
രാമചന്ദ്രപുരം സ്വദേശിയായ 58 കാരൻ ബിഡിഎല്ലിൽ ജീവനക്കാരനാണ്. ഈ മാസം ആദ്യവാരം മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വാട്ട്സ്ആപ്പിലൂടെ സന്ദേശം ലഭിച്ചു. ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നതിന് പിന്നാലെ കരൺ വർമ, സഞ്ജീവ് ദാസ്, സന്യ ഗുപ്ത എന്നിവരടക്കമുള്ളവർ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വിദഗ്ധ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചു.
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ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഇവരുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് വൻലാഭം നേടിയതായി സന്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതോടെ പരാതിക്കാരനും ഇവരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം നേടി. തുടർന്ന് ഇവരുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ജിവിഎസ് സ്ഥാപനം എന്ന് പേരിലുള്ള ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. ജൂലൈ 10 മുതൽ 26 വരെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ആകെ 7.95 ലക്ഷം അദ്ദേഹം അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.
ആപ്പിൽ കോടികളുടെ ലാഭം; പണം പിൻവലിക്കാൻ വീണ്ടും ലക്ഷങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു
നിക്ഷേപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആപ്പിൽ 27.75 ലക്ഷം ലാഭം ലഭിച്ചതായി കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആ തുക പിൻവലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പണം പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം "നികുതി" എന്ന പേരിൽ 9.26 ലക്ഷം കൂടി അടയ്ക്കണമെന്ന് തട്ടിപ്പുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെയാണ് താൻ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായെന്ന് പരാതിക്കാരന് മനസിലായത്.
തുടർന്ന് സൈബറാബാദ് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായ ആപ്പുകൾ വിശ്വസനീയമാണെന്ന ധാരണയിലാണ് താൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത തെന്നും, മതിയായ പരിശോധനയില്ലാതെ വ്യാജ ആപ്പുകൾ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാകാൻ ഇടയായതിൽ ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ അന്വേഷിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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