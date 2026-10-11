ലോകത്തെ മൂന്നിലൊന്ന് ശൈശവ വധുക്കളും ഇന്ത്യയിൽ; പുരോഗതിക്കിടയിലും ആശങ്കയൊഴിയാതെ രാജ്യം
അഞ്ചിലൊരാൾക്ക് 18 തികയും മുൻപ് വിവാഹം, ഇന്ത്യയിലെ ബാലവിവാഹ നിരക്കിൽ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി വിദഗ്ധർ
Published : October 11, 2026 at 3:08 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബാലവിവാഹം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള 2030-ലെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബാലവിവാഹങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഇന്ത്യയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധര്. ഇന്ത്യയിൽ ബാലവിവാഹ നിരക്കിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോഴും ലക്ഷക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾ ഈ സാമൂഹിക തിന്മയുടെ ഇരകളാകുന്നു എന്നാണ് പുതിയ വിലയിരുത്തലുകൾ.
ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് ബാലവിവാഹങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ബാലവിവാഹങ്ങള് കുറവെന്ന് ആഗോള വിദഗ്ധര് പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ ബാലവിവാഹങ്ങള് കൂടുതലായി നടക്കുന്നതെന്ന് യുണിസെഫ് , സർക്കാർ എന്നിവയുടെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ച് യുവതികളിൽ ഒരാൾ വീതം 18 വയസ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹിതരായവരാണെന്നും വിദഗ്ധര് പറയുന്നു. 1996-ൽ 50 ശതമാനത്തിലധികമായിരുന്ന ബാലവിവാഹ നിരക്ക് ഇപ്പോൾ 20 ശതമാനത്തിന് അല്പം മുകളിൽ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 'അന്താരാഷ്ട്ര ബാലികാ ദിന'ത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കവെ ദേശീയ ശരാശരിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആശ്വസിക്കരുതെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നം വളരെ രൂക്ഷമാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ലോകത്തെ മൂന്നിലൊന്ന് ശൈശവ വധുക്കളും ഇന്ത്യയിൽ
ബാലവിവാഹങ്ങള് തടയാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പെണ്കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ സ്വന്തം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാന് സഹായിക്കമെന്ന് യുണിസെഫ് ഇന്ത്യ പ്രതിനിധി സിന്തിയ മക്കാഫ്രി വ്യക്തമാക്കി. "ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാലികാ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്നത് 'ബാലവിവാഹം അവസാനിപ്പിക്കുക, പെൺകുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളുക' എന്നതാണ്.
പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാനും, ആരോഗ്യത്തോടെയും സുരക്ഷിതമായും ഇരിക്കാനും, കഴിവുകൾ വളർത്താനും, അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും, അവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ സ്വന്തം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും" എന്ന് യുണിസെഫ് ഇന്ത്യ പ്രതിനിധി സിന്തിയ മക്കാഫ്രി പറഞ്ഞു.
പെൺകുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ബാലവിവാഹം കുറയ്ക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, പോഷകാഹാരം, ശിശു സംരക്ഷണം, സാമൂഹിക സുരക്ഷ എന്നീ മേഖലകളിലെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമങ്ങള് സഹായിച്ചെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "പെൺകുട്ടികളുടെ ശബ്ദവും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയും പങ്കാളിത്തവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ഈ മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ പുരോഗതി കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കും," അവർ വ്യക്തമാക്കി.
പെൺകുട്ടികൾ വികസനത്തിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ മാത്രമല്ല, അതിൽ സജീവമായി പങ്കുവഹിക്കുന്നവർ കൂടിയാണ്. പങ്കാളിത്തത്തിനും നേതൃത്വത്തിനും ആവശ്യമായ ആത്മവിശ്വാസവും നൈപുണ്യവും സുരക്ഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങളും ലഭിക്കുമ്പോൾ, ശക്തമായ കുടുംബങ്ങളെയും സമൂഹങ്ങളെയും കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അവർ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
യൂണിസെഫ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 17 വയസ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹിതരായ 20-24 വയസ് പ്രായമുള്ള 224 ദശലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇതിൽ 90 ദശലക്ഷത്തിലധികം പേർ 15 വയസ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹിതരായവരാണ്. ലോകത്ത് ഓരോ മൂന്ന് സെക്കൻഡിലും ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹിതയാകുന്നുണ്ടെന്നും, ഇത്തരം വിവാഹങ്ങളുടെ എണ്ണം പ്രതിദിനം 1,500 വരെയാകാമെന്നും യൂണിസെഫ് കണക്കാക്കുന്നു.
ബാലവിവാഹം പൂര്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് 'ക്രൈ' സംഘടനയുടെ സിഇഒ പൂജ മാർവാഹ പറഞ്ഞു. ബാലവിവാഹം ഇല്ലാതാക്കാന് ഇന്ത്യ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ബാലവിവാഹം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നാം ഇനിയും ഏറെ അകലെയാണെന്നും പൂജ മാർവാഹ പറഞ്ഞു. "ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ച് യുവതികളിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതിലുപരി, ദേശീയ ശരാശരി കണക്കുകൾക്ക് പിന്നിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഗ്രാമ-നഗര മേഖലകളും തമ്മിലുള്ള വലിയ അന്തരം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്" അവർ പറഞ്ഞു.
'ജസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ'
ബാലവിവാഹം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ സർക്കാരുകളുടെ ഇടപെടലുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് 'ജസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ' എന്ന സംഘടനയുടെ ദേശീയ കൺവീനറായ രവി കാന്ത് പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത് ഇപ്പോഴും വ്യാപകമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിയമപരമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപകമായ സാമൂഹിക പ്രശ്നമായി ബാലവിവാഹം ഇന്നും തുടരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"മക്കളെ പോറ്റാനോ അവരുടെ ജീവിതച്ചെലവുകൾ വഹിക്കാനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും ദരിദ്രരായവർ തങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ നേരത്തെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ, വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ വിജയവും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത് പെൺകുട്ടികളെ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിധേയരാക്കുമെന്ന് (നേരത്തെയുള്ള ഗര്ഭധാരണം) അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ബാലവിവാഹങ്ങള് ഗാർഹിക പീഡനത്തിനുള്ള സാധ്യത, ദാരിദ്ര്യം, ലിംഗ അസമത്വം എന്നിവ വർധിപിക്കുമെന്നും അവ് വ്യക്തമാക്കി.
എന്താണ് ബാലവിവാഹം ?
ബാലവിവാഹ നിരോധന നിയമ' പ്രകാരം, 18 വയസിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടിയും 21 വയസിൽ താഴെയുള്ള പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ ബന്ധത്തെയാണ് ബാലവിവാഹം എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ-ആദിവാസി മേഖലകളിലാണ് കൂടുതലായും നടക്കുന്നത്. ദാരിദ്ര്യം, ലിംഗ അസമത്വം, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചക്രം നിലനിർത്തുന്നു.
കൂടാതെ, ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം ബാലവിവാഹം എന്നത് നേരിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ബലാത്സംഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 'ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, 2023' പ്രകാരം, 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഭാര്യയുമായി ഭർത്താവ് നടത്തുന്ന ഏതൊരു ലൈംഗിക പ്രവൃത്തിയും ബലാത്സംഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ദേശീയതലത്തിലുള്ള പ്രവണത ശരിയായ ദിശയിലാണെന്നും, എന്നാൽ ഇത് പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് പ്രദേശത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ നിരന്തരമായ നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്നും മാർവാഹ പറഞ്ഞു. "ദേശീയ ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളിലേക്കും സമൂഹങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നതിലും നാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്" അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ സഹായത്തോടെ 2030-ലെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാന്ത് പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകളുമായും സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായും ചേർന്ന് ജെ.ആർ.സി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ബാലവിവാഹം തടയല് പോരാട്ടങ്ങള് ആരംഭിച്ചത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില്
ഇന്ത്യയിൽ ബാലവിവാഹം തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. രാജാറാം മോഹൻ റോയ്, ഈശ്വർ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ, മഹാത്മ ജ്യോതിറാവു ഫൂലെ തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക പരിഷ്ക ർത്താക്കൾ ഇതിനെതിരെ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
ഇതിൻ്റെ ഫലമായി 1891-ലെ 'ഏജ് ഓഫ് കൺസെൻ്റ് ആക്റ്റ്' തുടർന്ന് 1929-ലെ 'ബാലവിവാഹ നിരോധന നിയമം' (ശാരദ ആക്റ്റ്) എന്നിവ നിലവിൽ വന്നു.ഇവ പെൺകുട്ടികൾക്ക് 14 വയസും ആൺകുട്ടികൾക്ക് 18 വയസുമായിരുന്നു വിവാഹത്തിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായമായി നിശ്ചയിച്ചത്. പിന്നീട്, വിവാഹപ്രായം പെൺകുട്ടികൾക്ക് 18 വയസും പുരുഷന്മാർക്ക് 21 വയസുമായി ഉയർത്തി.
2024-ൽ സർക്കാർ 'ബാലവിവാഹ മുക്ത ഇന്ത്യ' എന്ന പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചു. 2030-ഓടെ ബാലവിവാഹം, നേരത്തെയുള്ള വിവാഹം, നിർബന്ധിത വിവാഹം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദോഷകരമായ ആചാരങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് സര്ക്കാര് പറയുന്നു. രക്ഷിതാക്കളെക്കൊണ്ട് സത്യവാങ്മൂലം ഒപ്പിടുവിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള നിയമനടപടികളിലൂടെയോ ബാലവിവാഹം തടയാൻ സംഘടന സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജെ.ആർ.സി-യിലെ കാന്ത് പറഞ്ഞു.
"ചില സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബാലവിവാഹം സാധാരണവും സ്വീകാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ അനിവാര്യമായ ഒന്നായും പോലും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടക്കുകയും സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള അവളുടെ പങ്കാളിത്തം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും നേരത്തെയുള്ള ഗർഭധാരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ചക്രം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു" അവർ പറഞ്ഞു.
ബാലവിവാഹം പെൺകുട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളുടെ കടുത്ത ലംഘനമാണെന്ന് അവര് വ്യക്തമാക്കി. പെൺകുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ ക്ഷേമത്തിൽ ഇതിനുണ്ടാകുന്ന ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നേരത്തെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ, "നമ്മൾ അവളുടെ ബാല്യം മാത്രമല്ല കവർന്നെടുക്കുന്നത്, മറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, ആരോഗ്യം, തീരുമാനമെടുക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും വർഷങ്ങളിൽ അവൾക്കുണ്ടാകേണ്ട സാധ്യതകളെയും അവസരങ്ങളെയും നമ്മൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും" കാന്ത് പറഞ്ഞു.
ബാലവിവാഹങ്ങൾ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുകയും, കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഒരുക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഭീഷണി പൂർണമായും തുടച്ചുനീക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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