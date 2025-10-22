ETV Bharat / bharat

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഐഎസ്ആര്‍ഒയെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് പഠിക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍, വടക്ക് കിഴക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനും പഠിക്കാനും പദ്ധതി

അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷം കൊണ്ട് രാജ്യമെമ്പാടും നിന്നുള്ള 3200 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ വടക്ക് കിഴക്കേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാം.

EXCLUSIVE ASHTALAKSHMI DARSHAN FOR NE CONNECT jyodirathithya scindya students exchange programme
Jyotiraditya Scindia (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 22, 2025 at 9:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗൗതം ദിബ്രോയ്

ന്യൂഡല്‍ഹി: വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അറിയാന്‍ പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഈ മേഖലയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലെന്ന വസ്‌തുത അംഗീകരിക്കുക കൂടിയാണ് അഷ്‌ടലക്ഷ്‌മി ദര്‍ശന്‍ പദ്ധതിയിലൂടെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. എട്ട് വടക്ക് കിഴക്കേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ രാജ്യമെമ്പാടും നിന്നുള്ള 3200 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.

Also Read; ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം വനപ്രദേശമുള്ള 10 രാജ്യങ്ങള്‍ അറിയാമോ? റാങ്കിങ്ങില്‍ മുന്നേറി ഇന്ത്യ

രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് രണ്ടാഴ്‌ച ഈ മേഖല സന്ദര്‍ശിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഇടിവിഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയ വടക്ക് കിഴക്കേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസന കാര്യമന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഈ സമയം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആഴ്‌ചയില്‍ അഞ്ച് ദിവസം ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വകലാശാലകളും കോളജുകളും സന്ദര്‍ശിക്കാനും ക്ലാസുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാനും അവസരമുണ്ടാകും. വാരാന്ത്യങ്ങളില്‍ സമീപത്തെ ഗ്രാമങ്ങളും സന്ദര്‍ശിക്കാം.രണ്ടാഴ്‌ച ഇവിടുത്തെ കോളജുകളിലും സര്‍വകലാശാലകളിലും സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നത് വഴി സാംസ്‌കാരികമായ ഒരു പരിചയപ്പെടലിനും ഒത്തുചേരലിനുമുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നവംബറിലോ ഡിസംബറിലോ ഈ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഓരോ ബാച്ചിലും നൂറ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ വീതമാകും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുക. ഇതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കോളജുകളും സര്‍വകലാശാലകളുമായി ഇതിനു വേണ്ട നീക്കുപോക്കുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇതോടൊപ്പം ഈ മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള നൂറ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഐഎസ്ആര്‍ഒയിലേക്കും അയക്കും അവര്‍ക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പഠിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പിന്നീട് കൂടുതല്‍ ബാച്ച് കുട്ടികളെ ഐഎസ്ആര്‍ഒയിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും സിന്ധ്യ ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഇടിവി: വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തിന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സമീപനത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും കാതലായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നുണ്ടോ?

സിന്ധ്യ: ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ചാ എന്‍ജിനായി വടക്ക് കിഴക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുത്തന്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ വടക്ക് കിഴക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടു, മറ്റിടങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലര്‍ത്താനായിരിക്കുന്നു. ഭാവിക്കായി അവര്‍ തയാറെടുത്തിരിക്കുന്നു. മേഖലയുടെ സമൂല വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നടപടികളും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കൈക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇതിനകം 70ലേറെ തവണ ഇവിടം സന്ദര്‍ശിച്ചു. മുന്‍പ്രാധാനമന്ത്രിമാരെല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെയെത്തിയതിനെക്കാള്‍ എത്രയോ അധികമാണിത്. എന്‍ഡിഎയിലെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര്‍ 700 ലേറെ തവണ ഇവിടെ എത്തി.

ഇടിവി: മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി രൂപം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന കര്‍മ്മസേനയുടെ ദൗത്യമെന്താണ്?

സിന്ധ്യ: മേഖലയുടെ പൊതുവികസനത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രത്യേക ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് കിഴക്കും തെക്കുകിഴക്കുമായുള്ള പാലമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്.

എട്ട് ഉന്നതതല ദൗത്യസംഘത്തിനാണ് രൂപം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. മേഖലയിലെ സുപ്രധാന മേഖലകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രണത്തിനായാണ് ഇവയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൈത്തറി, കരകൗശലം, വിനോദസഞ്ചാരം, നിക്ഷേപം, കായികം, വടക്ക് കിഴക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി, ആരോഗ്യം, അവബോധം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം എന്നിവയാണവ.

ഈ മേഖലകളുടെ വികസനം ഈ പ്രദേശത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് നിര്‍ണായകമാണ്.

ഇടിവി: വടക്ക് കിഴക്കന്‍ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്?

