പുറത്താക്കപ്പെട്ട എഐഎഡിഎംകെ നേതാവ് സെൻഗോട്ടയ്യൻ എംഎല്എ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു; ടിവികെയില് ചേര്ന്നേക്കും
Published : November 26, 2025 at 5:43 PM IST
ചെന്നൈ: എഐഎഡിഎംകെയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട നേതാവ് കെ.എ. സെൻഗോട്ടയ്യൻ ഗോബിചെട്ടിപ്പാളയം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു.
ഒൻപത് തവണ എംഎൽഎയായ അദ്ദേഹം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എം. അപ്പാവുവിനെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സന്ദർശിച്ച് രാജി സമർപ്പിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
നടൻ വിജയ് നയിക്കുന്ന ടിവികെയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയിലോ സെൻഗോട്ടയ്യൻ ചേർന്നേക്കാം എന്ന് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ, രാജി സമർപ്പിച്ച ശേഷം മുതിർന്ന നേതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാന് തയാറായിട്ടില്ല. അതേസമയം, വൈകിട്ട് നടന് വിജയുമായി സെന്ഗോട്ടയ്യന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അതോടെ, സെന്ഗോട്ടയ്യന് ടിവികെയില് ചേരുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്.
ഒക്ടോബറിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട നേതാക്കളായ ഒ. പനീർസെൽവത്തിനും അമ്മ മക്കൾ മുന്നേറ്റ കഴകം നേതാവ് ടി.ടി.വി. ദിനകരനുമൊപ്പം രാമനാഥപുരം ജില്ലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ. പളനിസാമി സെൻഗോട്ടയ്യനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്.
പാർട്ടിയിലെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നാണ് സെൻഗോട്ടയ്യനെ നീക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധം പുലർത്തരുതെന്നും പളനിസാമി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ, പനീർസെൽവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന പി.എച്ച്. മനോജ് പാണ്ഡ്യൻ ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നതിന് പിന്നാലെ തെൻകാശിയിലെ ആലങ്കുളം മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു.
പാർട്ടി നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും ഡി.എം.കെ.ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് പുറത്താക്കിയതെന്ന് സെൻഗോട്ടയ്യന്റെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഇ.പി.എസ്. നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി സെൻഗോട്ടയ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നും, ഇ.പി.എസ്. പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയും എം.ജി.ആറിന്റെയും ജയലളിതയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചില്ലെന്ന പേരിൽ അനാവശ്യ വിവാദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഡി.എം.കെ.യുടെ 'ബി ടീമായി' പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ഇ.പി.എസ്. ആരോപിച്ചിരുന്നു.
കൂടാതെ, നിയമസഭയിലോ പൊതുവേദികളിലോ അദ്ദേഹം ഡി.എം.കെ.ക്കെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും അദ്ദേഹം ഡി.എം.കെ.ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തെളിവാണെന്നും ഇ.പി.എസ്. കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഞാന് അമ്മയുടെ ഭക്തനാണ്' എന്ന് പറയുന്ന സെന്ഗോട്ടയ്യനെ മന്ത്രിയായിരിക്കെ ജയലളിത എന്തിനാണ് പുറത്താക്കിയതെന്ന് ഇ.പി.എസ്. ചോദിച്ചു. ടി.ടി.വി. ദിനകരനെതിരെയും അദ്ദേഹം വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
'പത്ത് വര്ഷം മുമ്പ് ജയലളിതയാണ് ദിനകരനെ പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. ജയലളിത ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോള് ദിനകരന് ചെന്നൈയില് പോലും വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസരം വരുമ്പോള് നിറം മാറുന്നവര്ക്ക് എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന് അവകാശമില്ല.'
രണ്ടരക്കോടി അംഗങ്ങളുള്ള വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. എന്നും, അത് തകര്ക്കാന് ശ്രമിച്ചാല് നോക്കിനില്ക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു.
