ആരവല്ലി ഖനനം പ്രകൃതിയുടെ കഴുത്തറുക്കുമ്പോള്, വരാനിരിക്കുന്നത് പ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലും, വിദഗ്ധര് നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്
By Aparna Roy
Published : December 23, 2025 at 8:46 PM IST
രാജ്യ തലസ്ഥാന മേഖലയുടെ ഹരിത ശ്വാസകോശമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവയാണ് ആരവല്ലി മലനിരകൾ. രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് മുതൽ തെക്ക് ഭാഗം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പർവ്വത നിരകളാണ് ആരവല്ലി. 'കൊടിമുടികളുടെ വരി'യായ ആരവല്ലി ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറമുള്ള ചൂഷണത്തിൻ്റെ ചാട്ടവാറടികളാണ്.
ആരവല്ലി കുന്നുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സുപ്രീം കോടതി പുതിയ നിർവചനം നൽകിയത്. കേന്ദ്ര നിർദേശങ്ങളെ ശരിവച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ നിർവചനം അക്ഷരാർഥത്തിൽ കർഷകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മധ്യവർഗ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്കുള്ള ബുൾഡോസർ ആക്രമണമായിരുന്നു.
ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്നും 100 മീറ്ററെങ്കിലും ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന കുന്നുകളോ 500 മീറ്ററിനുള്ളിൽ അകലം വരുന്ന രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ കുന്നുകളും അവയ്ക്കിടയിൽ വരുന്ന ഭൂപ്രദേശവുമാണ് ആരവല്ലി കുന്നുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പുതുക്കിയ നിർവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട്.
അനിയന്ത്രിതമായ ഖനനത്തിനും ചൂഷണങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് ഈ പുനർനിർവചനമെന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. നിയമപരമായ നിർവചനങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതിയേക്കാൾ പ്രധാന്യവും മുൻഗണനയും നൽകുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഏറെയും.
ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ വ്യക്തത കൈവരേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂവിനിയോഗ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അടിവരയിടുന്ന ശാസ്ത്രീയ രീതി സാങ്കേതികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഭൂപ്രകൃതിയുടെ സവിശേഷതകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ജിഐഎസ്, ഡിജിറ്റൽ എലവേഷൻ മോഡലുകൾ, കോണ്ടൂർ രേഖകൾ എന്നിവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
കോടതി ശരിവച്ച ഒരു പ്രത്യേക ഉയര പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള കുന്നുകൾക്ക് മാത്രമേ പാരിസ്ഥിതികമായി പ്രാധാന്യമുള്ളൂ എന്ന അനുമാനം ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നു വേണം കരുതാൻ. ആരവല്ലിയുടെ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച്, ചെറിയ വരമ്പുകളും ചെറിയ ചരിവുകളും പോലും പലപ്പോഴും 100 മീറ്ററിന് താഴെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മണ്ണിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിലും, ജല ശേഖരണത്തിലും, താപനില നിയന്ത്രണത്തിലും നൂറു മീറ്റർ താഴെയുള്ള കുന്നുകൾ പ്രത്യേക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ ഇവ അപ്രത്യക്ഷമാകും.
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രക്രിയകളാൽ രൂപപ്പെട്ടതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ആരവല്ലിയിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ. കുന്നുകൾ, വരമ്പുകൾ, പുറംതോടുകൾ, പീഠഭൂമികൾ എന്നിവയാണ് ആരവല്ലിയെ പൂർണമാക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ചാലുകൾ കീറി മഴവെള്ളം ഒഴുകുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇത് വരണ്ട കാലങ്ങളിൽ കർഷകരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സഹായകമാകുന്നു. ഭൂഗർഭജലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലെയും ഹരിയാനയിലെയും ഗ്രാമീണ സമൂഹങ്ങൾക്ക് കിണറുകൾ, നീരുറവകൾ എന്നിവയുടെ ഒഴുക്കാണ് ഇവ നിലനിർത്തുന്നത്.
പുതിയ നിയമം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും മണ്ണിടിച്ചിൽ പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വഴിവക്കുന്നു. തന്മൂലം പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻ തോതിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം കുന്നുകൾ ഖനനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതിലൂടെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രളയം, വരൾച്ച എന്നിവക്ക് വഴിവച്ചേക്കാമെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പ്രധാന പാരിസ്ഥിതിക മേഖലകളും വനപ്രദേശങ്ങളുള്ള കുന്നുകളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പുതിയ നിർവചനത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
നിയന്ത്രിത ഖനനത്തിന് അനുവദനീയമാകുന്ന ആരവല്ലിയുടെ ഭൂപ്രകൃതി അനുപാതം വളരെ പരിമിതമാണെന്നും പലപ്പോഴും 1.4 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയുള്ള പ്രദേശത്തിൻ്റെ 0.2 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ വിലയിരുത്തലില്ലാതെ പുതിയ ഖനനത്തിന് അനുമതി നൽകില്ലെന്നും വക്താക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാലും യഥാർഥ പ്രശ്നത്തെ പൂർണമായും ലഘൂകരിക്കാൻ ഈ വാദങ്ങൾക്കാകുന്നില്ല.
ആരവല്ലി മലനിരകൾ നിർണായക പാരിസ്ഥിതിക മേഖലയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നിടമാണ് ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖല. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം, കാറ്റിൻ്റെ ഗതി, ഭൂഗർഭജല ശേഖരണം, എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുന്നയിടമാണ്. പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന മഴവെള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഏൽക്കുന്ന അടിയാകും ഇവ ഖനനത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഉണ്ടാവുക.
ആരവല്ലികളിൽ ഭൂപ്രകൃതി സംരക്ഷണം ശക്തമാകണം. പൊതുജന പ്രതിഷേധങ്ങളും വിദഗ്ധരുടെ വിശകലനങ്ങളും നിയമപരമായ വാഗ്വാദങ്ങളും പുറത്തുവരുകയാണ്. പാരിസ്ഥിതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സങ്കീർണവും പരസ്പരബന്ധിതവുമായ സാഹചര്യങ്ങളെ ഇട്ടെറിയാൻ നമുക്കാവില്ല. പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിർമിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങളും യാഥാർഥ്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ? ആരവല്ലികളുടെ ഭാവിയെ മാത്രമല്ല, വികസനം, നിയമം, പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള നിരന്തരമായ പിരിമുറുക്കത്തെ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെയും ഉത്തരം ഇതോടെ രൂപം കൊള്ളും.
