എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്; ആദായനികുതി നിയമം 2025 ചട്ടങ്ങള്‍ ലളിതമാക്കി; പുതിയ നികുതി സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുതകും വിധമുള്ള ബജറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളെന്നും സിബിഡിടി ചെയര്‍മാന്‍ രവി അഗര്‍വാള്‍

ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ രവി അഗര്‍വാള്‍ പുത്തന്‍ നികുതി ഘടന മുതല്‍ നികുതി അടയ്ക്കുന്ന തുക തിരികെ കിട്ടാനുള്ള സമയപരിധി വരെയുള്ള വിവിധ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിച്ചു.

INCOME TAX Central Board of Direct Taxes income tax act 2025 tax collection
CBDT Chairman Ravi Agrawal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 5, 2026 at 3:28 PM IST

7 Min Read
സൗരഭ് ശുക്ല

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ നികുതി സംവിധാനം നിര്‍ണായക മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നു. സങ്കീര്‍ണതകള്‍ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ സുതാര്യതയും നികുതി ദായകരുടെ സമ്മര്‍ദ്ദം കുറയ്ക്കലും പുതിയ ചട്ടങ്ങളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ പേര്‍ പുതിയ നികുതി സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുമെന്നാണ് നികുതി വകുപ്പിന്‍റെ പ്രതീക്ഷ. അടയ്ക്കുന്ന തുക തിരികെ കിട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പുതിയ നിയമപ്രകാരം അതിവേഗത്തിലാകും. നയവും നടപടിക്രമങ്ങളും വിശ്വാസ്യത ഉള്ളതാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പല സംഗതികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം നികുതി ദായകരുമായുള്ള സംഘട്ടനങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമുണ്ട്.

പുത്തന്‍ നികുതി ഘടനകളെക്കുറിച്ചും നികുതി അടിസ്ഥാനം കൂടുതല്‍ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി നികുതി നല്‍കിയ തുക തിരികെ കിട്ടുന്നതിനുള്ള സമയക്രമത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ നിയമത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുമടക്കം വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി വകുപ്പ് (Central Board of Direct Taxes-CBDT) അധ്യക്ഷന്‍ രവി അഗര്‍വാള്‍ വിശദീകരിച്ചു.

സത്യസന്ധരായ നികുതിദായകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെയും ഡേറ്റ അനലറ്റിക്‌സിന്‍റെയും മറ്റ് സാങ്കേതികതകളുടെയും സഹായത്തോടെ നികുതി ദായക നടപടിക്രമങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും ദുരുപയോഗങ്ങള്‍ തടയാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ നികുതിദായകരുടെ സ്വഭാവത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുകയും മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും സിബിഡിടി മേധാവി വിശദീകരിച്ചു. അടുത്ത വര്‍ഷം നികുതി ദായകര്‍ക്ക് എന്തെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തലുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംവിധാനം കൂടുതല്‍ ജനസൗഹൃദമാക്കിക്കൊണ്ട് കൂടുതല്‍ വരുമാനം എങ്ങനെയാണ് വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

അദ്ദേഹവുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍ ഇതാ.....

ഇടിവി ഭാരത് (ഇടിബി): രാജ്യത്ത് നികുതിദായകരുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വകുപ്പ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ എന്തെല്ലാമാണ്?

അഗര്‍വാള്‍: നികുതി അടിത്തറ ക്രമാനുഗതമായി വിപുലമാകുകയാണ്. നിലവില്‍ ഒന്‍പത് കോടി ജനത ആദായ നികുതി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നികുതി പരിധിയില്‍ വരുന്ന നാല് കോടി ജനങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും നികുതി അടയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ടിഡിഎസും മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെയും ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വകുപ്പിന് വിവരം കിട്ടുന്നുണ്ട്.

