അവിഹിതബന്ധത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കം; കാമുകൻ്റെ വീട് പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിച്ചെന്ന് യുവതിക്കെതിരെ ആരോപണം
പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയ നേഹ എന്ന യുവതിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു
Published : October 18, 2026 at 7:48 PM IST
അമൃത്സർ: പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിൽ അവിഹിതബന്ധത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചു . കാമുകൻ്റെ വീടിന് പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയ നേഹ എന്ന യുവതിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ വീടും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളും പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചതായാണ് വിവരം. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ സമയോചിതമായി പുറത്തുകടന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. സംഭവത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
കുൽവീന്ദർ സിങ്ങിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം യുവതിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത പൊലീസ്, പിന്നീട് യുവാവ് യുവതിയുടെ വീട് തകർത്തുവെന്ന പരാതിയിലും കേസെടുത്തതായി മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗുർജിത് സിങ് അറിയിച്ചു.
അലമാരയിൽനിന്ന് പണം എടുത്തു; പിന്നാലെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയെന്ന് പരാതി
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കുൽവീന്ദർ സിങിൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നേഹ അപ്രതീക്ഷിതമായി വീട്ടിലെത്തി അലമാര തുറക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ കാരണം ചോദിക്കുകയും തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പണവും മൊബൈൽ ഫോണും ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് ആരോപണം. തുടർന്ന് അലമാരയിൽനിന്ന് പണം എടുത്ത യുവതി, ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെയും തന്നെയും ബലമായി വീടിന് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടുവെന്ന് കുൽവീന്ദറിൻ്റെ ഭാര്യ ആരോപിച്ചു. അതിനുശേഷം പെട്രോൾ നിറച്ച കുപ്പിയും ലൈറ്ററുമായി തിരിച്ചെത്തിയ യുവതി വീടിന് തീകൊളുത്തിയെന്നാണ് പരാതി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തീപിടിത്തത്തിൽ വീടിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, പണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കത്തിനശിച്ചതായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം നാലു മുതൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപവരെ നഷ്ടമുണ്ടായതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
കുൽവീന്ദർ സിങ്ങുമായി നാലു വർഷം മുമ്പാണ് തൻ്റെ വിവാഹം നടന്നതെന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ഭർത്താവിന് നേഹയുമായി വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറാൻ കുടുംബം പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും യുവതി തയ്യാറായില്ലെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ഭർത്താവിനെ വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് യുവതി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ഭാര്യയുടെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.
സംഭവത്തിൽ കുടുംബത്തിന് നാലു മുതൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപവരെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് ബന്ധു വ്യക്തമാക്കിയത്. വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും 95,000 രൂപ പണവും തീയിൽ പൂർണമായും നശിച്ചതായി ബന്ധു പറഞ്ഞു. ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നതെന്നും കുടുംബത്തിന് നീതിയും സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നും ബന്ധു അഭ്യർഥിച്ചു.
അതേസമയം, നേഹയും കുൽവീന്ദർ സിങ്ങും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് തീകൊളുത്തലിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗുർജിത് സിങ് പറഞ്ഞു. യുവാവിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യം യുവതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ യുവാവ് യുവതിയുടെ വീട് തകർക്കുകയും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് ഇയാൾക്കെതിരെയും മറുകേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. യുവതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ നിയമനടപടികളും അന്വേഷണവും തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: ഒഡിഷ എസ്ഐ പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച; ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക്