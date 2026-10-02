പരോക്ഷ പുകവലി വില്ലൻ; പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ പൂര്ണമായും പുകരഹിതമാക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധർ, 2023-ൽ ഇന്ത്യയിൽ പൊലിഞ്ഞത് 3.25 ലക്ഷം ജീവനുകൾ,
മറ്റുള്ളവരുടെ പുകവലി ജീവനെടുക്കുന്നു, പരോക്ഷ പുകവലിയില് ഇന്ത്യയിൽ പൊലിഞ്ഞത് 3.25 ലക്ഷം ജീവനുകൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങള് പുകരഹിതമാക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധര്
By PTI
Published : October 2, 2026 at 6:43 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പരോക്ഷ പുകവലി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ പൂർണമായും പുകരഹിതമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമുഖ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് രംഗത്ത്. 2023-ൽ ഇന്ത്യയിൽ 3.25 ലക്ഷത്തിലധികം മരണങ്ങൾക്ക് പരോക്ഷ പുകവലി കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന പഠന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആവശ്യം. പുകവലിക്കാത്തവർക്കും പുകയേൽക്കുന്നത് വഴി ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
'ദ ലാൻസെറ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്' ജേണലിൽ അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ഗ്ലോബൽ ബർഡൻ ഓഫ് ഡിസീസ്' പഠനത്തിലാണ് പരോക്ഷ പുകവലിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് പിന്നാലെ നീതി ആയോഗ് മുൻ അംഗം ഡോ. വി.കെ. പോൾ സംഭവത്തില് പ്രതികരിച്ചു. പരോക്ഷ പുകവലി കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പ്രശ്നത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഇപ്പോഴും വളരെ വലുതാണെന്ന് പോൾ വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"1990-ന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ പുകവലിക്കാത്തവരിലേക്ക് പുകയേൽക്കുന്നവരുടെ അനുപാതം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ ജനസംഖ്യാ വർധനവ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആഘാതം ഇപ്പോഴും ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുന്നു. പുകവലിക്കാത്തവരിലേക്ക് പുകയേൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 1990-ൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 43 ശതമാനം പേർക്കും പുകയേൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ലാൻസെറ്റ് പഠനം കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് 31 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്" പോൾ പറഞ്ഞു.
പരോക്ഷ പുകവലിയിൽ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറം പുകയില ഉപയോഗം തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാകണം പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് പോൾ പറഞ്ഞു. "പരോക്ഷ പുകവലിയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, പുകയിലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യ മുക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. പുകവലിയോ പുകയില ചവയ്ക്കലോ പാടില്ല. ഇവ രണ്ടും ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ മാരകമായ ശീലത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളിൽ നിന്നും വരുംതലമുറയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ ജനസംഖ്യ വർധിച്ചതിനാൽ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഇപ്പോഴും വളരെ വലുതാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ 17 ലക്ഷം മരണങ്ങളാണ് പുകവലിക്കാത്തവരിലേക്ക് പുകയേൽക്കുന്നത് മൂലം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 3.25 ലക്ഷത്തിലധികം മരണങ്ങൾ ഇതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്താക്കി. പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ പൂർണമായും പുകരഹിതമാക്കുന്നതിലേക്ക് ഇന്ത്യ നീങ്ങേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പോൾ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം 'ടൊബാക്കോ ഫ്രീ ഇന്ത്യ' വെബിനാറില്
പുകവലിക്കാത്തവർ ശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്ന പുകയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് 'ടൊബാക്കോ ഫ്രീ ഇന്ത്യ' സംഘടിപ്പിച്ച വെബിനാറിൽ വിദഗ്ധര് വ്യക്തമാക്കി. 'ലാൻസെറ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്' പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ പൊതു ചർച്ചകളിലൊന്നായിരുന്നു ഈ വെബിനാർ. ഇന്ത്യയിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുകവലി നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ട് 18 വർഷം പൂർത്തിയായെന്നും വിദഗ്ധര് അടയാളപ്പെടുത്തി.
ലാൻസെറ്റ് പഠനത്തില് പ്രതികരിച്ച് വിദഗ്ധര്
ആരോഗ്യവിഷയങ്ങളിൽ അവബോധം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മുകേഷ് കെജ്രിവാൾ ആയിരുന്നു വെബിനാർ നിയന്ത്രിച്ചത്. ഏറ്റവും പുതിയ ജിബിഡി പഠനമനുസരിച്ച് 1990-ൽ പരോക്ഷ പുകവലി കാരണം 2,17,700 പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത്, 2023-ഇന്ത്യയിൽ 3,25,600 മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി പഠനം രേഖപ്പെടുത്തി.
