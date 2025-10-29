ETV Bharat / bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിന്‍റെ കര്‍ശന സ്വത്വമായി ക്രമസമാധാനം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഡല്‍ഹി പൊലീസ് കേവലമൊരു സുരക്ഷാ സേനയല്ല. മറിച്ച് കുറ്റവാളികളുടെ പേടി സ്വപ്‌നത്തിന്‍റെ പര്യായമാണ്.

കഴിഞ്ഞ നിരവധി വര്‍ഷങ്ങളായി ഡല്‍ഹി പൊലീസ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ കുറ്റകൃത്യ വിമുക്തമാക്കാന്‍ മാത്രമല്ല മറിച്ച് പല കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളികളെയും അധോലോക സംഘങ്ങളെയും അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് അവരുടെ നീക്കം.

ഇത് കേവലം ഒരു കര്‍മ്മ പദ്ധതിയല്ല. മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഒരു സുരക്ഷാ അവബോധം സൃഷ്‌ടിക്കലാണ്. ഒപ്പം കുറ്റവാളികള്‍ക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പും- ഒരൊറ്റ കുറ്റവാളിയും നിയമത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശം.

ഡല്‍ഹിയിലെ അധോലോകത്തിനെതിരെ പൊലീസ് ശക്തമായ നടപടികള്‍ തുടരുകയാണ്. ഡല്‍ഹിയിലെ തെരുവുകളില്‍ നിന്ന് അതിര്‍ത്തി വരെയുമുള്ള പല കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാത്തലവന്‍മാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് പല അപകടകാരികളായ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളെയും തുടച്ചു നീക്കുകയാണ് അവര്‍.

ഒക്‌ടോബര്‍ 23, 025 പുലര്‍ച്ച

ബിഹാറിലെ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാസംഘമായ സിഗ്‌മ സംഘത്തിലെ നാല് കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടകളെ ഡല്‍ഹി പൊലീസിന്‍റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംയുക്ത സംഘം ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വധിച്ചു. ഡല്‍ഹിയിലെ രോഹിണി മേഖലയില്‍ വച്ചായിരുന്നു ഏറ്റമുട്ടല്‍. ബിഹാര്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം.

ഏറ്റുമുട്ടിലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിവര്‍

  • രഞ്ജന്‍ പതക്
  • ബിമലേഷ് മഹാതോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബിമലേഷ് സാഹ്‌നി
  • മനിഷ് പതക്
  • അമന്‍ ഠാക്കൂര്‍,
  • ഇതില്‍ ആദ്യ രണ്ടു പേരും 25 വയസുള്ളവരാണ്. മൂന്നാമന് 33 വയസും നാലാമന് 21 വയസുമാണ് പ്രായം.

അടുത്ത വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഡല്‍ഹി പൊലീസുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കൊടുംകുറ്റവാളികളില്‍ ചിലരെ പരിചയപ്പെടാം.

  • ഭീം മഹാബഹദൂര്‍ ജോറ( ഒക്‌ടോബര്‍ 7 2025)

ഡല്‍ഹി പലീസ് ദക്ഷിണ പൂര്‍വ ജില്ലയിലെ പ്രത്യേകസംഘവും ഗുരുഗ്രാം ക്രൈംബ്രാഞ്ചും സംയുക്തമായി നടത്തിയ വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലിലാഅ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട ഭീം മഹാബഹാദൂര്‍ ജോറ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഡല്‍ഹിയിലെ ആസ്‌ത കുഞ്ച് പാര്‍ക്കില്‍ വച്ചായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടല്‍. ജാങ്പുര മേഖലയില്‍ 2024ല്‍ 63 വയസുള്ള ഒരു ഡോക്‌ടറെ വധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് ഇയാളെ തിരയുകയായിരുന്നു.

