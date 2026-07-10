ഇന്ത്യ ഉള്പ്പെടെ നാല് രാജ്യങ്ങള് അതിശക്തമായ ചൂടിന് ഇരയാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്; ഉയർന്ന അപകട സാധ്യതയെന്ന് പഠനം
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ 95 ശതമാനത്തിലധികവും ദക്ഷിണ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്.
By PTI
Published : July 10, 2026 at 7:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ ഉള്പ്പെടെ നാല് രാജ്യങ്ങള് അതിശക്തമായ ചൂടിന് ഇരയാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും നൈജീരിയയും ഘാനയും ഉള്പ്പെടെ രാജ്യങ്ങള്ക്കാണ് ഉഷ്ണ തരംഗ മുന്നറിയിപ്പ്. ചൂട് കൂടുതലാകാനുള്ള നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ജയ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഉള്പ്പെടെ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ 95 ശതമാനത്തിലധികവും ദക്ഷിണ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. ഇറാഖിലെ അൽ ബസ്ര നഗരമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉഷ്ണ തരംഗ അപകടസാധ്യതയുള്ളതെന്നും ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഗവേഷണത്തിൽ ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂർ, പൂനെ, തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര, ചെന്നൈ, കർണാടകയിലെ ബെംഗളൂരു, ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂർ, ലഖ്നൗ എന്നിവ ആദ്യ 50 അപകടസാധ്യതയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
"ഉഷ്ണമേഖലയിലെ താപനിലയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് മാത്രമല്ല അപകടസാധ്യത" എന്ന് പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരിയും യുകെയിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകയുമായ നേത്മി ജയരത്നെ കരിയവാസം പറഞ്ഞു.
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ആഗോളതാപ അപകടസാധ്യതകളുടെ പ്രാധാന്യമാണ് പഠനത്തിൽ എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്. പല പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും, തീവ്രമായ ചൂട് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നു. പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ളവരെയാണ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കുക. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജീവന് ഭീഷണിയായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.
പ്രായം, സാമ്പത്തിക മാർഗങ്ങൾ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, മരങ്ങൾ എന്നിവ രോഗങ്ങളെയും മരണനിരക്കുകളെയും ബാധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, നൈജീരിയ, ഘാന എന്നിവയാണ് ഉഷ്ണ തരംഗത്തിന് ഏറെ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങള്. ഇതിന് പുറമെ അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ് കേന്ദ്രങ്ങളായ കെയ്റോ (ഈജിപ്ത്), ബാങ്കോക്ക് (തായ്ലൻഡ്), ഹനോയ് (വിയറ്റ്നാം), ജയ്പൂർ (ഇന്ത്യ) എന്നിവയും ആദ്യ 50 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
അപകടസാധ്യത എന്നാൽ പല ഘടകങ്ങളെആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സൗദി അറേബ്യ, ബാങ്കോക്ക്, ജിദ്ദ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി കാരണം താഴ്ന്ന റാങ്കിലാണ്. എന്നാൽ അപകട സാധ്യത മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെക്കാള് കുറവാണ്. പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലും ഫൈസലാബാദിലും നൈജീരിയയിലെ കടുനയിലും അപകടം കൂടുതലാണ്. സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇവയിൽ പ്രധാനം.
"എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആവശ്യകത ലോകമെമ്പാടും വർധിച്ചുവരികയാണ്, പലർക്കും ചെലവ് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ഊർജ്ജം ആവശ്യമുള്ള ഈ തണുപ്പിക്കൽ രീതിയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആഗോളതാപനം കൂടുതൽ അപകടത്തിലാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്," എന്നും ഗവേഷണത്തിന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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