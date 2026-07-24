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ജന്തർ മന്തറിലെ സിജെപി പ്രതിഷേധം; ക്രിമിനലുകളെ കണ്ടെത്താന്‍ മുഖം തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം ഒരുക്കി പൊലീസ്

ജന്തർ മന്തറിന് ചുറ്റുമുള്ള ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് എഫ്‌ആർ‌എസ് സ്ഥാപിക്കലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

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CJP supporters raise slogans during a protest at the Jantar Mantar (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 24, 2026 at 5:50 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് എഫ്ആർഎസ് (മുഖം തിരിച്ചറിയല്‍) സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചു ഡൽഹി പൊലീസ് . പ്രതിഷേധ വേദിയുടെ പ്രധാന പ്രവേശന, എക്‌സിറ്റ് പോയിൻ്റുകളിലാണ് എഫ് ആർ എസ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദൂരെ നിന്നുപോലും മുഖചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ കഴിവുള്ള ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ ക്യാമറകളായ ഇവ ഡൽഹി പൊലീസ് ഡാറ്റാബേസുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകടനങ്ങൾക്കിടയിൽ ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുന്നതിനും അക്രമങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായാണ് ഹൈടെക്ക് ക്യാമറകളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഫ് ആർ എസ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

എഫ്ആർഎസ് സാധാരണ പ്രതിഷേധക്കാരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ല, ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി ക്രമസമാധാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെയും തിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് ഈ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കും. അന്വേഷണ പരിധിയിലോ ഒളിവിൽ പോയവരോ ആയ കുറ്റവാളിയുടെ ഐഡൻ്റിറ്റിയുമായി ഇവ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

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ഇത്തരം ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് യൂണിറ്റിനെ ഉടൻ അറിയിക്കുകയും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അവരെ കൈയ്യോടെ പിടികൂടാൻ സഹായകമാകുമെന്നും വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധത്തിനും അന്വേഷണത്തിനുമുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാനും ശല്യമുണ്ടാക്കാനും ക്രമസമാധാനം തകർക്കാനും ശ്രമിച്ചേക്കാവുന്ന സാമൂഹിക വിരുദ്ധർക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

രാജ്യത്ത് അടുത്തിടെ നടന്ന നീറ്റ്, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്‍മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍റെ രാജിക്കു വേണ്ടി ജൂണ്‍ 20 മുതല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ സിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർലമെന്‍റിലേക്ക് നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. പ്രതിഷേധത്തില്‍ അക്രമവും സംഘര്‍ഷവുമുണ്ടായി. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കും പൊലീസിനും പരിക്കേറ്റു.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്‌ചകൾ പരിഹരിക്കാനും കുറ്റക്കാർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ നിയമനിർമാണത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നതായി അറിയിച്ചു. പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് ചുമതലയുള്ള നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ വേഗത്തിൽ വിധി പറയാനും കുറ്റക്കാർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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AI CAMERA FACIAL RECOGNITION SYSTEM
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JANTAR MANTAR PROTEST
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