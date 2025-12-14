Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / bharat

മകന്‍റെ വിവാഹം സമൂഹ വിവാഹമാക്കി, അവയവം ദാനം ചെയ്‌തവര്‍ക്ക് ആദരവ്, ജീവിതത്തില്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന മൂല്യങ്ങളും ഭരണ നേട്ടങ്ങളും വിശദീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി താന്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെയും ആര്‍ജിച്ച നേട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹന്‍ യാദവ് ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ വിശദീകരിച്ചു. ഒപ്പം കുടുംബത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 14, 2025 at 4:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ഷിഫാലീ പാണ്ഡെ

ഭോപ്പാല്‍: മകന്‍റെ വിവാഹ ചടങ്ങുകള്‍ ഏറ്റവും ലളിതമാക്കി നടത്താന്‍ തന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മഹോന്‍യാദവ്. മകന്‍ ഡോ.അഭിമന്യൂ യാദവിന്‍റെ വിവാഹത്തില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണമായും ആഢംബരങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി. സാമൂഹ്യ സൗഹാര്‍ദ്ദവും ലാളിത്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു ചടങ്ങാക്കി. അതിലൂടെ അമിതമായ ചെലവും കുറയ്ക്കാനായി എന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: ബലാബലത്തില്‍ 62 പഞ്ചായത്തുകള്‍, ഇവിടെ ഭരണക്കാരെ നിശ്ചയിക്കുക ഇവര്‍....

തന്‍റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും താന്‍ വ്യക്തിപരമായും തൊഴില്‍പരമായും നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിച്ചു. തന്‍റെ സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ട് കൊല്ലം തികയ്ക്കുന്ന വേളയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഓഫീസില്‍ വച്ചാണ് ഇതെക്കുറിച്ച് ഇടിവിയുമായി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്.

മകന്‍റെ വിവാഹം എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ലളിതമാക്കി നടത്താമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇതിന് പ്രചോദനമായതെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നല്‍കി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അമ്മയെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്നതും എന്നും തന്നെ ആകര്‍ഷിച്ചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സഹോദരന്‍റെ മകന്‍റെ വിവാഹം ഏറെ ലളിതമായാണ് നടത്തിയത്. നൂറോ ഇരുനൂറോ പേര്‍ മാത്രമാണ് ആ വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ഇത്രയും ലളിതമായ ഒരു ചടങ്ങ് വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് നല്‍കിയതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തന്‍റെ മൂത്ത മകന്‍റെ വിവാഹത്തിന് ആകെ അന്‍പത് പേരെയേ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കുറി തന്‍റെ ഇളയ മകനോട് വിവാഹം ഒരു സമൂഹ വിവാഹമാക്കിയാലോ എന്ന് താന്‍ ആരാഞ്ഞു. മകന്‍ ഒരു സര്‍ജനാണ്. വധു മെഡിസിനില്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദ പഠനം നടത്തുകയാണ്. എല്ലാവര്‍ക്കും ഇക്കാര്യത്തില്‍ മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് വലിയ ഒരു മുഹൂര്‍ത്തമായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തന്‍റെ മകനടക്കമുള്ളവര്‍ ഈ സമൂഹത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. ജീവിതത്തിന്‍റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ളവര്‍ ഈ വേളയില്‍ തങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളികളുമായി ചേര്‍ന്നു. ഹോട്ടല്‍ തൊഴിലാളി, ഒരു ഡ്രൈവറുടെ മകന്‍, കര്‍ഷകന്‍റെ മകന്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ വിവാഹങ്ങളും മകന്‍റെ വിവാഹത്തിനൊപ്പം നടന്നു. നാമെല്ലാം ഈ സമൂഹത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണല്ലോ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ധാരാളം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളാകുമ്പോള്‍ നാം സ്വയം ഉദാഹരണങ്ങളായി മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് സമൂഹത്തിന് നല്ല സന്ദേശം നല്‍കും.

താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത് ചുമതലയേറ്റ ശേഷം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നം നക്‌സലിസം ആയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നക്‌സലുകളുടെ എണ്ണം തുലോം തുച്‌ഛമാണെങ്കിലും അവരുടെ ശൃംഖല വളരെ വലുതാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കണ്ടെത്തുകയും കീഴടക്കുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും വളരെ ദുഷ്‌ക്കരമായിരുന്നു. താന്‍ രണ്ട് വര്‍ഷം നിരന്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ചകള്‍ നടത്തി. ഒടുവില്‍ ലക്ഷ്യം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നദീ സംയോജന പദ്ധതികളായിരുന്നു മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി. വെള്ളം പങ്കിടല്‍ സംബന്ധിച്ച് രാജസ്ഥാനുമായി ഇരുപത് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി നടക്കുന്ന കേസുകള്‍ പോലുമുണ്ട്. നദീ സംയോജന പദ്ധതികളുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്‌തപ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ കേവലം ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കെന്‍-ബെത്വ പദ്ധതി മാത്രമായിരുന്നില്ല മുന്നോട്ട് വച്ചത് മറിച്ച് രാജസ്ഥാനിലെ പാര്‍വതി -കാളിസിന്ധ് പദ്ധതിയും മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ താപ്‌തി നദീ സംയോജന പദ്ധതിയും മുന്നോട്ട് വച്ചു.

ലാഡ്‌ലി ബഹ്‌ന പദ്ധതിയിലൂടെ സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള വാഗ്‌ദാനങ്ങളും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഒപ്പം ക്രമസമാധാനം നിലനിര്‍ത്താനുള്ള പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചു.

ലാഡ്‌ലി ബെഹ്‌ന പദ്ധതിയിലൂടെ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സഹായം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. നിലവില്‍ ഇത് 1500 രൂപയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഇത് തുടരാന്‍ തങ്ങള്‍ പ്രതിബദ്ധരാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ് നുണപ്രചരണം നടത്തുകയാണ്. കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ നുണകള്‍ നിലനില്‍ക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സ്‌ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ നേരിടാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന ഉദ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ വച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ല. മുതിര്‍ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലും ജയിലിലടച്ചു. ഒരു കുറ്റവാളിയെയും രക്ഷപ്പെടാന്‍ അനുവദിക്കില്ല. ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തില്‍ വരുത്തുന്ന ഒരു വീഴ്‌ചയും സഹിക്കില്ല. ഇതിനുള്ള കൃത്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

മധ്യപ്രദേശിന്‍റെ സ്വത്വത്തെ അതിന്‍റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ നിരന്തര പ്രവര്‍ത്തനം ആവശ്യമാണ്. മധ്യപ്രദേശിന്‍റെ സ്വത്വം കേവലം ഭൂമിശാസ്‌ത്രപരം മാത്രമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അവയവദാന പ്രോത്സാഹന നടപടികളാണ് തന്‍റെ സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ കൈക്കൊണ്ട നടപടികളില്‍ തനിക്കേറെ സന്തോഷം പകര്‍ന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിച്ചു.

അയവങ്ങള്‍ ദാനം ചെയ്‌തവരുടെ അന്ത്യകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ അവര്‍ക്ക് ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ നല്‍കുമെന്ന് ജൂലൈമാസത്തില്‍ മോഹന്‍യാദവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഈ അഭിപ്രായം തന്‍റെ മകന്‍ ഡോ. അഭിമന്യുവാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. ഇത് കൂടുതല്‍ ആളുകളെ അവയവ ദാനത്തിലേക്ക് കടന്ന് വരാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും അവന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത് അവന്‍റെ ആശയമാണ്. ഈ തീരുമാനം ജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രചോദനമായി. ആളുകള്‍ അവരുടെ ശരീരവും വലിയ തോതില്‍ ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് പലരുടെയും ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിച്ചു. ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങള്‍ ഏറെ സംതൃപ്‌തി പകരുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാനാകുന്നുവെന്നത് ഏറെ സംതൃപ്‌തി നല്‍കുന്ന കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

TAGGED:

MP GOVT 2 YEARS COMPLETED
MOHAN YADAV REPORT CARD
MOHAN YADAV SON WEDDING
MADHYA PRADESH CM INTERVIEW
MOHAN YADAV INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.