CBDT Chairman Ravi Agrawal (ETV Bharat)

ടിഡിഎസ് നേരത്തെ തന്നെ പിടിക്കുന്നതിനാല്‍ ആദായ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ ധാരണ. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനായി ഇവരുമായി തങ്ങള്‍ ഇവരുടെ പാന്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമെയിലിലും ഫോണ്‍ നമ്പരുകളിലും ആദായനികുതി അടയ്ക്കണമെന്നും ഈ സംവിധാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകണമെന്നും കാട്ടി സന്ദേശം അയക്കുന്നുണ്ട്.

ഇടിബി: ഇക്കൊല്ലം നികുതി പിരിവില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്താണ്? അത് എങ്ങനെ നേടും?

അഗര്‍വാള്‍: നികുതി സംവിധാനത്തെ കുറ്റകൃത്യ മുക്തമാക്കാനും നികുതി അടയ്ക്കല്‍ കൂടുതല്‍ സുഗമമാക്കാനുമാണ് തങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സംവിധാനത്തെ ലളിതമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വളര്‍ച്ച നേടുന്ന മേഖലകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവയ്ക്ക് ആശ്വാസമേകുകയുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നികുതി ദായകര്‍ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളും കുറയുന്നുണ്ട്.

ബജറ്റില്‍ 24.21 ലക്ഷം കോടി നികുതി പിരിവാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് 8.75 ശതമാനം വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നിലവില്‍ നികുതി ശേഖരണം 9.45 ശതമാനമായിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്.

ഇടിബി: പുത്തന്‍ നികുതി നിയമത്തില്‍ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടുള്ളത്? നികുതി ദായകരെല്ലാം പുതിയ നികുതി ഘടനയാണോ താത്പര്യപ്പെടുന്നത്?

അഗര്‍വാള്‍: 88ശതമാനം പേരും പുതിയ നികുതിസംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇതില്‍ താത്‌പര്യം കാട്ടുന്നുവെന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് നല്‍കുന്ന സൂചന.

ഈ ബജറ്റില്‍ പുതിയ നികുതി ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുമുണ്ട്. പുതിയ നികുതി ഘടന കൂടുതല്‍ ആകര്‍ഷകമാക്കാന്‍ നിരവധി വ്യവസ്ഥകള്‍ ബജറ്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

നേരത്തെ മിനിമം അള്‍ട്ടര്‍നേറ്റ് ടാക്‌സ്(മാറ്റ്ഃMAT) പഴയ നികുതി ഘടനയിലെ ഒരു ആനുകൂല്യമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പുതിയ സംവിധാനത്തില്‍ ഇതിന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് 2026 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ നിങ്ങള്‍ക്ക് സംഭരിക്കാനാകും. എന്നാല്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍ ഇതിന് പകരം കുറഞ്ഞ നികുതി നിലവില്‍ വരും. ഇത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് പകരം പതിനാല് ശതമാനമായിരിക്കും.

ഇതിന് പുറമെ 2026 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ മാറ്റ് ലഭ്യമാകണമെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ പുതിയ നികുത സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടതുമുണ്ട്. പഴയ നികുതിഘടനയില്‍ മുപ്പത് ശതമാനമായിരുന്നു നികുതി നിരക്ക്. എന്നാല്‍ പുതിയ നിയമത്തില്‍ ഇത് 22ശതമാനമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കത്തില്‍ മൊത്തത്തില്‍ നോക്കിയാല്‍ പുതിയ നികുതി ഘടനയാണ് നികുതി ദായകര്‍ക്ക് ഗുണകരം.

ഇടിബി: 2026 ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ നിലവില്‍ വരുന്ന ആദായനികുതി നിയമം 2025 നികുതി ദായകര്‍ക്ക് ഗുണകരമാകുന്നത്?

അഗര്‍വാള്‍: പുതിയ നിയമം ചട്ടങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ലളിതമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷയും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നികുതിദായകര്‍ക്ക് വായിച്ച് മനസിലാക്കാന്‍ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല.

ഏറ്റവും പുതിയ നികുതി നല്‍കലിനുള്ള വകുപ്പുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പിന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു നികുതി ദായകനെതിരെ കേസെടുത്താല്‍ അയാള്‍ക്ക് പുതിയ നികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണിത്. വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ അധിക നികുതി അടയ്ക്കാന്‍ അയാള്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നു.തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു സമീപനം. ഒപ്പം നികുതിഅടയ്ക്കലിലെ സങ്കീര്‍ണതകള്‍ ഒഴിവാക്കുകയും കൂടുതല്‍ നികുതിദായക സൗഹൃദമാക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം.

