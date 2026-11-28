എക്സ്ക്ലൂസീവ്; ആദ്യ മനുഷ്യ രഹിത ആഴക്കടല് പരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ മുങ്ങിക്കപ്പല് മത്സ്യ6000
ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ മുങ്ങിക്കപ്പലായ മത്സ്യ 6000 ഉടന് തന്നെ മനുഷ്യരഹിത അഞ്ഞൂറ് മീറ്റര് ആഴക്കടല് പരീക്ഷണം നടത്തും. 2027 അവസാനമോ 2028 ആദ്യമോ ആറായിരം മീറ്റര് ആഴക്കടലില് ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ഇത്.
Published : November 28, 2026 at 3:11 PM IST
എസ്.രവിചന്ദ്രന്
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ മുങ്ങിക്കപ്പലായ മത്സ്യ ആദ്യ മനുഷ്യരഹിത ആഴക്കടല് പരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായി ഭൗമശാസ്ത്ര ഗവേഷണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ദേശീയ സമുദ്ര സാങ്കേതിക കേന്ദ്രം(എന്ഐഒടി) അറിയിച്ചു. അഞ്ഞൂറ് മീറ്റര് ആഴത്തിലേക്കാണ് മത്സ്യയുടെ സഞ്ചാരം.
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സമുദ്രോപരിതലത്തില് നിന്ന് ആറായിരം മീറ്റര് അതായത് 19685അടി ആഴത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരെടയക്കം വഹിച്ച് കൊണ്ടു പോകാനാകും വിധമാണ് മത്സ്യ നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമുദ്ര നിരപ്പില് നിന്ന് 200 മീറ്റര് മുതല് താഴേക്കുള്ള മേഖലകളിലാണ് ആഴക്കടല് ഗവേഷണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടം പൂര്ണമായും ഇരുണ്ടതായിരിക്കും. പൂജ്യത്തോട് അടുത്ത തണുപ്പും അമിത മര്ദ്ദവും ഉണ്ടാകും.
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സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടില് ഇനിയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അപൂര്വ മൂലകങ്ങളുടെ കലവറയുണ്ട്. ഇതുവരെ മനുഷ്യരഹിത വാഹനങ്ങള് അയച്ച് അവ ശേഖരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിനെ വിശകലനം ചെയ്തിരുന്നത്.
ഈ പോരായ്മ പരിഹരിക്കാനാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് സമുദ്രയാന് ദൗത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി കിടപിടിക്കത്തക്കവിധം ഇന്ത്യന് സമുദ്രങ്ങളിലെ ധാതു വിഭവങ്ങള് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗവേഷണങ്ങള്ക്കായി മനുഷ്യരെ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടില് ആറായിരം അടിയിലേക്ക് അയക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തില് ഈ വാഹനം വിജയകരമായി ഇരുപത് മീറ്റര് അടിത്തട്ടിലേക്ക് പരിവേഷണം നടത്തിയിരുന്നു.
കടല് വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അയക്കാനാണ് മത്സ്യ6000 പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി ബാലാജി രാമകൃഷ്ണന് ഇടിവി ഭാരതിന് നല്കിയ എക്സക്ലൂസീവ് അഭിമുഖത്തില് വ്യക്തമാക്കി.
അഞ്ഞൂറ് മീറ്റര് ആഴത്തില് ഒരു പ്രാഥമിക പരീക്ഷണം നടത്തും. അതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഇതില് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. വൈദ്യുത, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെക്കാനിക്കല്, ലൈഫ് സപ്പോര്ട്ട് സംവിധാനങ്ങള്, ബാറ്ററികള് തുടങ്ങിയവ ശരിയായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബഹുഘട്ട പരീക്ഷണം
കപ്പലില് നിന്ന് മത്സ്യ കടലിലേക്ക് ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഇത് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജന് തടസമില്ലാതെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 2025ല് തുറമുഖത്ത് വച്ച് തന്നെ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളുടെയെല്ലാം പ്രവര്ത്തനം പരിശോധിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2025ലെ പരീക്ഷണങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഉള്പ്പെടുത്തിയ ശേഷം 2026 സെപ്റ്റംബറിലും ഒക്ടോബറിലും പത്ത് തവണ ക്രെയിനും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങള് നടത്തി എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും കൃത്യമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രജ്ഞരൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്.
