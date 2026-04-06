ഫേസ്ബുക്കില് വന്നൊരു 'ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ്', കെണിയാണെന്നറിയാതെ സൗഹൃദം; സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർക്ക് നഷ്ടമായത് 2.36 കോടി
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇയാള്ക്ക് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റോർ വഴി സാധനങ്ങള് വില്ക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വൻ ലാഭമുണ്ടാക്കാം എന്ന് ആ സുഹൃത്ത് നിരന്തരം ഉപദേശിച്ചു.
Published : April 6, 2026 at 2:15 PM IST
ഹൈദരാബാദ് : ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വീണ്ടും തട്ടിപ്പ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ജീവനക്കാരന് നഷ്ടമായത് 2.36 കോടി രൂപ. ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റോർ വഴി സാധനങ്ങള് വില്ക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വൻ ലാഭമുണ്ടാക്കാം എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്.
ഹൈദരാബാദിലാണ് സംഭവം. കൊണ്ടാപൂർ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ജീവനക്കാരനായ വീരഭദ്ര റാവുവിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. കോര എന്ന പേരുള്ള സ്ത്രീയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് സംഭാഷണം തുടങ്ങിയത്. താൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നാണെന്നും നിലവിൽ മുംബൈയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.
ഇരുവരും തമ്മില് ചാറ്റിങ് പതിവായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഫോണ് നമ്പറുകള് പരസ്പരം കൈമാറി. നിലവില് താൻ ഹൈദരാബാദിൽ അമ്മയ്ക്കും രണ്ടാനച്ഛനുമൊപ്പം താമസിക്കുകയാണെന്ന് കോര, വീരഭദ്ര റാവുവിനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ജർമ്മനിയിലും വിദേശത്തും തനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വീരഭദ്ര റാവുവിനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർത്തു.
പിന്നാലെ കോര വീരഭദ്ര റാവുവിനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ചു തുടങ്ങി. ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച് വലിയ ലാഭം നേടാമെന്ന് ഇവർ ഇദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് വശ്വസിപ്പിച്ചു. ആദ്യം വീരഭദ്ര റാവു വിസമ്മതിച്ചു. പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റോർ ലിങ്ക് ഇവർ അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചുകൊടുത്തു. എന്നാല് വീരഭദ്ര റാവു ലിങ്ക് തുറക്കാതിരുന്നതിനാല് കോര ഒരു എപികെ ഫയല് അദ്ദേഹത്തിന് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. എപികെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തയുടനെ, വീരഭദ്ര റാവുവിന്റെ ഫോണിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള ഒരു ആപ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
പിന്നീട് സ്റ്റോറില് നിന്ന് സാധനങ്ങള് വാങ്ങാനും വില്ക്കാനും വീരഭദ്ര റാവുവിനോട് കോര ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതുവഴി വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. വീരഭദ്ര റാവുവിനെ കൂടുതല് വിശ്വസിപ്പിക്കാനായി തന്റെ ജർമ്മൻ സുഹൃത്ത് ബെല്ലയുമായി വീരഭദ്ര റാവുവിന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി. ബെല്ലയുടെയും നിർദേശം ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെയായിരുന്നു.
ഇതിന് ശേഷം വീരഭദ്ര നിക്ഷേപം ആരംഭിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 1 നും ഡിസംബർ 12 നും ഇടയിൽ, ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റ് വഴി അദ്ദേഹം ആകെ 2.36 കോടി രൂപ നല്കി. ആപ്പില് ലാഭം കാണിച്ചെങ്കിലും, പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയില്ല. ആവർത്തിച്ച് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ലാഭമോ യഥാർഥ തുകയോ നൽകിയില്ല.
വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് മനസിലാക്കിയ വീരഭദ്ര റാവു സൈബരാബാദ് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. "സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയ വീരഭദ്ര റാവു ഒരു സൈബർ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായതായി പരാതി നൽകി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ 2.36 കോടി രൂപ കബളിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾ കേസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്" -സൈബർ ക്രൈം സിഐ ചൈതന്യ റാവു വ്യക്തമാക്കി.
