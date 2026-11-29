പുത്തന് മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയം ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും എന്ത് പ്രത്യാഘാതങ്ങളാകും സൃഷ്ടിക്കുക? സീറ്റുകളിലുണ്ടാകുന്ന വര്ദ്ധന ഇങ്ങനെ
ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എത്ര ലോക്സഭ-നിയമസഭ സീറ്റുകളുടെ വര്ദ്ധനയാകും ഉണ്ടാകുക? പരിശോധിക്കാം
Published : November 29, 2026 at 12:10 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 1:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കേന്ദ്രത്തിലെ മോദി സര്ക്കാര് നാളെ മുതല് ലോക്സഭയുടെയും ബുധനാഴ്ച മുതല് രാജ്യസഭയുടെയും പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തില് സുപ്രധാനമായ ഒരു ബില് കൊണ്ടു വരുമെന്ന് കേന്ദ്ര പാര്ലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരണ് റിജിജു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് 2026 മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ബില് 2026 വര്ഷകാല സമ്മേളനത്തില് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് നിര്ദ്ദിഷ്ട അംഗ സംഖ്യ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല് ബില് പാസാക്കാനായില്ല. എന്നാല് ഇക്കുറി പൂര്ണ സജ്ജരായാണ് മോദി സര്ക്കാര് എത്തുന്നത്. നിരവധി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ അടക്കം പിന്തുണ ഇവര് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
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എന്നാല് ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്നാട്, കര്ണാടകം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കേരളം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വന് തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കുന്ന ബില്ലാണിത്. എന്നാല് ഇപ്പോള് എല്ലാവരും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാനാകുന്നത്.
Union Minister Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal ) posts, "The proposed delimitation framework marks a significant step towards reshaping India’s parliamentary landscape." https://t.co/t5zFKy2R0U— Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2026
പുത്തന് മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ബില് പാസാകുന്നതോടെ പാര്ലമെന്റിന്റെ അധോസഭയായ ലോക്സഭയില് നമ്മുടെ പ്രാതിനിധ്യം തികച്ചും അപ്രസക്തമാകും. എന്നാല് ബില് ഇതിനെക്കാള് അപകടങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം.
എന്താണ് മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയം?
രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തില് സീറ്റുകള് അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് ലോക്സഭ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിര്ത്തി പുനര്നിര്ണയിക്കുന്ന നടപടിയാണിത്. ഈ ബില് നിയമമാകുന്നതോടെ പാര്ലമെന്റില് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രാതിനിധ്യത്തില് മാറ്റമുണ്ടാകും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ യോഗത്തില് ലോക്സഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തില് അന്പത് ശതമാനം വരെ വര്ദ്ധന വരുത്താനുള്ള നിര്ദ്ദേശത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അംഗീകാരം നല്കി. 2026 ഏപ്രിലില് അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലില് ചില പരിഷ്കാരങ്ങള് വരുത്തി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ മികച്ച ജനാധിപത്യത്തിന് മണ്ഡലപുനര്നിര്ണയം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം.
രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിര്ത്തികള് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിലൂടെ എല്ലാവര്ക്കും പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്നും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് വാദിക്കുന്നു.
പുത്തന് മണ്ഡലപുനര്നിര്ണയ ബില് കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങള് ഇങ്ങനെ
കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ മണ്ഡലപുനര് നിര്ണയ ബില് പാസാക്കുന്നതോടെ 2029 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വനിത സംവരണത്തിനുള്ള പാത തെളിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. ലോക്സഭയില് സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വര്ദ്ധനയുണ്ടാകുമെന്നും കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ബിഹാറില് അറുപതും, ഝാര്ഖണ്ഡില് 21ഉം ഉത്തര്പ്രദേശില് 120ഉം ലോക്സഭ സീറ്റുകള് വീതം വര്ദ്ധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
മണ്ഡലപുനര്നിര്ണയം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം
മണ്ഡലപുനര്നിര്ണയ ബില് പാസാക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തില് നിര്ണായക മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ലോക്സഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 530ല് നിന്ന് 815 ആയി ഉയരും. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലേത് 20ല് നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ചായും വര്ദ്ധിക്കും. അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിനുള്ള 272 എന്ന നിലവിലെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം 426 എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യയായി പരിണമിക്കും.
മുമ്പും മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
രാജ്യത്ത് ഇതാദ്യമായല്ല മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയം. ഇതിന് മുമ്പ് നാല് തവണ ഇത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കും. ഇക്കുറി ഇത് അഞ്ചാം തവണയാണ് മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയത്തിന് നാം ഒരുങ്ങുന്നത്. ആദ്യമായി രാജ്യത്ത് മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയം നടപ്പാക്കിയത് 1952ലാണ്. അവസാനമായി നടന്നത് നാല് വര്ഷം മുമ്പ് 2022ലും. ഇത് 2021ലെ കാനേഷുമാരിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയിരുന്നു.
ലോക്സഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543ല് നിന്ന് 850 ആയി ഉയരും
നിലവില് 543 ആണ് ലോക്സഭയിലെ അംഗബലം. അന്പത് ശതമാനം വര്ദ്ധനയുണ്ടാകുമ്പോള് എംപിമാരുടെ എണ്ണം 850 ആയി വര്ദ്ധിക്കും. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റുകളടക്കമാണിത്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു പോലെ സീറ്റുകള് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചാല് നിലവിലെ പ്രാതിനിധ്യം സംരക്ഷിക്കാനാകുമെന്നാണ് സര്ക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം.
ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങള് ഇങ്ങനെ
മണ്ഡലപുര്നിര്ണയ ബില് പാസാകുന്നതോടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സീറ്റുകളില് വര്ദ്ധനയുണ്ടാകും. ഝാര്ഖണ്ഡിന്രെ കാര്യമെടുത്താല് നിലവില് അവിടെ പതിനാല് ലോക്സഭ സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 21 ആയി വര്ദ്ധിക്കും. അതായത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് സീറ്റുകള് കൂടി പുതുതായി ചേര്ക്കപ്പെടുമെന്നര്ത്ഥം. ബിഹാറിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കില് നിലവില് അവിടെ നാല്പ്പത് ലോക്സഭ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അന്പത് ശതമാനം വര്ദ്ധന വരുമ്പോള് 20 സീറ്റുകള് കൂടി വരും. അതായത് നാല്പ്പതില് നിന്ന് ആകെ സീറ്റുകള് അറുപതായി വര്ദ്ധിക്കുമെന്നര്ത്ഥം.
ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനമായ ഉത്തര്പ്രദേശിന്റെ കാര്യം പരിശോധിച്ചാല് നിലവില് അവിടെ 80 സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതില് അന്പത് ശതമാനം വര്ദ്ധിക്കുന്നതോടെ 120 ആയി ഉയരും. ഈ കണക്കുകളെല്ലാം മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ബില്ലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. യഥാര്ത്ഥ കണക്കുകള് ഇത് നടപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ.
എന്ത് മാറ്റങ്ങളാകും സംഭവിക്കുക എന്ന് പരിശോധിക്കാം
1. നിലവില് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള അനുപാതം നിലനിര്ത്താനാകും ശ്രമം. അന്പത് ശതമാനം സീറ്റ് വര്ദ്ധനയ്ക്കാണ് ശുപാര്ശ. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും നിലവിലെ പങ്ക് അത് പോലെ സംരക്ഷിക്കാന് ഇതിലൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് വാദം.
2. നിലവില് ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് 129 സീറ്റുകളാണ് ലോക്സഭയിലുള്ളത്. ഇത് മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയം വരുന്നതോടെ 195 ആയി ഉയരും. തമിഴ്നാട്ടിലെ ലോക്സഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 39ല് നിന്ന് 59 ആകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കര്ണാടകയിലെ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 28ല് നിന്ന് 42 ആകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശില് ഇത് 25ല് നിന്ന് 38 ആയി ഉയരും. കേരളത്തിലെ ലോക്സഭ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപതില് നിന്ന് മുപ്പതായി ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. തെലങ്കാനയില് ഇത് 17ല് നിന്ന് 26 ആകുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.
3. 2011ലെ കാനേഷുമാരിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സര്ക്കാര് ഇപ്പോഴത്തെ മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ബില് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ രാജ്യത്തെ മണ്ഡലങ്ങള് 1971ലെ കാനേഷുമാരിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിര്ണയിച്ചിരുന്നത്. 1976ലും 2001ലും ഇരുപത്തഞ്ച് വര്ഷത്തേക്ക് വീതം ഇത് നീട്ടിയിരുന്നു.
4. വനിത സംവരണ ബില്ലിനുള്ള പാത തുറക്കും. മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയത്തിന് ശേഷം ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകള്ക്ക് സീറ്റുകള് നീക്കി വയ്ക്കപ്പെടും. 850 സീറ്റുകളില് 280 എണ്ണം സ്വഭാവികമായി സ്ത്രീകള്ക്ക് വന്ന് ചേരും.
5. 2029 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇതെല്ലാം നടപ്പാക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 2029 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വനിതാ സംവരണം പൂര്ണമായും നടപ്പാക്കാനാണ് മോദി സര്ക്കാരിന്റെ നീക്കം. ഒരു പുത്തന് ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പിനും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയത്തിനും ഏറെ സമയമെടുക്കുമന്നതിനാല് 2011ലെ കാനേഷുമാരി വിവരങ്ങള് ആധാരമാക്കിയാകും ഇതെല്ലാം നിശ്ചയിക്കുക.
6. നിയമസഭ സീറ്റുകളിലും വര്ദ്ധന. ഝാര്ഖണ്ഡിലെ നിയമസഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 81ല് നിന്ന് 121-122 വരെയാകാം. ബിഹാറിലെ 243 നിയമസഭ സീറ്റുകള് 365ലെത്തും. ഉത്തര്പ്രദേശ് നിയമസഭയിലെ അംഗബല 403ല് നിന്ന് 605 ആയി വര്ദ്ധിക്കും.
7. തടസങ്ങള് ഉയരുന്നു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അന്പത് ശതമാനം സീറ്റ് വര്ദ്ധന ഉണ്ടാകുമ്പോള് ചില തടസങ്ങളും ഉയര്ന്ന് വരുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടില് 39 സീറ്റുകള് 58.5ലേക്ക് വര്ദ്ധിക്കും. മധ്യപ്രദേശിലെയും ഡല്ഹിയിലെയും എണ്ണത്തില് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ലോക്സഭയിലെ ആകെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 816 മുതല് 824 വരെ ആകാം.
850 ലോക്സഭ സീറ്റുകള് ഉറപ്പല്ല
ഇപ്പോള് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സീറ്റുകള് യഥാര്ത്ഥത്തിലുള്ളവയല്ല. ഇത് പരമാവധി സീറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ്. ലോക്സഭയിലെ നിര്ദ്ദിഷ്ട പരമാവധി സീറ്റുകള് 850 ആണ്. ശരിക്കും പൂര്ണമായ കണക്കുകള് പിന്നീടേ സ്ഥിരീകരിക്കൂ.