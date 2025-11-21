'ഇത് വെറും തുടക്കം മാത്രം, ഇന്ത്യന് ബഹിരാകാശ മേഖലയുടെ നാഴികക്കല്ലാകും'; ഗഗന്യാനെ കുറിച്ച് മനസ് തുറന്ന് അംഗദ് പ്രതാപ്
ഗഗന്യാന് ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് ബഹിരാകാശ യാത്രികന് അംഗദ് പ്രതാപ്. ദൗത്യത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരതിനോട്.
Published : November 21, 2025 at 7:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 1984ലെ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ അടുത്ത മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ ഗഗന്യാന് അതിൻ്റെ നിര്ണായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2027ൽ ഒരു ക്രൂ വിക്ഷേപണം നടത്താനാണ് ഐഎസ്ആർഒ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് പരീക്ഷണങ്ങള് ഇപ്പോള് ത്വരിതഗതിയില് നടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് നയിക്കുന്ന റോക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഝാൻസിയിൽ നടക്കുന്ന പാരച്യൂട്ട് പരീക്ഷണവും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
ഈ ദൗത്യത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന നാല് ബഹിരാകാശ യാത്രികരില് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ അംഗദ് പ്രതാപും ഉൾപ്പെടുന്നു. വളരെ വലിയൊരു ദൗത്യമായാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഗഗൻയാനില് ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രികനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമായാണ് താന് കാണുന്നതെന്ന് അംഗദ് പ്രതാപ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
'ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിനായി ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രികനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ബഹിരാകാശത്തേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യഥാർഥ പറക്കൽ മുഴുവൻ യാത്രയുടെയും വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും. മിക്ക ജോലികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പറക്കലിന് മുമ്പും ശേഷവും ഭൂമിയിലാണ്' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ: ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ അജിത് കൃഷ്ണൻ, ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാൻഷു ശുക്ല എന്നിവർക്കൊപ്പമുള്ള പ്രതാപിൻ്റെ യാത്ര വെറുമൊരു പ്രൊഫഷണൽ നാഴികക്കല്ല് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക് വളരെ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു നിമിഷവുമാണ്.
ഇന്ത്യ അവസാനമായി ഒരു മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഗഗന്യാന് പദ്ധതിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. ഗഗന്യാന് യാത്ര രാജ്യത്തിൻ്റെ വളര്ന്ന് വരുന്ന ബഹിരാകാശ യാത്രകളുടെ നാഴികക്കല്ലാണ്. ദൗത്യത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് ശാരീരിക, മാനസിക, അക്കാദമിക് മേഖലകളിൽ തീവ്രമായ അച്ചടക്കം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"നിങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പല റോളുകളും ചെയ്യണം. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാല് അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ ശാരീരിക പരിശീലനങ്ങളില് ഏര്പ്പെടേണ്ടിവരും. അതിനൊപ്പം മാനസികവും പെരുമാറ്റപരവുമായ പരിശീലനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ഇത് ഒരു തുടർച്ചയായ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഒരിക്കൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രികനാക്കുന്നില്ല - യാത്ര ആദ്യ ദൗത്യത്തിനപ്പുറം തുടരുന്നു."
ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം ശാരീരിക പരിശീലനത്തിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതാപ് വിശദീകരിക്കുന്നു. "ദിവസവും മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നര മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സമയം ശാരീരിക പരിശീലനത്തിനുള്ളതാണ്. ബാക്കി നാലര മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ യോഗ ക്ലാസുകൾ, പ്രധാന അക്കാദമിക് പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്കുള്ളതും.
“ഗഗന്യാൻ ഒന്നിലധികം ദൗത്യങ്ങള് ഉള്പ്പെട്ട ദൗത്യമാണ്”
ഇന്ത്യയുടെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രകള് വളരെ സങ്കീർണമാണെന്ന് പ്രതാപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗഗന്യാന് ഒന്നിലധികം ദൗത്യങ്ങളുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. ഒരൊറ്റ ഗഗൻയാന് ദൗത്യമെന്നത് 16 ചന്ദ്രയാൻ, മംഗൾയാൻ ദൗത്യങ്ങള്ക്ക് തുല്യമാണ്. ക്രൂ വിക്ഷേപണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ മുൻഗാമി ദൗത്യങ്ങളായ പ്രത്യേക ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ (ടിവി-ഡി) വിമാനങ്ങൾ, ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം ട്രയലുകൾ, പാഡ് അബോർട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിവയും അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി.
“ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഗഗന്യാന് ദൗത്യത്തിനായി മാത്രം നിർമ്മിച്ച ഒരു പ്രത്യേക റോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. പതിവായി അതിൻ്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആളില്ലാ വിക്ഷേപണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ക്രൂവില്ലാത്ത G1 ദൗത്യം അടുത്ത വർഷം ആദ്യം പറക്കുമെന്ന് ഐഎസ്ആര്ഒ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ D02. കരസേനയുടെയും വ്യോമസേനയുടെയും പിന്തുണയോടെ ഝാൻസിയിൽ അടുത്തിടെ പരീക്ഷിച്ച പത്ത് പാരച്യൂട്ട് റിക്കവറി മൊഡ്യൂളുകള് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ക്രൂ സുരക്ഷയ്ക്ക് നിർണായകമായ സംവിധാനങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുക എന്നതാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം.
ഗഗൻയാൻ ഒരു സ്നോബോൾ പ്രഭാവമാണ്:
ഗഗൻയാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിക്ക് മികച്ച സംഭാവനകള് നല്കുമെന്ന് പ്രതാപ് വിശ്വാസിക്കുന്നു. “എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഗഗൻയാൻ ഒരു സ്നോബോൾ പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നു. അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാലുടൻ, മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ നമുക്ക് ലഭിക്കും. സമാന്തരമായി നടക്കുന്ന മറ്റ് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇത് സഹായമാകും” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ ബഹിരാകാശ നിലയമായ ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ (ബിഎഎസ്) 2035ഓടെ പൂർത്തിയാകാൻ പോകുന്നു. ഭാവിയിലെ ചാന്ദ്ര സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ ദൗത്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്പ്പെടുന്നു. സങ്കീർണമായ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സന്നദ്ധത ഇതിനകം ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബഹിരാകാശ സംവിധാനങ്ങളുടെ തദ്ദേശീയ നിര്മാണം
സാധാരണ ബഹിരാകാശ യാത്ര പരിശീലനത്തിലും വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ബഹിരാകാശ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലും റഷ്യ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോൾ തദ്ദേശീയമായി നിര്മ്മിക്കണമെന്ന് പ്രതാപ് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
“ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യമായ ഹാർഡ്വെയർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ബഹിരാകാശ യാത്ര കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മാനസിക ശക്തിയെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോഴും നിരവധി ചര്ച്ചകള് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഇവ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒരു ബഹിരാകാശയാത്രികന് ഒഴിച്ച് കൂടാനാവാത്തതാണ് യോഗ
ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തുന്നവരുടെ പരിശീലനങ്ങളില് ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി യോഗ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഏറോ മെഡിക്കൽ പരിശീലനം പോലെ വലിയ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് യോഗയെന്ന് മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയില്ലെന്ന് പ്രതാപ് വെളിപ്പെടുത്തി. “മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയുടെ ആദ്യ 3–5 ദിവസങ്ങളിൽ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് സ്പെയ്സ് മോഷന് സിക്ക്നെസ്.
ഭ്രമണപഥത്തില് നേരിടുന്ന രോഗങ്ങളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് യോഗയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വെസ്റ്റിബുലാർ സിസ്റ്റത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭാവിയിലെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രകളിൽ ഇന്ത്യ ഈ കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. ബഹിരാകാശ യാത്രയിലെ രോഗങ്ങളെ യോഗ എങ്ങനെ ചെറുക്കുമെന്നും ഈ യാത്രയിലൂടെ തെളിയിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഒരു ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്
യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ, യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ, റോട്ടറി-വിങ് എന്നിവയെല്ലാം പറത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതാപ്. 2,300 മണിക്കൂറാണ് അദ്ദേഹം പല വിമാനങ്ങളുമായി പറന്നത്. എന്നാല് അതില് ഏത് വിമാനമാണ് തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നല്കിയ മറുപടി "എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനാകില്ലെന്നാണ്".
“എല്ലാ വിമാനങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനായി നിർമ്മിച്ചതാണ്. അവയുടെ പ്രവര്ത്തനവും അതിനുതകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. ഞാൻ പറത്തിയ ഓരോ വിമാനത്തിൻ്റെയും അതുല്യമായ കഴിവുകൾ ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു. ഒരു വിമാനത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയോ മറ്റൊന്നിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നാല് ബഹിരാകാശ യാത്രികരും ഓരോ ആറ് മാസത്തിലും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും യാത്രാ വിമാനങ്ങളും പറത്താൻ വ്യോമസേനയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. സൈനിക പരിശീലനങ്ങള് ബഹിരാകാശ യാത്രിക കഴിവുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതാപ് പറയുന്നു.