2023-ൽ ഏകദേശം 444 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാർ ഇത്തരം പുക ശ്വസിക്കേണ്ടി വന്നതായും പഠനം കണക്കാക്കുന്നു. വീടുകളിലും ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന പുക ശ്വസിക്കൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും, റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾ, പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന സമ്പർക്കം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പരോക്ഷ പുകവലിമൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ വ്യക്തമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറലും ടുബർക്കുലോസിസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റുമായ ഡോ. വി.എം. കാറ്റോച്ച് വ്യക്തമാക്കി. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പുകയിലയുടെ പുക ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വസനവ്യവസ്ഥയെ തകരാറിലാക്കുകയും കാലക്രമേണ ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "പരോക്ഷ പുകവലി വളരെ അപകടകരമാണ്. പല പഠനങ്ങളിലൂടെയും ഇത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലും വീടുകളിൽ പോലും ആളുകൾ ഇതിന് ഇരയാകുന്നുണ്ട്" ഡോ. കാറ്റോച്ച് പറഞ്ഞു.
പുകയേൽക്കുന്നവർക്കും സമാനമായ ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അവരുടെ ശ്വസനവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തകരാറു സംഭവിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലക്രമേണ, ഇത് നേരിട്ടുള്ള പുകവലിക്ക് തുല്യമായ അപകടകരമായ അവസ്ഥയായി മാറുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പുകയിലയുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറച്ച് തിർന്ന ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനായ ഡോ. കെ.കെ. തൽവാർ പ്രതികരിച്ചു. പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും പുകയില പാക്കറ്റുകളിൽ ആരോഗ്യ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സുപ്രധാന നടപടികള് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോ. കെ.കെ. തൽവാർ വ്യക്തമാക്കി.
"നിങ്ങൾ പുകവലിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരാൾ പുകവലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും പുകവലിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ അവസ്ഥയിലാകുന്നു. ഇത് നേരിട്ട് പുകവലിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. പുകയില നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തവർ പോലും ഇതിന് ഇരകളാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പരോക്ഷ പുകവലി ഒരു പ്രത്യേക ആശങ്കയായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് " ഡോ. തൽവാർ പറഞ്ഞു.
പുകയിലയുടെ പുകയുമായുള്ള അനാവശ്യ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എയിംസ് ഡൽഹിയിലെ റൂമറ്റോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ഉമ കുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുകവലിക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നം എന്നതിലുപരി, വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നമാണെന്ന് ലാന്സെറ്റ് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതോ ജോലി ചെയ്യുന്നതോ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതോ ആയ ചുറ്റുപാടുകളിൽ കാര്യമായ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുകവലിരഹിത നയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പുരോഗമനപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഡോ. കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വർഷങ്ങളായി പുകവലിരഹിത നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇനി 'നിശ്ചിത പുകവലി മേഖലകൾ'എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് മാറി, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ പൂർണമായും പുകവലിരഹിതമാക്കുന്നതിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ നീങ്ങേണ്ടതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രശ്നം പൂർണമായി പരിഹരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഡോ. കട്ടോച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വീടുകൾക്കുള്ളിലെ പുകയേൽക്കൽ (exposure) തടയുന്നതിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ പുകവലി പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനൊപ്പം വീടുകളിലെ പുകയേൽക്കൽ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുകവലി നിരോധിച്ച ചട്ടം
2008 ഒക്ടോബർ 2-നാണ് 'പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുകവലി നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ' നിലവിൽ വന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുകവലി നിരോധിച്ചെങ്കിലും, വലിയ ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുകവലിക്കായി പ്രത്യേക ഇടങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 40 ശതമാനം രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ട പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ പൂർണമായും പുകവലി മുക്തമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുകവലിക്കാത്തവരിലേക്ക് പുക എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമായി സമഗ്രമായ പുകവലി വിരുദ്ധ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിനെയാണ് സംഘടനയുടെ പുകയില നിയന്ത്രണ മാർഗരേഖകൾ നിർദേശിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ പുകയില ഉപയോഗം മൂലമുള്ള വലിയൊരു ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരോക്ഷ പുകവലി മൂലമുള്ള ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 13.5 ലക്ഷം (1.35 ദശലക്ഷം) മരണങ്ങൾക്ക് പുകയില ഉപയോഗം കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
പുകയില ഉപയോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും അകാലമരണങ്ങൾക്കും വരുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യത 2017-18 കാലയളവിൽ 1.77 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പഠനം കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ശതമാനത്തോളം വരും. സിഗരറ്റുകൾക്ക് അപ്പുറം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ പുകയില ഉപയോഗം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ.
രാജ്യത്ത് പുകയില ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വ്യാപകമായ രൂപം പുകയില്ലാത്ത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ബീഡി, സിഗരറ്റ്, ഹുക്ക തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊപ്പം ഖൈനി, ഗുട്ക, പുകയില ചേർത്ത വെറ്റിലക്കൂട്ടുകൾ, സർദ തുടങ്ങിയവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Also Read:ഇനി ഫോണിലെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചാൽ പോരാ; ട്രെയിൻ യാത്രകളിൽ ഒറിജിനൽ ഐഡി കാർഡ് നിർബന്ധം, ഇല്ലെങ്കില് പണി പാളും