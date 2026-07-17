ഫഡ്നാവിസ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്? മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി; വൻ രാഷ്ട്രീയ സൂചനയുമായി സഞ്ജയ് റാവത്ത്
കേന്ദ്രത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന നടക്കുമെന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കിടെ പ്രതികരിച്ച സഞ്ജയ് റാവത്ത്, അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു
By PTI
Published : July 17, 2026 at 2:16 PM IST
നാഗ്പൂർ: മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ഉടൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മാറാനിടയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന നടന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പുതിയ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രി വന്നേക്കാമെന്നും ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത്. നാഗ്പൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
കേന്ദ്രത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന നടക്കുമെന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കിടെ പ്രതികരിച്ച സഞ്ജയ് റാവത്ത്, അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു.
"കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ പുനഃസംഘടന നടന്നാൽ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് രാജ്യസേവനത്തിനായി ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കും," എന്നാണ് റാവത്ത് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും നേതാവിൻ്റെ പേരോ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചില്ല.
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ജൂലൈ 18ന് നാഗ്പൂരിൽ ശിവസേന സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'റാം രക്ഷ ആന്ദോളൻ' പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാഗ്പൂരിലെത്തിയപ്പോഴാണ് റാവത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ഭക്തരുടെ സംഭാവനയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആർ.എസ്.എസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകൾക്കും പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് ക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആർ.എസ്.എസ് സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധിയെ അയയ്ക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചതായും റാവത്ത് പറഞ്ഞു. ബിജെപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ നേതാക്കൾക്കും പ്രാദേശിക ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. വിദർഭ മേഖലയിലെ 11 ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള രാമഭക്തരും ശിവസേന പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും റാവത്ത് പറഞ്ഞു.
ലോക്സഭാ മണ്ഡല പുനർനിർണയം സംബന്ധിച്ച് പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ച വിഷയത്തിലും റാവത്ത് പ്രതികരിച്ചു. ഖാർഗെയുടെ ആവശ്യം തങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജൂലൈ 20ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 850 ആയി ഉയർത്തുന്നതിനും മണ്ഡല പുനർനിർണയ നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നതിനുമായി ഭരണഘടനയുടെ 131-ാം ഭേദഗതി ബിൽ സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് ഈ പ്രതികരണം.
ലഡാക്ക് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ നിരാഹാര സമരത്തെക്കുറിച്ചും റാവത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് വാങ്ചുക്ക് നിരാഹാരം തുടരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 20 വയസുള്ള ഒരു യുവതിയും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ ആരോഗ്യനില മോശമാകുന്നുവെന്ന വിവരം പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കോ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനോ ലഭിക്കുന്നില്ലേയെന്ന് റാവത്ത് ചോദിച്ചു.
അധികാരത്തിലുള്ളവർക്ക് സഹാനുഭൂതി നഷ്ടമായെന്നും സോനം വാങ്ചുക്കിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താൻ മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ആരെങ്കിലും ധൈര്യം കാണിക്കുമോയെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശനാത്മകമായി ചോദിച്ചു.
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