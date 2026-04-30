അസം, ബംഗാള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ആർക്കൊപ്പം..? എക്‌സിറ്റ് പോളിൽ പ്രതികരിച്ച് നേതാക്കള്‍; ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ മുന്നണികള്‍

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 30, 2026 at 9:12 AM IST

കൊൽക്കത്ത/ദിസ്‌പൂർ: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് അവസാന ഘട്ടം അവസാനിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് എക്‌സിറ്റ് ഫലം പുറത്ത് വരുന്നത്. കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, അസം, ബംഗാള്‍, പുതുച്ചേരി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ വന്നെങ്കിലും തെല്ലും ആത്മവിശ്വാസം ചോരാതെ തന്നെ സജീവമാണ് മുന്നണി നേതാക്കള്‍.

200ൽ അധികം സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനൽജി ആവകാശപ്പെടുന്നത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ വിജയം എഴുതിക്കുറിച്ചപോലെ അത്രയധികം വിശ്വാസം മമതയ്‌ക്കുണ്ടെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ''ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ നിരവധി പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ സേന വളരെയധികം കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ചു. നമ്മുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. 'എക്‌സിറ്റ് പോളുകൾ എന്തുതന്നെയായാലും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിക്കും. അന്തിമ ഫലം ഞാൻ തീരുമാനിക്കും,'' എന്ന് മമത ബെനർജി പറയുന്നു.

എന്നാൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സലിം 2011ന് മുൻപുള്ള ബംഗാള്‍ രാഷ്‌ട്രീയം സ്വപ്‌നം കാണുകയാണ്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ വിജയിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾ കുതിരക്കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെടില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തെടെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്‌തു. ആ വോട്ടെടുപ്പിൽ, തൃണമൂൽ-ബിജെപി പ്രതിപക്ഷ ശക്തി ഒന്നുകിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പങ്ക് വഹിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഞങ്ങളോട് വിലപേശൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സലിം പറയുന്നു.

ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രസക്തി തിരിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. വോട്ടെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്‌ടങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. പല കേസുകളിലും പരാതികൾ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സേനയോ നിരീക്ഷകരോ വേഗത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും തൃണമൂൽ, ബിജെപി അക്രമികളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെയും കേന്ദ്ര സേനയുടെയും പക്ഷപാതപരമായ നീക്കങ്ങളും ഉണ്ടായതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തൃണമൂൽ, ബിജെപി ബന്ധം സിപിഎം ആരോപിക്കുമ്പോള്‍ മറുവശത്ത് ഇതെല്ലാം തള്ളി രംഗത്ത് വരികയാണ് യാർ മജ്‌തെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റിപുൺ ബരാ. ഇത്തവണ ബിജെപി പരാജയപ്പെടുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്കമാക്കുന്നത്.

ടിഎംസിയുടെ വിജയത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അഭിഷേക് ബെനാർജി. ബിജെപി 50 സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകർക്കെതിരെ നിയമലംഘന ആരോപണങ്ങളും അഭിഷേക് ബെനാർജി ഉന്നയിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകർ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അസം രാഷ്‌ട്രീയത്തിൻ്റെയും സ്ഥിതി സമാനമാണ്. എക്‌സിറ്റ് പോളുകള്‍ക്ക് പുറമെ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അസം. ഇനിയും അധികാരത്തിലെത്താൻ ബിജെപിയ്‌ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ദേവബ്രത് ഷൈകിയ പറയുന്നത്. എക്‌സിറ്റ് പോളുകളുടെ സർവേ ഒരു അസമത്വം വെളിപ്പെടുത്തി. മിക്ക ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും നടത്തിയ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പ്രകാരം, ബിജെപി വീണ്ടും അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെന്ന് സർവേ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഈ സർവേയെ നിരാകരിക്കുകയാണ്. ഒരു ദശാബ്‌ധം മുമ്പ് നൽകിയ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ബിജെപി പരാജയപ്പെട്ടു. ഇനിയും അധികാരത്തിലെത്താൻ ബിജെപിയ്‌ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ദേവബ്രത് ഷൈകിയ പറയുന്നു. എന്നാൽ അനുകൂല സാഹചര്യം പ്രവചിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായൊന്നും പ്രതികരിക്കാതെ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ.

