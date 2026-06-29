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അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്; പ്രതികള്‍ക്കായി ആരും വാദിക്കില്ലെന്ന് ബാര്‍ അസോസിയേഷൻ

കേസിൽ അറസ്‌റ്റിലായ എട്ട് പ്രതികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഫൈസാബാദ് ബാർ അസോസിയേഷൻ.

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Ayodhya (AP)
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By PTI

Published : June 29, 2026 at 2:21 PM IST

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അയോധ്യ: രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തർ നൽകിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സംഭാവനകൾ തട്ടിയെടുത്തെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഫൈസാബാദ് ബാർ അസോസിയേഷൻ. കേസിൽ അറസ്‌റ്റിലായ എട്ട് പ്രതികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. തീരുമാനം ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു അഭിഭാഷകനും 5 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

ഈ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ വ്രണപ്പെട്ടു. ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രതികള സംരക്ഷിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവില്ല. പ്രതികളെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നവർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ചുമത്തും എന്നത് തീർച്ചയാണ്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കില്ലെന്നും അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും ഫൈസാബാദ് ബാർ അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

നാളിതുവരെ ഇതുവരെ:

ഭക്തർ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സ്വർണം, വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ, വജ്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രേഖകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് എസ്ഐടി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണത്തെക്കുറിച്ചോ കൃത്യമായ കണക്കുകളെക്കുറിച്ചോ തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകാൻ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

2025 ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ നടന്ന മഹാകുംഭമേളയുടെ സമയത്താണ് പ്രധാനമായും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അന്വേഷണസംഘം സംശയിക്കുന്നു. പ്രതിദിനം 10 ലക്ഷത്തോളം ഭക്തർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച ആ സമയത്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കാണിക്കവഞ്ചികൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ് പ്രധാന തിരിമറി നടന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് വിപണി വിലയേക്കാൾ ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിയതും കെട്ടിട നിർമാണ സാമഗ്രികൾ സംഭരിച്ചതും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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പിന്നാലെ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ജൂൺ 13-ന് രൂപീകരിച്ച മൂന്നംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം 23 ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ശ്രീരാം ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അഭ്യർഥനയെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ചത്. റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എട്ട് പേർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതും അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതും. മോഷണം, വിശ്വാസവഞ്ചന, മോഷണസ്വത്ത് കൈവശം വയ്ക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ്.

രാമജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, കാണാതായതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ അന്വേഷിക്കാൻ സിബിഐ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നു. കോടതി മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് പുതിയ ഹർജി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ എട്ട് പേരുടെ വീടുകളിൽ ഒരേസമയം പൊലീസ് റെയ്‌ഡ് നടത്തി. പ്രതികളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത 79,85,493 രൂപ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.

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TAGGED:

AYODHYA BAR ASSOCIATION
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AYODHYA DONATIONS CASE
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