ഏറ്റവും ഒടുവില് ദീപാവലിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് പരീക്ഷണം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. ശാസ്ത്രസംഘം ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളും ഇവിടെത്തന്നെ നടത്തി. പരീക്ഷണങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മത്സ്യ 6000 ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു.
നിലവില് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റര് അടിയില് മനുഷ്യ രഹിത കടല് പരീക്ഷണങ്ങള്ക്കുള്ള നടപടികള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ചെന്നൈ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന ഗവേഷണ കപ്പലായ സാഗര് നിധിയില് നിന്നാകും മത്സ്യയെ സമുദ്രത്തിലിറക്കുക. വരും ആഴ്ചകളില് തന്നെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റര് ആഴക്കടല് പരീക്ഷണവും ഉണ്ടാകും. കപ്പലിലെ ക്രെയിന് ഉപയോഗിച്ചാകും പരീക്ഷണങ്ങള് എന്നും രാമകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.
പരീക്ഷണ വേളയില് ബാഹ്യമായ ഉപകരണങ്ങളായ ക്യാമറ, ലൈറ്റുകള്, തുടങ്ങിയവ പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാകും. എന്നാല് ശാസ്ത്രജ്ഞര് ഇതിനുള്ളില് നിന്ന് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കേണ്ട സംവിധാനങ്ങള് പ്രവര്ത്തന ക്ഷമമായിരിക്കില്ല. ഇതിന് പുറമെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റര് അടിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങള് ഒരു കേബിള് വഴിയാകും നടത്തുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ടൈറ്റാനിയം പ്രതലവും ലിഥിയം ബാറ്ററിയുടെ ഉപയോഗവും
അഞ്ഞൂറ് മീറ്റര് ആഴക്കടല് പരീക്ഷണം വിജയകരമായാല് മനുഷ്യ ദൗത്യത്തിനായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ക്രെയിന് സാഗര് നിധിയില് ഘടിപ്പിക്കും. പിന്നീട് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റര് ആഴക്കടലിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും ഡയറക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിലെ ടൈറ്റാനിയം പ്രതലത്തിന് ആറായിരം മീറ്റര് അടിയിലുള്ള മര്ദ്ദം പ്രതിരോധിക്കാനാകും. എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും പൂര്ത്തിയായ ശേഷമാകും ആറായിരം അടിയിലേക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അയക്കുക. 2027 അവസാനമോ 2028 ആദ്യമോ ആകും ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ ദൗത്യത്തിനായി രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞര് ഫ്രാന്സില് മുങ്ങിക്കപ്പലില് പരിശീലനത്തിലാണ്. ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞര് അവരുടെ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു.
തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച മത്സ്യ 6000ത്തിന് പല സവിശേഷതകളുമുണ്ട്. നമ്മളാണ് ആദ്യമായി ആഴക്കടല് പര്യവേഷണത്തിന് ലിഥിയം ബാറ്ററികള് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഡയറക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
സുരക്ഷിതമായി നിര്മ്മിച്ച മുങ്ങിക്കപ്പലാണ് മത്സ്യ6000മെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഓക്സിജന് കുറയുകയോ എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക പ്രവര്ത്തന പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താല് ഇതിന് സ്വയം സമുദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി പൊന്തി വരാനുമാകും.
കൃത്യമായ വിവരങ്ങള് ആധുനിക സാങ്കേതികതയിലൂടെ ശേഖരിക്കാനാകുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷതയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.