  • രോഹിത് ഗോദാര ബ്രാര്‍(2025 ഒക്‌ടോബര്‍ 2)

രോഹിത് ഗോദാര ഗോള്‍ഡി ബ്രാര്‍-വീരേന്ദ്ര ചരണ്‍ എന്നീ രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഹാസ്യകലാകാരന്‍ മുന്‍വര്‍ ഫാറൂഖിയെ കൊല്ലാന്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിനായിരുന്നു നടപടി.ജെത്പൂര്‍ കാളിന്ദി കുഞ്ജ് റോഡില്‍ വച്ച് ഒരു ഗുണ്ടാസംഘം പൊലീസിന് നേര്‍ക്ക് നിറയൊഴിച്ചു. 29കാരനായ രാഹുലും പാനിപ്പത്ത് നിവാസിയായ 37 വയസുള്ള സാഹിലുമാണ് പൊലീസിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇവരോട് അതിക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. തുടര്‍ന്ന് പൊലീസിന് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തേണ്ടി വന്നു. ഇവര്‍ക്ക് വെടിയേല്‍ക്കുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

റൊമില്‍ വൊഹ്‌റ ഏറ്റുമുട്ടല്‍

റൊമില്‍ വൊഹ്‌റ എന്ന കുപ്രസിദ്ധ ഗൂണ്ട കാലാ റാണ ഗുണ്ടാസംഘത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഡല്‍ഹി-ഹരിയാന അതിര്‍ത്തിയില്‍ വച്ചുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ഇയാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രേം ബാരി പാലത്തിന് സമീപം വച്് സ്പെഷ്യല്‍ സെല്‍ സംഘമാണ് അയാളെ കൊന്നത്.

ജൂണ്‍ 23 അര്‍ദ്ധ രാത്രിയുണ്ടായ വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇയാളുടെ കൊലയിലേക്ക് നീണ്ടത്. ഡല്‍ഹി-ഹരിയാന പൊലീസിന്‍റെ സ്പെഷ്യല്‍ സെല്ലിലെ കൗണ്ടര്‍ ഇന്‍റലിജന്‍സ് സംഘമാണ് റോമില്‍ വൊഹ്‌റയെ വധിച്ചത്.

19 September 2008 (Batla House Encounter) (PTI)

ഇരുസംഘങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് ഈ കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ ഇയാള്‍ പൊലീസ് സംഘത്ിതന് നേരെ നിറയൊഴിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമവും. ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ എസ്‌ഐമാരായ പ്രവീണിനും രോഹനും പരിക്കേറ്റു. റോമിലിനും പരിക്കേറ്റു. മൂന്ന് പേരെയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും റോമില്‍ മരിക്കുകയായിരുന്നു.

കാമില്‍ എന്ന നാഹിദുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍(2023 ജൂലൈ 6)

മീററ്റിലെ ഗുണ്ടാ നേതാവായ കാമില്‍ എന്ന നാഹിദിനെ രോഹിണി മേഖലയില്‍ നടന്ന ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം ഡല്‍ഹി പൊലീസ് സ്‌പെഷ്യല്‍ സെല്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ജമ മസ്‌ജിദ് വെടിവയ്‌പ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി ആയിരുന്നു ഇയാള്‍. ഈ സംഭവത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് സമീര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഗുണ്ടാസംഘത്തിലെ പ്രധാന കൊലയാളിയാണ് കാമില്‍ ആരിഫെന്ന് സ്പെഷ്യല്‍ സെല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. 31കാരനായ മുഹമ്മദ് സമീറിനെ വധിച്ച ജമ മസ്‌ജിദ് വെടിവയ്‌പ് കേസില്‍ ഇയാളെ പൊലീസ് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ഭക്ഷണ ശാലക്ക് പുറത്ത് വച്ചാണ് മെയ് 18ന് ഇയാള്‍ ഈ യുവാവിനെ കൊന്നത്. ക്വട്ടേഷന്‍ സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു ഈ കൊലപാതകം.

രണ്ട് വെടിവയ്‌പുകാരുടെ ഏറ്റുമുട്ടല്‍( 2022 മാര്‍ച്ച് 1)

കാല ജാത്തേദി ഗോള്‍ഡി ബ്രാര്‍ ഗുണ്ടാസംഘത്തിലെ രണ്ട് വിദഗ്ദ്ധ വെടിവയ്‌പുകാരെ ഡല്‍ഹിക്ക് പുറത്തുള്ള അലിപൂര്‍ മേഖലയില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.ഇരുവരും പൊലീസിന് നേര്‍ക്ക് 22 തവണ നിറയൊഴിച്ചു.

കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി അറ്റാവൂര്‍ റഹ്‌മാന്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍(2021 ജനുവരി 10)

ഡല്‍ഹി പൊലീസ് സ്‌പെഷ്യല്‍ സെല്‍ കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി അറ്റൗര്‍ റഹ്‌മാന്‍(29)അടുത്തുള്ള ഛത്രാര്‍പൂര്‍ കുന്നുകളില്‍ വച്ച് നടന്ന ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. പൊലീസ് തിരികെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ റഹ്‌മാന്‍റെ കാലിന് വെടിയേറ്റു. റഹ്‌മാനില്‍ നിന്ന് 32 സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് പിസ്‌റ്റളും അഞ്ച് സജീവ തിരകളും കണ്ടെടുത്തു.

