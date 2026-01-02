കണ്ടാല് രസഗുള പോലെ; രുചി തികച്ചും വ്യത്യസ്തം, വിദേശത്ത് അടക്കം വന് ഡിമാന്ഡുള്ള 'ഖീര് മോഹന്'
സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഒരുപോലെ പ്രശസ്തം ഖീര് മോഹന്. പാരമ്പര്യ രുചിയില് തയ്യാറാക്കുന്ന മുന്ന പ്രസാദ്. എക്കാലത്തും ഖീര് മോഹന് ഡിമാന്ഡ് ഏറെയെന്ന് കടയുടമകള്.
പട്ന: മധുര പലഹാരങ്ങളോട് എപ്പോഴും പ്രിയമാണ് മിക്കവര്ക്കും. ആഘോഷ വേളകളിലും സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളിലും മധുരം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ഇത്തരത്തില് വ്യത്യസ്തയിനം മധുര പലഹാരങ്ങളുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ. പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ ഇന്ത്യ. വിവിധ തരത്തിലും രുചിയിലുമുള്ള വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങളാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായുള്ളത്. അതില് ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും രുചികരവുമായ ഒന്നാണ് ബിഹാറിലെ 'ഖീര് മോഹന്'.
പ്രത്യേക ചേരുവകള് ചേര്ത്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ബിഹാറിലെ ദേശ്ന, ദുമ്രാവോണ് എന്നിവിടങ്ങള് പ്രശസ്തമാകാന് കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇവിടെ നിന്നും തയ്യാറാക്കുന്ന ഖീര് മോഹന്. തലമുറകളായി കൈമാറി വരുന്ന രുചിക്കൂട്ടാണ് ഖീര് മോഹന്റെ പ്രത്യേകത. ബ്രൗണ് നിറത്തില് കാണുന്ന ഇവയില് ധാരാളം നെയ്യ് ചേര്ത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും യഥാര്ഥത്തില് ഇതില് നെയ്യൊട്ടും ചേര്ത്തിട്ടല്ല തയ്യാറാക്കുന്നത്.
പാരമ്പര്യം മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്ന പ്രസാദ്: നൂറ്റാണ്ടുകളായി നളന്ദയില് ഖീര് മോഹന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയുണ്ട്. അതിലെ നാലാം തലമുറയില്പ്പെട്ട 55കാരന് മുന്ന പ്രസാദാണിപ്പോള് ഖീര് മോഹന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഡുംറാവോണിലെ താമസക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം. തലമുറയായി കൈമാറി കിട്ടിയതാണ് മുന്നയ്ക്ക് ഈ രുചിക്കൂട്ട്. ഈ രുചി രഹസ്യം മറ്റാരുമായും ഇദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല. റെസിപ്പിയൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. വര്ഷങ്ങള് എത്ര കഴിഞ്ഞാലും ഖീര് മോഹന് ഡിമാന്ഡ് ഒട്ടും കുറയുന്നില്ലെന്ന് മുന്ന പ്രസാദ് പറയുന്നു.
'തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തില് അഞ്ച് കടകളുണ്ട്. അവിടെ വര്ഷം മുഴുവന് ഖീര് മോഹന് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സമയത്തും ഇതിന് ഡിമാന്ഡ് കുറയുന്നില്ലെന്നും' മുന്ന പ്രസാദ് പറയുന്നു.
തയ്യാറാക്കാന് ക്ഷമ വേണം: ഖീർ മോഹന് അത്ര സിമ്പിളായി തയ്യാറാക്കാന് കഴിയുന്ന ഒരു മധുര പലഹാരമല്ല. നീണ്ട പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് രാജ്യമെങ്ങും പ്രശസ്തമായ ഖീര് മോഹന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ക്ഷമ ആവശ്യമാണ്. ബേക്കറി കടയുടമയായ കുന്ദൻ പ്രസാദ് ഗുപ്തയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മധുര പലഹാരം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയം ഒരു മണിക്കൂറാണ്. പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം ഒഴിച്ചാണ് ഒരു മണിക്കൂര് വേണ്ടത്. “ആദ്യം പാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിക്കണം. ശേഷം അതിനെ തൈര് ആക്കണം. ഒടുവിൽ പഞ്ചസാര സിറപ്പിൽ സാവധാനം വേവിക്കണം” കുന്ദൻ പ്രസാദ് വിശദീകരിക്കുന്നു
വിപണിയില് വന് ഡിമാന്ഡ്: വിപണിയില് എപ്പോഴും വന് ഡിമാന്ഡുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഖീര് മോഹന്. ഇതിന്റെ ഒരു കഷണത്തിന് 10 രൂപയാണ് വില. കിലോഗ്രാമിന് 220 രൂപയും. ഇപ്പോഴും വിപണിയിലെ താരം ഖീര് മോഹനാണെന്നാണ് കടക്കാരനായ ഗുപ്തയുടെ അഭിപ്രായം. സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഏകദേശം നാല് മുതൽ എട്ട് കിലോഗ്രാം വരെ കടകളിൽ വിൽക്കുന്നു. അതേസമയം ഉത്സവങ്ങളിലും വിവാഹ സീസണുകളിലും കൂടുതല് ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കുന്നത് പതിവാണ്. എന്നാല് കിലോഗ്രാമിന് 25 മുതൽ 50 രൂപ വരെ മാത്രമേ ലാഭം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. മധുര പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ലാഭവിഹിതം നോക്കുന്നതിനുപകരം പാരമ്പര്യം തുടരുന്നതിലാണ് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്.
കഴിക്കാന് വളരെയധികം രുചിയുള്ള പലഹാരമാണ് ഖീര് മോഹന് ഉപഭോക്താവായ പിങ്കു റൗട്ടിന് പറയുന്നു. കാണാന് ഇത് രസഗുള പോലെയാണെങ്കിലും രുചി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒറ്റയടിക്ക് പത്തെണ്ണം കഴിച്ചാലും മടുപ്പ് വരില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെന്നും പിങ്കു പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഡിമാന്ഡ് ഏറെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തും പുറത്തും ഇതിന് വന് ഡിമാന്ഡാണ്. വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവര് വരെ ഇത് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്.
തണുപ്പ് കാലത്ത് ഇത് ഒരാഴ്ച വരെ കേടാകാതിരിക്കും. എന്നാല് വേനല് കാലത്താണെങ്കില് മൂന്ന് ദിവസം വരെ കേടാകാതിരിക്കൂ. ദീര്ഘ ദൂരം കൊണ്ട് പോകുന്നവരാണെങ്കില് പാക്കിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പിങ്കു പറയുന്നു.
ഖീര് മോഹൻ്റെ ഉത്ഭവം: ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മധുര പലഹാരത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം. ദേശ്ന ഗ്രാമത്തിലെ ചരിത്രകാരനായ മുർഷിദ് ദേശ്നവിയാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. അക്കാലത്ത് സുലഭമായിരുന്ന ഒന്നാണ് പാല്. വില്പനയ്ക്ക് പുറമെ അതില് നിന്നും ലാഭം ലഭിക്കാന് മറ്റെന്തെങ്കിലും മൂല്യ വര്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് തയ്യാറാക്കണമെന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ ചിന്തയാണ് ഇത്തരമൊരു നിര്മാണത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.
“നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഖീര് മോഹന് തയ്യാറാക്കി ഗ്രാമവാസികൾ രുചിച്ച് നോക്കിയപ്പോള് എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ചെറിയ രീതിയില് ഇത് വിപണിയിലെത്തിച്ച് തുടങ്ങി. പിന്നാലെ ഇത് പ്രശസ്തവുമായി. താമസിയാതെ ഈ പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. മധുര പലഹാരം 'ഖീർ മോഹൻ' എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ക്രമേണ ജില്ലയുടെയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പുറത്തേക്ക് ഇത് വ്യാപിച്ചു” ദേശ്നവി പറയുന്നു.
ബിഹാറിനപ്പുറം കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ, ഡൽഹി, ബെംഗളൂരു തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും ഇത് പ്രശസ്തമായി. എന്നാല് ഖീര് മോഹന് ആവശ്യക്കാര് കൂടിയതോടെ അതിർത്തികൾ കടന്ന് സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലും ഖീര് മോഹന് താരമായി.
മറ്റിടങ്ങളില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവുമുള്ള ഒരിടമാണ് ദേശ്ന. ബിഹാറിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഉറുദു ലൈബ്രറിയായ അൽ-ഇസ്ലാ ലൈബ്രറിയും ഇവിടെയുണ്ട്. നിലവില് ലൈബ്രറി നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. വ്യത്യസ്തത ഏറെയുള്ള ഈ ജനതയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ മുഖ മുദ്ര കൂടിയാണ് ഖീര് മോഹന്. രുചികരമായ ഖീര് ലോക രാജ്യം മുഴുവനുള്ള വിപണികളില് സ്ഥാനം പിടിക്കാന് ഇനി അധിക കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല. അത്രയേറെയുണ്ട് ഇതിന്റെ പേരും പെരുമയും.
