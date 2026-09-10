സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥിക്ക് നോട്ടീസ്; എക്സ്ക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് സസ്പെൻഷൻ
വിദ്യാർഥി അക്ഷത് ത്രിപാഠിക്ക് നൽകിയ നോട്ടീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഇക്കാര്യം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
Published : September 10, 2026 at 5:09 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ വിദ്യാർഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഗൗതം ബുദ്ധ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥിയോട് 5 ലക്ഷം വ്യക്തിഗത ബോണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വിദ്യാർഥി അക്ഷത് ത്രിപാഠിക്ക് നൽകിയ നോട്ടീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഇക്കാര്യം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
സെപ്റ്റംബർ 4 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച നോട്ടീസിൽ അക്ഷത് ത്രിപാഠി വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ “സർക്കാരിനെതിരായ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ” നടത്തുന്നതായും ധർണയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായും ആരോപിച്ചിരുന്നു. സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാകും എന്ന പൊലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ നടപടി.
വിദ്യാർഥി സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് നോട്ടീസിൻ്റെ നിയമസാധുതയും നടപടിക്രമവും ചോദ്യം ചെയ്തത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് വിഷയം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത്.
നോട്ടീസിൽ അക്ഷത് ത്രിപാഠിയോട് ആറുമാസത്തേക്ക് 5 ലക്ഷം വീതമുള്ള രണ്ട് ജാമ്യക്കാരോടൊപ്പം 5 ലക്ഷം വ്യക്തിഗത ബോണ്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബിഎൻഎസ്എസിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നടപടി.
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ഹർജിയിലെ വാദമനുസരിച്ച്, സമാധാനം ലംഘിക്കാനോ പൊതുശാന്തി തകർക്കാനോ ഒരാൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെടാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് ബിഎൻഎസ്എസ് സെക്ഷൻ 126 പ്രകാരം അധികാരമുണ്ട്. ഇത്തരം വിവരങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണ നടപടികൾ സെക്ഷൻ 135 ലും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ അക്ഷത് ത്രിപാഠിക്കെതിരായ നോട്ടീസിൽ കൃത്യമായ തീയതി, സമയം, പ്രസ്താവന, കുറ്റകരമായ പ്രവൃത്തി, യഥാർത്ഥമോ അടിയന്തരമോ ആയ അക്രമസംഭവം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം. ആരോപണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകളോ മറ്റ് തെളിവുകളോ തനിക്ക് നൽകിയില്ലെന്നും വിദ്യാർഥി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
നോട്ടീസ് സെപ്റ്റംബർ 4-ന് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും സെപ്റ്റംബർ 5-ന് ഹാജരാകാൻ വിദ്യാർഥിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിലൂടെ അഭിഭാഷകനെ സമീപിക്കാനും ആരോപണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും 5 ലക്ഷം വീതമുള്ള രണ്ട് ജാമ്യക്കാരെ കണ്ടെത്താനും വെറും ഒരു ദിവസമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇത്തരം നടപടിക്രമം സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് അക്ഷത് ത്രിപാഠിയുടെ വാദം. മതിയായ സമയം നൽകാതെ ബോണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നടപടിയെ അന്യായവും യുക്തിരഹിതവുമാക്കിയെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഫ്ഐആറുകൾ റദ്ദാക്കുകയും വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ നിർബന്ധിത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്ത സുപ്രീം കോടതിയുടെ സെപ്റ്റംബർ 1-ലെ ഉത്തരവിനും മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ നടപടി വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ധർണയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സഹപാഠികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശങ്ങളുടെ പരിധിയിലാണെന്നും അക്ഷത് ത്രിപാഠി വാദിച്ചു. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19(1)(a) പ്രകാരമുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുച്ഛേദം 19(1)(b) പ്രകാരമുള്ള സമാധാനപരമായി ഒത്തുചേരാനുള്ള അവകാശവും ഇതിലൂടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് ഹർജിയിലെ നിലപാട്.
5 ലക്ഷം വ്യക്തിഗത ബോണ്ടും അതേ തുകയുടെ രണ്ട് ജാമ്യക്കാരെയും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഗുരുതരമായ ഇടപെടലാണെന്നും ഇത് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 21 ഉറപ്പുനൽകുന്ന വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ പി.വി. ദിനേശാണ് ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരാമർശിച്ചത്. “ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകണം” എന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയം പരിഗണിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം.
ഇതിന് മറുപടിയായി, വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്റെ മുമ്പാകെ പരാമർശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ താൻ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതികരണം തേടിയിരുന്നുവെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
അഡ്വക്കേറ്റ് ഓൺ റെക്കോർഡ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ കെ.ആർ. മുഖേനയാണ് അക്ഷത് ത്രിപാഠി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ വിഷയവും കോടതിയുടെ പരിഗണിച്ചത്.
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