സിന്ധ്യ: എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാലത്ത് മേഖലയ്ക്കായി അഞ്ചിരട്ടി കേന്ദ്ര പദ്ധതി വിഹിതം അനുവദിച്ചു. 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന തുകയായ 3,447.71കോടി രൂപയാണ് തന്‍റെ മന്ത്രാലയം മേഖലയ്ക്കായി ചെലവിട്ടത്. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെക്കാള്‍ 74.4 ശതമാനമായിരുന്നു വര്‍ദ്ധന. മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനിടയിലുണ്ടായ 200 ശതമാനം കൂടുതല്‍. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിനും ഡിജിറ്റല്‍ നിരീക്ഷണത്തിനും കൃത്യസമയത്തുള്ള പണം നല്‍കലിനും ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നുവെന്നാണ് ഈ പ്രകടനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ആഴ്‌ച തോറുമുള്ള വിലയിരുത്തല്‍, നാല് തവണകളായി പണം നല്‍കല്‍, പൂര്‍വത്തൂര്‍ വികാസ് സേതു പോര്‍ട്ടല്‍ വഴിയുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ ട്രാക്കിങ് എന്നിവ സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ 97 ശതമാനം പദ്ധതി പരിശോധനയും 91 ശതമാനം പൂര്‍ത്തീയായ പദ്ധതികളൂടെ പ്രവര്‍ത്തനവും സാധ്യമായി.

വടക്ക് കിഴക്ക് നിക്ഷേപ ഉച്ചകോടിയും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിലൂടെ 4.5 ലക്ഷം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം സ്വകാര്യ-സര്‍ക്കാര്‍ സംരംഭങ്ങളില്‍ നിന്നുണ്ടായി.

ഇടിവി: ബന്ധിപ്പിക്കല്‍ മേഖലയില്‍ എന്ത് വികസനമാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്?

സിന്ധ്യ: ദേശീയ പാതയുടെ മൊത്തം നീളം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്‍പതില്‍ നിന്ന് പതിനേഴായി.അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങള്‍ റെയില്‍ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉടന്‍ ബന്ധിപ്പിക്കും. മേഖലയിലെ റെയില്‍വേ വികസനത്തിനായി 80,000 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടു.

സേല തുരങ്കവും ഡോ.ഭുപന്‍ ഹസാരിക സേതുവും എന്‍ജിനീയറിങ് വൈധഗ്ദ്ധ്യത്തിന്‍റെ മകുടോദാഹരണങ്ങളായി പരിലസിക്കു്നു. അഖിലേന്ത്യാ മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസുകളും പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഐഐഎം ഉടന്‍ വരും.

ഇടിവി: അടുത്തിടെ താങ്കളുടെ മന്ത്രാലയം എട്ട് യുഎസ്‌പികളും(യൂണിക് സെല്ലിങ് പ്രോഡക്‌ട്) വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ?

സിന്ധ്യ: വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ സഹായത്തോടെ അവരവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ യുഎസ്‌പികള്‍ കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി ആഗോളതലത്തില്‍ വിപണനം ചെയ്യണം. സമാനമായ രീതിയില്‍ എട്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വടക്ക് കിഴക്കന്‍ മേഖലയിലെ എട്ട് സുപ്രധാന യുഎസ്‌പികള്‍ ഇവയാണ്- അസമിലെ മുഗാപട്ട്, മേഘാലയയിലെ ലകാഡോങ് മഞ്ഞള്‍, മണിപ്പൂരിലെ പോളോ, സിക്കിമിലെ ജൈവക്കൃഷി, ത്രിപുരയിലെ ക്വീന്‍ കൈതച്ചക്ക. ഇനി ഇവയ്ക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നല്‍കണം.

കാസിരംഗ(അസം), സിറോ(അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്), സൊഹ്‌റ(മേഘാലയ), തെന്‍സ്വള്‍(മിസോറാം), മതബാറി(ത്രിപുര), കിസാമ(നാഗാലാന്‍ഡ്) നാംചി(സിക്കിം), മൊയ്‌രാങ്(മണിപ്പൂര്‍) എന്നിവയാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍.

സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാകും വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകും. സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി ഹോട്ടലുകള്‍, . .യാത്രാസൗകര്യങ്ങള്‍, ഗൈഡുള്‍ തുടങ്ങി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കും.

ഇടിവി: മേഖലയിലെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത്?

സിന്ധ്യ: ഇതിനായി ഏകജാലക സംവിധാനം മന്ത്രാലയം ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്തര്‍ മന്ത്രാലയ സംവിധാനങ്ങളും കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി മേഘാലയ സര്‍ക്കാരും മന്ത്രാലയവും പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി മന്ത്രായത്തില്‍ നിന്നുള്ള അനുമതിയും വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

TAGGED:

EXCLUSIVE
ASHTALAKSHMI DARSHAN FOR NE CONNECT
JYODIRATHITHYA SCINDYA
STUDENTS EXCHANGE PROGRAMME
ASHTALAKSHMI DARSHAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.