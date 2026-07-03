'കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നത് കുറ്റമല്ല', പൗരൻ്റെ നാടുകടത്തൽ നടപടികളിൽ മുംബൈ പൊലീസിന് കോടതിയുടെ അന്ത്യശാസന
സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിന് ഒരു പൗരനെതിരെ നാടുകടത്തൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ മറുപടി. മുംബൈ പൊലീസിനേയും ശാസിച്ചു.
Published : July 3, 2026 at 6:45 PM IST
മുംബൈ: കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നതും മാർച്ചുകളിലും പ്രകടനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നതും, ഒരു പൗരനെ നാടുകടത്താനുള്ള കാരണമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. അത് അയാളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിന് എസ്ഡിപിഐ (സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ) ജനറൽ സെക്രട്ടറി സയീദ് അഹമ്മദ് അബ്ദുൾ വാഹിദ് ചൗധരിക്കെതിരെ മുംബൈ പൊലീസ് നാടുകടത്തൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ മറുപടി.
തുടർന്ന് ഹർജിക്കാരന് കാര്യമായ ആശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ട് മുംബൈ പൊലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറും കൊങ്കൺ ഡിവിഷണൽ കമ്മിഷണറും സയീദ് ചൗധരിയെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പുറപ്പെടുവിച്ച നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവുകൾ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് മാധവ് ജംദാർ റദ്ദാക്കി.
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സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിന് മാത്രം ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ജയിൽവാസ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അനുചിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുംബൈ പൊലീസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചു.
ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെതിരെ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ചൗധരിക്കെതിരെ അഞ്ച് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ നയങ്ങൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കുമെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ചൗധരിയുൾപ്പെടെ മറ്റ് സമൂഹിക പ്രവർത്തകർ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
വിലക്കിൻ്റെ കാരണം തേടി ജസ്റ്റിസ്
അതേസമയം, ചൗധരിക്കെതിരെയുള്ള നടപടിയെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ജാംദാർ പൊലീസിനോട് മറുപടി തേടി. മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് ഇത്ര ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണോ എന്നും രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അടിമകളാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ചോദിച്ചു. അവർക്ക് ഒന്നിനെയും എതിർക്കാൻ കഴിയില്ലേയെന്നും ഇവിടെ നിലവിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.
രാജ്യത്തുടനീളം പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി ചോർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയും നിങ്ങൾ കേസെടുക്കുമോ. എതിർക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന എല്ലാവർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മൗലികാവകാശമാണ്. ഈ അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത് ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ 19, 21 എന്നിവയുടെ നേരിട്ടുള്ള ലംഘനമാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ജംദാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് പൊലീസിന് യാതൊരു കാരണവശാലും പൗരന്മാരുടെ അവകാശം കവർന്നെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും അന്തസോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുംബൈ പൊലീസിന് ശാസന
മുംബൈ പൊലീസ് ജനങ്ങളുടെ സേവകരാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ അല്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ജംദാർ ശാസിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ സേവകരാണെന്ന് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത്തരം ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടിയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
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