Encounter of terrorist Abdul Yusuf Khan (21 August 2020) (ETV Bharat)

തിഗ്രിയിലെ സംഗം വിഹാര്‍ നിവാസിയാണ് ഇയാള്‍. റഹ്‌മാനെതിരെ പത്ത് കേസുകളുണ്ട്. ഒരു കൊലപാതകം, രണ്ട് കൊലപാതക ശ്രമങ്ങള്‍, രണ്ട് ആക്രമണം, രണ്ട് ആയുധ നിയമ പ്രകാരമുള്ള കേസുകള്‍ഒരു അതിക്രമിച്ച് കടക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കേസുകളാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം അഞ്ച് കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു(2020 ഡിസംബര്‍ 7)

കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ഷകര്‍പൂര്‍ മേഖലയില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം അഞ്ച് കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇവരില്‍ രണ്ട് പേര്‍ പഞ്ചാബില്‍ നിന്നുള്ളവരും മൂന്ന് പേര്‍ കശ്‌മീരില്‍ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. അഞ്ച് ഭീകരരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു എന്നാണ് ഒരു മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. ഇവരില്‍ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും സംശയാസ്‌പദമായ പല വസ്‌തുക്കളും കണ്ടെടുത്തു.

ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ബാബ ഹാഷിം ബാബയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍(2020 നവംബര്‍ 11)

2020 നവംബര്‍ 11നാണ് ഡല്‍ഹി പൊലീസ് സ്‌പെഷ്യല്‍ സെല്‍ ഗുണ്ടാനേതാവ് ബാബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹാഷിമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഇയാളെ പിടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇരുവശത്തു നിന്നും വെടിവയ്‌പുണ്ടായി. ഹാഷിം മൂന്ന് റൗണ്ട നിറയൊഴിച്ചു. പൊലീസ് സംഘം അഞ്ച് റൗണ്ട് നിറയൊഴിച്ചു. ഷഹാദ്രയിലെ സുഭാഷ് പാര്‍ക്കില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവില്‍ ഹാഷിം ബാബ അറസ്റ്റിലായി.

അജ്‌മല്‍ പഹാരി ഏറ്റുമുട്ടല്‍ 2020 ഒക്‌ടോബര്‍ 16

2020ലെ ഒരു തട്ടിപ്പുകേിസലെ പ്രതിയാണ് അജ്‌മല്‍ പഹാരി. ഇയാളെ സ്‌പെഷ്യല്‍ സെല്ലും മീററ്റ് എസ്‌ടിഎഫും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ലാഡോ സരായി ലാല്‍ ബട്ടിയില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണഅ ഇയാള്‍ പിടിയിലായത്. മുസഫര്‍നഗര്‍ വാസിയുമായ അജ്‌മല്‍ എന്ന പഹാരിക്ക് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വെടിയേറ്റിരുന്നു. ഇയാളില്‍ നിന്ന് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് പിസ്റ്റളും ആറ് വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഇയാളെ പിടികൂടുന്നവര്‍ക്ക് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പൊലീസ് 25000 രൂപ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഒരുലക്ഷം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന പ്രവീണുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍( 27 സെപ്റ്റംബര്‍ 2020)

ഡല്‍ഹി പൊലീസിലെ സ്‌പെഷ്യല്‍ സെല്‍ പ്രവീണിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഇയാളുടെ കാലിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. 32 ബോര്‍ പിസ്റ്റളുകള്‍ ഇയാളില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. രണ്ട് വെടിയുണ്ടകളും ഒരു മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളും പിടികൂടി.

