'ഈ പോരാട്ടം ഡല്ഹിയും തമിഴ്നാടും തമ്മില്. 2026 ലും 2031 ലും ജയിക്കും; ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ് തുറന്ന് എം കെ സ്റ്റാലിൻ
മണ്ഡല പുനര് നിര്ണ്ണയം, നീറ്റ് പരീക്ഷ, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങള്, ബിജെപിയുടെ സാധ്യതകള്... തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഇടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖം
Published : April 20, 2026 at 4:18 PM IST
പി പാണ്ഡ്യരാജ്
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വെറും 2 ദിവസം മാത്രം ബാക്കി. തിളച്ചു മറിയുകയാണ് തമിഴകത്തെങ്ങും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശം . നാളെകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ പരസ്യ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ അവസാനിക്കും. ഓരോ മുന്നണികള്ക്കും നിര്ണ്ണായകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വാശിയൊട്ടും ചോരാതെ തന്നെ സമീപിക്കുകയാണ് പ്രധാന കക്ഷികളെല്ലാം.
ഭരണ മുന്നണിയെ നയിക്കുന്ന മുഖ്യ മന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തിരക്കോട് തിരക്കായിരുന്നു.തമിഴ്നാട്ടിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും വരെ എത്തി സര്ക്കാരിന്റെ പ്രവര്ത്തനം വിവരിച്ചും ഇനി ചെയ്യാന് പോകുന്ന കാര്യങ്ങള് ഓര്മ്മപ്പെടുത്തിയും സജീവമായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്.പ്രചാരണത്തിന്റെ ഉച്ച സ്ഥായിയില് നില്ക്കുമ്പോഴും കൊട്ടിക്കലാശത്തിന് മണിക്കൂറുകള് മാത്രം അകലെ നില്ക്കുമ്പോഴും തുടർഭരണം മുന്നിൽ കാണുകയാണ് ഡിഎംകെ നേതാവും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം കെ സ്റ്റിലിന്. മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഡിഎം കെ സര്ക്കാര് ഭരണത്തുടര്ച്ച നേടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് എം കെ സ്റ്റാലിന്. തമിഴകത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസുതുറക്കുന്നു.
1. 2019 മുതൽ മതേതര പുരോഗമന സഖ്യത്തെ വിജയപാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് താങ്കളാണ്. ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എന്താണ് പ്രതീക്ഷകള്? ഡിഎംകെ സഖ്യം എത്ര സീറ്റുകൾ നേടും?
2026 ൽ മാത്രമല്ല 2031 ലും ഞങ്ങളുടെ വിജയയാത്ര തുടരും. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ 200 ലധികം സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ, മെയ് മാസത്തിൽ ദ്രാവിഡ മോഡൽ 2.0 സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും.
2. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ഡിഎംകെ സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു? ജനങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്?
അഞ്ച് വർഷത്തെ ദ്രാവിഡ മോഡൽ സർക്കാരിൻ്റെ നാഴികക്കല്ലായ പദ്ധതികളെല്ലാം തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും വരെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പ്രചാരണത്തിനായി പോയാലും ആളുകൾ എന്നെ ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു. ദ്രാവിഡ മോഡൽ സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് അവർ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ദ്രാവിഡ മാതൃകാ സർക്കാരിൻ്റെ ക്ഷേമ പദ്ധതി വഴി 1.31 കോടി രൂപ കുടുംബനാഥന്മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. പ്രതിമാസം 1000 രൂപ നൽകുന്ന വനിതാ അവകാശ പദ്ധതിയായ മഗളിൽ ഉറിമൈ തൊഗൈ, വിഡിയൽ ബസ്, പ്രഭാതഭക്ഷണ പദ്ധതിയായ (കാലൈ ഉണവ്), പുതുമൈ പെൺ പദ്ധതി, തമിഴ് പുതൽവൻ, നാൻ മുഖൽവൻ, ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായ മരുന്ന വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മക്കളൈ തേടി മരുതുവൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികൾ എത്താത്ത ഒരു വീടുമില്ല. ദ്രാവിഡ മാതൃകാ സർക്കാർ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾ നമ്മളേക്കാൾ ആവേശത്തിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം സർക്കാരിനും ഡിഎംകെയ്ക്കും അനുകൂലമായ വികാരം പ്രകടമാണ്.
3. കഴിഞ്ഞ തവണ ഡിഎംകെയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാത്തവരെക്കൊണ്ടു പോലും മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് അത്രയും മികച്ച ഭരണ നിര്വഹണമാണ് നടത്തിയതെന്ന് താങ്കള് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംകെയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കില് ആളുകള് ഖേദിക്കുമെന്നും താങ്കള് പറയുന്നു. എന്തു കൊണ്ടാണത്?
