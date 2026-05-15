പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥനയെ പിന്തുണച്ച് നിതിന്‍ ഗഡ്‌കരി, പൂര്‍ണമായും എഥനോള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം പരിസ്ഥിതിദിനത്തില്‍; ഇടിവി ഭാരത് എക്‌സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖം

ശരിക്കും സ്വയംപര്യാപ്‌തതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കില്‍ ബദല്‍ ഇന്ധനങ്ങളായ എഥനോള്‍, മെത്തനോള്‍ മുതലായവയിലേക്ക് നാം ചുവട് മാറ്റം നടത്തണമന്ന് ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്‌കരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 15, 2026 at 10:18 AM IST

പൂനെ: ആഗോള സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെയും വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഇന്ധന ആശ്രിതത്വത്തിന്‍റെയും പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പെട്രോള്‍ ഉപഭോഗം, വിദേശയാത്രകള്‍ തുടങ്ങിയവ കുറയ്ക്കല്‍അനാവശ്യ സ്വര്‍ണം വാങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കല്‍ തുടങ്ങിയ ആഹ്വാനങ്ങള്‍ നടത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പിന്തുണയുമായി കേന്ദ്ര ഗതാഗത ദേശീയപാത മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്‌കരി.

എഥനോള്‍, മെത്തനോള്‍ തുടങ്ങിയ ബദല്‍ ഇന്ധനങ്ങളിലേക്ക് നാം ചുവട് മാറ്റം നടത്തണമെന്നും ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ ഗഡ്‌കരി പറഞ്ഞു. എങ്കില്‍ മാത്രമേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശരിക്കും സ്വയം പര്യാപ്‌തതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നമ്മുടെ പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍, പാചക വാതക ആവശ്യത്തിന്‍റെ 87ശതമാനവും നാം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. സ്വയം പര്യാപ്‌ത ഇന്ത്യ ആകണമെങ്കില്‍ നാം മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങളിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൂര്‍ണമായും എഥനോളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍ താന്‍ പുറത്തിറക്കുമെന്നും ഗഡ്‌കരി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി താന്‍ 2004 മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മലിനീകരണവും ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വവും കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഊര്‍ജ്ജ സ്വാതന്ത്ര്യവു സുസ്ഥിര ബദലുകളും ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്ധന സംരക്ഷണ-സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണ ആഹ്വാനത്തില്‍ രാജ്യമെമ്പാടും നടക്കുന്ന വിമര്‍ശനങ്ങളോടും എതിര്‍പ്പുകളോടും പ്രതികരിക്കവെ ഗഡ്‌കരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗഡ്‌കരി ഇക്കുറി പൂനെ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ വളരെ കുറച്ച് അകമ്പടി വാഹനങ്ങള്‍ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി.

പവാറിന് തന്‍റെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ എല്ലാ അവകാശങ്ങളുമുണ്ടെന്ന്, വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ സര്‍വകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണമെന്ന നാഷണലിസ്റ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ്‍ ശരദ് പവാറിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശത്തോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

വാര്‍ഷിക പന്ഥാര്‍പൂര്‍ തീര്‍ത്ഥാടനപാതയായ സന്ത് തുക്കറാം മഹാരാജ്, സന്ത് ധന്യേശ്വര്‍ മഹാരാജ് പല്‍ഖിപാതകളിലെ നിലവിലെ ദേശീയ പാതവികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഗഡ്‌കരി പരിശോധിച്ചു. ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ എണ്‍പത് ശതമാനവും പൂര്‍ത്തിയായെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഡിസംബറോടെ പാത പൂര്‍ണമായും ഗതാഗത യോഗ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ദിവഘട്ട് പരമപ്രധാനമാണ്. അവിടെ ഒരു പാലം പണിയും. അവശേഷിക്കുന്ന പണികള്‍ വളരെ വേഗത്തില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതി വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നതില്‍ അതീവ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാത വിശാലമാക്കുമ്പോള്‍. ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള രണ്ട് സുപ്രധാന കിണറുകളായ വാഖ്രിഗ്രാമത്തിന് സമീപമുള്ള ബാജിറാവു പെഷ്‌വ കിണറും മല്‍ഷിറാസിന് സമീപമുള്ള പുണ്യാശ്‌ലോക് അഹല്യാദേവി കിണറും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാഖ്രിയിലെ ഗ്രാമീണരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഈ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാകുന്നത്. ഇത് പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ കേവലം തീര്‍ത്ഥാടന സുഗമമാകുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ കൂടി സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുമെന്നും ഗഡ്‌കരി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ദിവ ഘട്ടി്‍ നിന്ന് മൊഹോളിലേക്കുള്ള സന്ത് ധന്യേശ്വര്‍ മഹാരാജ് പല്‍ഖി പാതയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം 221 കിലോമീറ്ററാണ്. സന്ത് തുക്കറാം മഹാരാജ് പല്‍ഖി പാത പതാസ് മുതല്‍ തൊണ്ട്‌ലെ-ബൊണ്ട്‌ലെ വര 130 കിലോമീറ്ററിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു.

2021ല്‍ പന്ഥര്‍പൂരില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് പദ്ധതിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടത്. ഇരുപാതകള്‍ക്കുമായി 11000 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര റോഡ്‌ഗതാഗത ദേശീയപാത മന്ത്രാലയം അനുവദിച്ചു.

വാരക്കാരി സമൂഹത്തിന് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു പദ്ധതിയായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ആഷാഢ ഏകാദശിയില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഇവിടേക്ക് കാല്‍നടയായി തീര്‍ത്ഥാടനം നടത്തുന്നത്. നേരത്തെ ഏഴ് മീറ്റര്‍ മാത്രം വീതിയുള്ള രണ്ട് വരി പാതയായിരുന്നു ഇത്. ഇതിപ്പോള്‍ നാല് വരി പാതയായി മാറ്റി. ഇരുഭാഗങ്ങളിലും നാല് മീറ്റര്‍ വീതിയുള്ള പദയാത്ര വീഥിയുമുണ്ട്. ദേശീയപാതാ വികസനത്തിനായി മരങ്ങള്‍ മുറിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ പങ്കു വച്ചപ്പോള്‍, ഇരു പല്‍ഖി പാതകളിലുമായി നാല്‍പ്പതിനായിരം മരങ്ങള്‍ നട്ടതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

47 ഗ്രാമങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനായി 66 അമൃത സരോവര്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാതയിലെ വരണ്ട മേഖലകളിലെങ്ങും നമുക്കിപ്പോള്‍ ഹരിതാഭ കാണാം. മിക്കയിടത്തും ജലസംഭരണ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതിനാണ് തന്‍റെ പൊതുജീവിതത്തിന്‍റെ വലിയ പങ്കും നീക്കി വച്ചതെന്നും ഗഡ്‌കരി പറഞ്ഞു. പാരമ്പര്യ സംരക്ഷണം, ആധുനിക നിര്‍മ്മിതി, പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരത, പൊതുക്ഷേമം എന്നിവയുടെ സമ്മേളനമായി പല്‍ഖി പാതപദ്ധതി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

