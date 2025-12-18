2008 ലെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല് കേസ്; ഇരയായ ജഡ്ജിക്ക് വരെ നീതിയില്ല, ഒടുവില് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഇളവ് തടഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി
2008 ലെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസിലാണ് വിധി, കുടുംബത്തിനും സംരക്ഷണവേണമെന്ന് ഹര്ജിക്കാരന്, ഇരകളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകന്
ന്യൂഡല്ഹി: 2008 ല് മോചന ദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രായപൂര്ത്തിയകാത്ത ഇരയെ തട്ടികൊണ്ടുപോയ കേസില് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളെ വിട്ടയ്ക്കുന്ന ഉത്തരവ് തടഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി. പ്രതികളെ വിട്ടയയ്ക്കാൻ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി നല്കിയ അനുമതിയാണ് ബുധനാഴ്ച സുപ്രീം കോടതി തടഞ്ഞത്.
ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷാ ഇളവിൽ വിട്ടയക്കരുതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. കുറ്റവാളികളിൽ നിന്നും അവരുടെ കൂട്ടാളികളിൽ നിന്നും ഇര നിരന്തരമായി ഇപ്പോഴും ഭീഷണികള് നേരിടുന്നുവെന്നും പുറത്തിറങ്ങിയാല് ജീവന് ഭീഷണിയാകുമെന്നും ഇര പരാതിപെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. നിലവില് ഡല്ഹിയിലെ കോടതിയില് ജഡ്ജിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇരയെ 2008ലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.
ഇരകളുടെ സുരക്ഷ, സാക്ഷികളുടെ സംരക്ഷണം, ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പരോൾ, ഇളവ് നല്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങള് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഇര ഹര്ജി ഫയല് ചെയ്തത്. തുടര്ന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കവെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഹരിയാന, ഡൽഹി, ഗുജറാത്ത് സർക്കാരുകൾക്കും ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചു.
2008 ലെ അസാധാരണവും ശ്രദ്ധേയവുമായ കേസാണിത്. 2008 മാർച്ചിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സമയത്താണ് സ്നേഹിൽ ശർമ്മയെ തട്ടികൊണ്ടു പോകുന്നത്. നിലവില് ശര്മ്മ ഡൽഹിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. കുറ്റകൃത്യം കഴിഞ്ഞ് പതിനേഴു വർഷത്തിനുശേഷവും നീതി കിട്ടിയില്ലെന്നും ഒരു സാധാരണക്കാരന് വേണ്ട സംരക്ഷണം തേടിയുമാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ തന്നെയും കുടുംബത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് വാദിച്ച് ഒരു ഇരയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ശർമ്മയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും അടിയന്തര പൊലീസ് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ശർമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ സിദ്ധാർത്ഥ് ലുത്രയും ഗീത ലുത്രയും കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഭീഷണി കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതികളെ വിട്ടയയ്ക്കരുതെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ പോലുള്ള ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ പരോൾ, ഇളവ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വേണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. "കുറ്റകൃത്യത്തിനു ശേഷമുള്ള ക്രിമിനൽ തുടർച്ച" എന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അഭിഭാഷകനായ നിതിൻ സലൂജ ഹര്ജി സമര്പ്പിച്ചത്.
വിചാരണ അവസാനിച്ച് ശിക്ഷാവിധികൾ അന്തിമമായതിനുശേഷവും ഭീഷണികള് തുടരുന്നുവെന്ന് ഹര്ജിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2008 മാർച്ച് 6 ന് കുരുക്ഷേത്രയിൽ നിന്നാണ് ശര്മ്മയെ തട്ടികൊണ്ടു പോകുന്നത്. പിന്നീട് പത്ത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 364A പ്രകാരം ഇവരില് കുറ്റം ചാര്ത്തി. 2013 മാർച്ചിൽ സെഷൻസ് കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. 2017 ൽ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി ശിക്ഷ ശരിവച്ചു, പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി അവരുടെ അപ്പീലുകൾ തള്ളി, വിധിന്യായങ്ങൾക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകി.