രാഷ്ട്രീയ മുൻഗണനകൾ പരിഗണിക്കാതെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ വോട്ട് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ പോലും ഇത്തവണ ഞങ്ങളെ പിന്തുണച്ചു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വീഡിയോ വൈറലായി. അതിൽ ദ്രാവിഡ മോഡൽ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും അക്കമിട്ട് നിരത്തിയ ഒരാൾ, കഴിഞ്ഞ തവണ താന് ഡിഎംകെയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത്തവണ അദ്ദേഹം ഡിഎംകെയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
4. ഡിഎംകെയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക പൂർണമായും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയോ? ഡിഎംകെയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന 'വീട്ടമ്മമാർക്കുള്ള പദ്ധതി'യെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വല്ലാതെ വിമർശിക്കുകയാണല്ലോ?
8000 രൂപയുടെ വീട്ടമ്മമാർക്കുള്ള കൂപ്പൺ പദ്ധതി ജനങ്ങളിലേക്ക് വിജയകരമായി എത്തിച്ചതാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. അവർക്ക് എല്ലാം വിമർശനമാണ്. മറ്റ് പാർട്ടികൾ എന്തൊക്കെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയാലും, ഡിഎംകെയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യതയും വിശ്വാസവും നേടിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഡിഎംകെയുടെ പ്രകടനപത്രിക ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.
5. വനിതാ സംവരണ ബില്ലും മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലും പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംകെ, തൃണമൂൽ, സമാജ്വാദി പാർട്ടികൾ ഒരു നല്ല സംരംഭത്തെ മുളയിലേ നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആരോപിച്ചില്ലേ? ഇതിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്?
പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 2023 ൽ ഡിഎംകെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ പാസാക്കിയ 33 ശതമാനം വനിതാ സംവരണ നിയമം 31 മാസത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് തടഞ്ഞുവച്ചത്? അതിനുള്ള ഉത്തരമൊന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 2023 ൽ പാസാക്കിയ നിയമപ്രകാരം നിലവിലുള്ള 543 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനിതാ സംവരണം നൽകുന്നതിന് തടസമില്ലാത്തപ്പോൾ, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആ നിയമം നശിപ്പിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്. തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണയ നിയമം പാസാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും അത് പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ നിരാശയിൽ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്.
6. ദേശീയ തലത്തിൽ ബിജെപിയുടെ തുടർച്ചയായ വിജയത്തെയും വളർച്ചയെയും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു? തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന ബിജെപിയുടെ വാദത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?
ആദ്യ തവണ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരത്തിലെത്തിയ ബിജെപിക്ക് ഇത്തവണ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാന് സാധിച്ചില്ല.ഘടകകക്ഷികളുടെ ദാക്ഷീണ്യത്തിലാണ് അവര് ഭരണത്തില് തുടരുന്നത്. അതു കൊണ്ട് ബിജെപി വളരുകയാണെന്ന വാദം തെറ്റാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ബിജെപിക്ക് ഒരിക്കലും നിര്ണ്ണായക രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാകാന് കഴിയില്ല. ബിജെപി വിജയത്തിലും വികസനത്തിലുമല്ല. പരാജയത്തിലും തകർച്ചയിലുമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.
7. ദുരന്തനിവാരണ നിധി, നികുതിപ്പണം പങ്കിടൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല് തമിഴ്നാടിൻ്റെ വികസനത്തെ ബാധിക്കുമോ? നീറ്റ് പരീക്ഷ, സംസ്ഥാന താല്പ്പര്യത്തിനെതിരായ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ എപ്പോഴാണ് പൂർണമായ പരിഹാരം സാധ്യമാകുക?
സംസ്ഥാനവുമായി ഏറ്റു മുട്ടലിലാണെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല,യഥാര്ത്ഥത്തില് ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടും, വിദ്യാഭ്യാസ ഫണ്ടുകളും അടക്കം കിട്ടാനുള്ളതെല്ലാം തടഞ്ഞു വെച്ച് തമിഴ്നാടിനെ വഞ്ചിക്കുകയും തകര്ക്കാന് ശ്രമിക്കുകയുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. വികസനം തടയാൻ ബിജെപി സർക്കാർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതെല്ലാം മറികടന്ന് 11.19 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിച്ചു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ സംസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നീറ്റ്, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഡിഎംകെ ഉൾപ്പെടുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കപ്പെടും.
8. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ പാര്ട്ടികള് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് വേറിട്ടാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഈ പാര്ട്ടികള് വീണ്ടും ഒറ്റക്കെട്ടാകുമോ?
ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ.ഡി.എ സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളെ ചെറുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യ സഖ്യം ഇന്നും സുശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാർട്ടികൾ വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ദേശീയ തലത്തിൽ സഖ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് ഉലച്ചിൽ തട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയ ബില്ലിനെതിരെ ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടായ നീക്കം.
ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണ്ണയിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് സാധിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മുൻപത്തെപ്പോലെ തന്നെ കരുത്തുറ്റ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെക്കാൻ സഖ്യം ഒരൊറ്റ മനസ്സോടെ മുന്നേറുമെന്നാണ് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
9. തമിഴ്നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് മുമ്പത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഇതിനെ താങ്കള് എങ്ങിനെ കാണുന്നു ?
ദ്രാവിഡ മോഡൽ സർക്കാരിൽ ഒരു കുറ്റവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ നിരാശയിൽ എഐഎഡിഎംകെയും ബിജെപിയും വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണങ്ങൾ അവർക്ക് പുത്തനല്ല. ഏപ്രിൽ 23 ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകും.
10. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ വന് തോതില് വ്യാവസായിക നിക്ഷേപങ്ങൾ അന്തര് ദേശീയ തലത്തിൽത്തന്നെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് തമിഴ്നാടിന്റെ വികസനത്തില് എത്രത്തോളം നിര്ണ്ണായകമായി?
2021 ൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച 0.07 ശതമാനം ആയിരുന്നു.അഞ്ച് വർഷത്തെ ദ്രാവിഡ മാതൃകാ ഭരണത്തിൽ വ്യാവസായിക നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും വ്യാവസായിക വളർച്ചയുടെയും ഫലമായി തമിഴ്നാടിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 11.19 ശതമാനം എന്ന റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിലെത്തി. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വളർച്ചയാണ് ഇതിലൂടെ സാധ്യമാക്കിയത്.
2021 ൽ രണ്ടുലക്ഷത്തിപതിനായിരം (2,10,000) രൂപയായിരുന്ന തമിഴ്നാടിൻ്റെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഇപ്പോൾ മൂന്നുലക്ഷത്തി അറുപ്പത്തിരണ്ടായിരമായി (3,62,000) വർധിച്ചു. ഇത് ഇന്ത്യൻ ശരാശരിയേക്കാൾ 1.76 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. 2020-21 ൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പ്പാദനം 17.8 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 31.20 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്കിൽ തമിഴ്നാട് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. മാത്രമല്ല, ദാരിദ്ര്യ നിരക്ക് 2.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 1.43 ശതമാനം ആയി കുറഞ്ഞു. 2020-21 ൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണ കയറ്റുമതിയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. അങ്ങനെ വിവിധ ഗുണനിലവാര സൂചകങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട് മുന്നിലാണ്.
11. 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ മുന്നണികളും പാര്ട്ടികളും ഒക്കെ ഏറിയിട്ടുണ്ട്. ഡിഎംകെയുടെ യഥാര്ത്ഥ എതിരാളി ആരാണ്. ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് പോരാട്ടം?
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നമ്മുടെ എതിരാളി ആരാണെന്നതല്ല വിഷയം. മറിച്ച് തമിഴ്നാടിൻ്റെ എതിരാളി ആരാണെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ജനം ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ്നാടിൻ്റെ അവകാശങ്ങളാകെ കവര്ന്നെടുത്ത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭരിക്കാമെന്ന് കരുതുന്ന ഡൽഹി ടീമും അതിനെ എതിർക്കുന്ന തമിഴ്നാട് ടീമും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണിത്. തമിഴ്നാടും ഡൽഹിയും തമ്മിലുള്ള മല്സരമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നടക്കുന്നത്.
12. തമിഴ്നാട്ടിലെ ജോലികൾ തമിഴർക്ക് മാത്രം. അത്തരത്തില് തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പദ്ധതി ദ്രാവിഡ മോഡൽ 2.O യിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ?
തമിഴ്നാട്ടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന കമ്പനികൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. അതുപോലെ, ജില്ലാ തലത്തിൽ ബിസിനസുകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, തദ്ദേശവാസികൾക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. അടുത്ത ദ്രാവിഡ മോഡൽ 2.0 ഭരണത്തിലും ഇത് തുടരും.
Also Read: മലയാളത്തില് വോട്ട് തേടി സുരേഷ് ഗോപി കോയമ്പത്തൂരില്; വാനതി ശ്രീനിവാസനു വേണ്ടി പ്രചാരണം