ഭീകരന്‍ അബ്‌ദുള്‍ യൂസഫുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍(21 ഓഗസ്റ്റ് 2020)

ഡല്‍ഹിയിലെ റിഡ്‌ജ് റോഡിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഡല്‍ഹി പൊലീസാണ് ഐഎസ് ബന്ധമുള്ള ഭീകരന്‍ അബ്‌ദുള്‍ യൂസഫ് ഖാനെ പിടികൂടിയത്. ഇയാളില്‍ നിന്ന് ഐഇഡിയും പിടിച്ചെടുത്തു. പൊലീസ് പിന്നീട് പൊലീസ് നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍, അബ്‌ദുള്‍ യൂസഫ് എന്ന മുഹമ്മദ് മുഷ്‌താഖിം യൂസഫ് ഡല്‍ഹിയിലെ തിരക്കേറിയ ഇടങ്ങളില്‍ സ്‌ഫോടനം നടത്താന്‍ ഇയാള്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. ചെറു ഐഇഡി ഉപയോഗിച്ച് താന്‍ തന്‍റെ ഗ്രാമത്തില്‍ ഇതിന്‍റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയെന്നും അയാള്‍ വ്യക്തമാക്കിയെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അവിടെ ഒരു ശ്‌മശാനത്തിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഇതിന് ശേഷം വലിയ ആക്രമണത്തിന് ഇയാള്‍ തയാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തി.

ജംഗിള്‍ ബോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാംബാബുവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍(2020 ഓഗസ്റ്റ് 17)

ജംഗിള്‍ ബോയി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാംബാബുവിനെ നെബ് സരായി പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇയാള്‍ക്ക് 25000 രൂപ വിലയിട്ടിരുന്നു. രാംബാബു ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദ് സ്വദേശിയാണ്. അധോലോകത്ത് ഇയാള്‍ ജംഗിള്‍ ബോയ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇയാളില്‍ നിന്ന് ഒരു തോക്കും വെടിയുണ്ടകളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ അജയ് ദാഗര്‍ എന്ന ഒരു കോണ്‍സ്റ്റബിളിന് വെടിയേറ്റിരുന്നു. രാം ബാബു കാട്ടിലാണ് മിക്കപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അവിടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നത്. അത് കൊണ്ടാണ് അയാളെ ജംഗിള്‍ ബോയ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫാരീദാബാദില്‍ നിന്നുള്ള കള്ളക്കടത്തുകാര്‍ കാട്ടിലൂടെയാണ് അനധികൃത മദ്യം ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നത്. ഇവരില്‍ നിന്ന് ഇയാള്‍ പണം തട്ടിയെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പണം നല്‍കാന്‍ തയാറാകാത്തവരെ ആക്രമിക്കുകയും പലപ്പോഴും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

ബട്‌ല ഹൗസ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍( (19 സെപ്റ്റംബര്‍ 2008)

ഡല്‍ഹിയിലെ സ്‌ഫോടന പരമ്പരകള്‍ നടന്ന് ഒരാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം പൊലീസ് ജമീല നഗറിലുള്ള ബട്‌ല ഹൗസ് മേഖലയില്‍ തെരച്ചില്‍ നടത്തി. ഭീകരരെ കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ഇത്. ഇതില്‍ ഇന്ത്യന്‍ മുജാഹീദ്ദിനിലെ രണ്ട് ഭീകരരെ പൊലീസ് വധിച്ചു. ഡല്‍ഹി പൊലീസിലെ മോഹന്‍ ചന്ദ് ശര്‍മ്മ എന്ന ധീരനായ ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ക്ക് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായി. ഡല്‍ഹി പൊലീസിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികകല്ലായിരുന്നു ഈ ഏറ്റുമുട്ടല്‍.

ഡല്‍ഹിയില്‍ പല ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളും സജീവം

ഡല്‍ഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. 95ഓളം സജീവ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഇവ ഇവിടുത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെ മാത്രമല്ല തകിടം മറിക്കുന്നത് മറിച്ച് സാധാരണക്കാരന്‍റെ സുരക്ഷയെയും അപകടത്തിലാക്കുന്നു. സുപ്രീം കോടതി പോലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രമാത്രം സജീവമായതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.

Ajmal Pahari Encounter 16 October 2020 (ETV Bahrat)

അതേസമയം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ആഴം എത്രയുണ്ടെങ്കിലും നിയമത്തിന്‍റെ കൈകള്‍ അവരിലേക്ക് എത്താന്‍ തക്കവണ്ണം ബൃഹത്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ ഏറ്റുമുട്ടലുകളെല്ലാം. തലസ്ഥാനത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള പൊലീസ് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ദൈനം ദിനം പോരാടുന്നു. അവരുടെ ജീവന്‍ പോലും അപകടത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് രാത്രിയില്‍ അവര്‍ തലസ്ഥാനത്തിന് കാവലിരിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ജീവനുകള്‍ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു.

