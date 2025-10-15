ETV Bharat / bharat

യുപിയില്‍ സ്‌ഫോടനം; വീടുകള്‍ തകര്‍ന്നു, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ സ്‌ഫോടനം. വീടുകള്‍ തകര്‍ന്ന് നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

UP EXPLOSION SULTANPUR MIYAGANJ BLAST SULTANPUR BLAST ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ സ്‌ഫോടനം
Locals gather outside the house destroyed by powerful blast in Sultanpur, Uttar Pradesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 15, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലഖ്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ സുൽത്താൻപൂർ മിയാഗഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ സ്ഫോടനം. ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബര്‍ 15) പുലർച്ചെയുണ്ടായ ശക്തമായ സ്ഫോടനത്തിൽ വീടുകൾ തകർന്നു. ജയ്‌സിങ്പൂർ കോട്‌വാലിയിലെ നസീർ അഹമ്മദിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പേർക്ക് പരിക്ക്. വീട്ടുടമ നസീർ, ഭാര്യ ജമാത്തുൽ നിഷ, മക്കളായ മുഹമ്മദ് അനീസ്, നൂർ മുഹമ്മദ്, സാഹിൽ, സൊഹൈൽ, സാനിയ, ഖുഷി, മരുമകൾ സഹന, അയൽക്കാരൻ അബ്‌ദുൾ ഹമീദിൻ്റെ മക്കൾ കൈഫ്, ഐഫ്, ഫൈസാൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കറ്റത്.

ഇവരെ ജയ്‌സിങ്പൂരിലെ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. കൈഫ്, സാഹിൽ, ജമാത്തുൽ നിഷ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നാല് പേരെ വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്ക്കായി സുൽത്താൻപൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് അയച്ചു. പുലർച്ചെ 4.30 ഓടെയാണ് സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്ന് സംഭവത്തിലെ ദൃക്‌സാക്ഷിയായ ഉദയരാജ് പറഞ്ഞു.

"പുലർച്ചെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് നസീറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഫോടന ശബ്‌ദം കേൾക്കുന്നത്. പിന്നാലെ വൻ തീ ജ്വാലകളും പുകയും ഉയർന്നു. സ്ഫോടനത്തിൽ വീടുമുഴുവൻ തകർന്നിരുന്നു. വീടിനകത്ത് നിന്നും നിലവിളി ശബ്‌ദങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു. നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെയും അഗ്നിശമന സേനയേയും വിവരമറിയിച്ചു. താമസിയാതെ തന്നെ രക്ഷാ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും കെട്ടിട അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെടുത്തുവെന്നും" ഉദയരാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്ഫോടനത്തിൻ്റ തീവ്രതയിൽ അയൽക്കാരായ അബ്‌ദുൾ ഹമീദ്, ഗുഡു വർമ്മ, ലക്ഷ്‌മി പ്രസാദ് എന്നിവരുടെ വീടുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിൽ വീടിൻ്റെ ചുമരുകള്‍ ശക്തമായി കുലുങ്ങിയെന്നും വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നശിച്ചെന്നും ലക്ഷ്‌മി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും വെടിമരുന്നിൻ്റെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടെന്നും പടക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു ലക്ഷ്‌മി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മാറി താമസിക്കുന്ന നസീർ അഹമ്മദിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ യാസിർ പടക്ക വിൽപ്പന നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് ഫോറൻസിക് സംഘം അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

അഡിഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ്, അസിസ്റ്റൻ്റ് സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ഓഫ് പൊലീസ്, ജയ്‌സിങ്പൂർ സിഒ രാമകൃഷ്‌ണ ചതുർവേദി, തഹസിൽദാർ മായങ്ക് മിശ്ര, മോത്തിഗർപൂർ, ഗോസായിഗഞ്ച്, ജയ്‌സിങ്പൂർ പൊലീസ് സേന എന്നിവർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ALSO READ: രാജസ്ഥാനിൽ ബസിന് തീപിടിച്ച് 20 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

TAGGED:

UP EXPLOSION
SULTANPUR MIYAGANJ BLAST
SULTANPUR BLAST
ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ സ്‌ഫോടനം
SULTANPUR FIRECRACKER EXPLOSION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.