“സൈന്യത്തിലെ ജീവിതം കഠിനമാണ്. സൈനിക സേവനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഗുണങ്ങൾ ബഹിരാകാശ യാത്രികരാകാനുള്ള യാത്രയിൽ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. എന്നാല് ബഹിരാകാശ യാത്രകള്ക്ക് ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങളിലെ പ്രാവീണ്യം ആവശ്യമാണ്" അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെപ്പോലെ ജീവിക്കുക: ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ദൗത്യങ്ങളിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി പ്രതാപ് ഒരു ഉപദേശവും നല്കി. "ഒരു ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാന് അക്ഷരാർഥത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാകേണ്ടതില്ല. ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി എന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുക മാത്രം മതി" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"നിങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിലിൽ മികവ് പുലർത്തുക. അതേസമയം ഒന്നിലധികം മേഖലകളിൽ അതായത് അക്കാദമിക് അറിവ്, വ്യോമയാനം, കായികം, അതിജീവന പരിശീലനം, ടീം വർക്ക്, നേതൃത്വം, ഭാഷകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, ആനിമേഷൻ എന്നീ മേഖലകളിലെ കഴിവ് സ്വയം വികസിപ്പിക്കുക" അദ്ദേഹം ഉപദേശം നല്കി.
എല്ലാത്തിനുപരി അദ്ദേഹം ആരോഗ്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. "നിങ്ങൾ ആരോഗ്യവാനല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു ബാധ്യതയായി മാറുന്നു. രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കുക. കായിക രംഗത്തും ശാസ്ത്രത്തിലും മികവ് പുലര്ത്തുക അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
2027ന് മുന്നോടിയായി ഐഎസ്ആര്ഒയുടെ നിർണായക മുന്നേറ്റങ്ങൾ:
ബഹിരാകാശ യാത്ര പരിശീലനം ശക്തമാകുമ്പോഴും ഐഎസ്ആര്ഒ പ്രധാന സാങ്കേതിക നാഴികക്കല്ലുകൾ പിന്നിടുന്നത് തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ച ബഹിരാകാശ ഏജൻസി CE-20 ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ്റെ ബൂട്ട്-സ്ട്രാപ്പ് മോഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിജയകരമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യ നേട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു.
മഹേന്ദ്രഗിരിയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണം സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ റീ സ്റ്റാർട്ടുകൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അതുപോലെ സങ്കീർണമായ മൾട്ടി-ഓർബിറ്റ് ദൗത്യങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഗഗൻയാൻ വിക്ഷേപിക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽവിഎം 3 റോക്കറ്റിൻ്റെ ക്രയോജനിക് ഘട്ടത്തിന് ശക്തി പകരുന്നത് സിഇ-20 എഞ്ചിനാണ്.
|വര്ഷം
|ദൗത്യം
|ഡിസംബര് 2025
|ആദ്യത്തെ ക്രൂ അംഗീകൃത ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം.
|പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഡേറ്റിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു
|“ആദ്യത്തെ ക്രൂ അംഗീകൃത ദൗത്യം ഏത് സമയത്തും വിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന്” ഐഎസ്ആർഒ പറയുന്നു.
|2027 ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ
|ചന്ദ്രയാൻ-4: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്ര സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ ദൗത്യം.
|2027
|ആദ്യ ക്രൂ അംഗീകൃത ഗഗൻയാൻ വിമാനം.
|2028
|ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ആദ്യ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ വിക്ഷേപണം.
|2028
|ജപ്പാനൊപ്പം സംയുക്ത ദൗത്യമായ ലൂപെക്സ് (ചന്ദ്രയാൻ-5).
|2035
|52 ടൺ ഭാരമുള്ള ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ നിലയത്തില് പൂർത്തീകരണം.
|2038-2040
|ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ക്രൂ അംഗീകൃത ചന്ദ്ര ഭ്രമണപഥവും ചന്ദ്ര ലാൻഡിങ് ദൗത്യങ്ങളും.
|ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ
|ആഗോള ബഹിരാകാശ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് 2%ൽ നിന്ന് 15% ആയി വർധിപ്പിക്കുക. 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിവർഷം 50 വിക്ഷേപണങ്ങൾ നടത്തുക.
“ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ പറക്കുമെന്നതാണ് പ്രധാനം”
നിയുക്തരായ നാല് ബഹിരാകാശ യാത്രികരും അവരുടെ ദൗത്യത്തിൽ സന്തോഷവാന്മാരാണെന്ന് പ്രതാപ് പറഞ്ഞു. 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഞങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് അവാര്ഡുകള് കരസ്ഥമാക്കി. നമ്മളിൽ ആരാണ് ഒടുവിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറക്കുന്നത് എന്നതല്ല പ്രധാനം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഉള്പ്പെടുന്നുവെന്നതാണ് പ്രധാനം. അത് മറ്റ് പലർക്കും അവസരത്തിന്റെ പാതകള് തുറക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയാണ്” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
