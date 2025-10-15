യുപിയില് സ്ഫോടനം; വീടുകള് തകര്ന്നു, നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്ക്
ഉത്തര്പ്രദേശില് സ്ഫോടനം. വീടുകള് തകര്ന്ന് നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്ക്. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
Published : October 15, 2025 at 1:53 PM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ സുൽത്താൻപൂർ മിയാഗഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ സ്ഫോടനം. ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 15) പുലർച്ചെയുണ്ടായ ശക്തമായ സ്ഫോടനത്തിൽ വീടുകൾ തകർന്നു. ജയ്സിങ്പൂർ കോട്വാലിയിലെ നസീർ അഹമ്മദിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പേർക്ക് പരിക്ക്. വീട്ടുടമ നസീർ, ഭാര്യ ജമാത്തുൽ നിഷ, മക്കളായ മുഹമ്മദ് അനീസ്, നൂർ മുഹമ്മദ്, സാഹിൽ, സൊഹൈൽ, സാനിയ, ഖുഷി, മരുമകൾ സഹന, അയൽക്കാരൻ അബ്ദുൾ ഹമീദിൻ്റെ മക്കൾ കൈഫ്, ഐഫ്, ഫൈസാൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കറ്റത്.
ഇവരെ ജയ്സിങ്പൂരിലെ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. കൈഫ്, സാഹിൽ, ജമാത്തുൽ നിഷ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നാല് പേരെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി സുൽത്താൻപൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് അയച്ചു. പുലർച്ചെ 4.30 ഓടെയാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്ന് സംഭവത്തിലെ ദൃക്സാക്ഷിയായ ഉദയരാജ് പറഞ്ഞു.
"പുലർച്ചെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് നസീറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഫോടന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. പിന്നാലെ വൻ തീ ജ്വാലകളും പുകയും ഉയർന്നു. സ്ഫോടനത്തിൽ വീടുമുഴുവൻ തകർന്നിരുന്നു. വീടിനകത്ത് നിന്നും നിലവിളി ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു. നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെയും അഗ്നിശമന സേനയേയും വിവരമറിയിച്ചു. താമസിയാതെ തന്നെ രക്ഷാ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെടുത്തുവെന്നും" ഉദയരാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്ഫോടനത്തിൻ്റ തീവ്രതയിൽ അയൽക്കാരായ അബ്ദുൾ ഹമീദ്, ഗുഡു വർമ്മ, ലക്ഷ്മി പ്രസാദ് എന്നിവരുടെ വീടുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിൽ വീടിൻ്റെ ചുമരുകള് ശക്തമായി കുലുങ്ങിയെന്നും വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നശിച്ചെന്നും ലക്ഷ്മി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും വെടിമരുന്നിൻ്റെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടെന്നും പടക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ലക്ഷ്മി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മാറി താമസിക്കുന്ന നസീർ അഹമ്മദിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ യാസിർ പടക്ക വിൽപ്പന നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് ഫോറൻസിക് സംഘം അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
അഡിഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ്, അസിസ്റ്റൻ്റ് സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ഓഫ് പൊലീസ്, ജയ്സിങ്പൂർ സിഒ രാമകൃഷ്ണ ചതുർവേദി, തഹസിൽദാർ മായങ്ക് മിശ്ര, മോത്തിഗർപൂർ, ഗോസായിഗഞ്ച്, ജയ്സിങ്പൂർ പൊലീസ് സേന എന്നിവർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