ഇടിബി: ആദായനികുതി വകുപ്പില്‍ നിന്ന് നോട്ടീസുകള്‍ കിട്ടുമ്പോള്‍ നികുതദായകര്‍ മിക്കപ്പോഴും സംഘര്‍ഷത്തിലാകുന്നു. പുതിയ നികുതി നിയമം ഈ ഭയം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നു. എങ്ങനയൊണ് ശരിക്കും എത് സഹായകമാകുക?

അഗര്‍വാള്‍: നികുതിദായകര്‍ യാതൊരു തരത്തിലും ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. വിലയിരുത്തലിന് ശേഷം ഇനിയും അയാള്‍ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മനസിലായാല്‍ അധിക തുക അടയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പ്രശ്‌നം അവസാനിപ്പിക്കാം. പിഴയോ ശിക്ഷാ നടപടികളോ ഒന്നുമുണ്ടാകില്ല. ശമ്പളക്കാരയവരുടെയും ചെറിയ നികുതിദായകരുടെയും ടിഡിഎസും ടിസിഎസും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

CBDT Chairman Ravi Agrawal (ETV Bharat)

വിദ്യാഭ്യാസം ചികിത്സാവശ്യങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന പണത്തിന്‍റെ പരിധിയും ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള നികുതി എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ടിസിഎസ് രണ്ട് ശതമാനമാക്കി. കൂടുതല്‍ പണം നികുതി ദായകരുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എങ്ങനെ എപ്പോള്‍ ചെലവാക്കണമെന്ന കാര്യം അവര്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നോട്ടീസ് വരുമെന്നോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകുമെന്നോ ഭയക്കേണ്ടതില്ല.

ഇടിബി; മിക്കപ്പോഴും നികുതി അടയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ വൈകുന്നതായി മിക്കപ്പോഴും കാണാനാകും. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ വകുപ്പിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്?

അഗര്‍വാള്‍: നികുതി അടയ്ക്കല്‍ പ്രക്രിയ നികുതി ദായക സൗഹൃദവും കൂടുതല്‍ പ്രായോഗികവുമാക്കാനാണ് തങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിരവധി സമയപരിധികളില്‍ ഇളവ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ നികുതി ദായകര്‍ അവസാന ദിവസത്തോട് അടുപ്പിച്ചായിരുന്നു നികുതി അടച്ചിരുന്നത്. ഇത് സംവിധാനത്തിന് സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടാക്കുകയും നടപടിക്രമങ്ങള്‍ വൈകുന്നതിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍സമയം നല്‍കുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ജോലിഭാരം കൂടുതല്‍ സമയത്തേക്ക് നീട്ടാന്‍ സാധിക്കുന്നു. ഇത് മൂലം സമ്മര്‍ദ്ദം കുറയ്ക്കാനുമാകുന്നു. ആദായനികുതി സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ എന്തെങ്കിലും തെറ്റോ പിശകോ പിഴയോ സംഭവിച്ചാല്‍ ഡിസംബര്‍ 31 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 31 വരെ അത് തിരുത്താനുള്ള സമയവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സമ്മര്‍ദ്ദമില്ലാതെ തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താനുള്ള സമയം നികുതി ദായകര്‍ക്കും നല്‍കുന്നു.

ഇടിബി: ടിഡിഎസിനും ടിസിഎസിനും പിന്നിലുള്ള യുക്തി എന്താണ്? ജനങ്ങളുടെ പണം കണ്ടെത്തുകയാണോ ഇത് കൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

അഗര്‍വാള്‍: ടിഡിഎസും ടിസിഎസും ലോകമെമ്പാടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സുപ്രധാന ഇടപാടുകള്‍ ആദായനികുതി സംവിധാനത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇത്. എന്നാല്‍ പ്രധാന ആശയം ലളിതമാണ്. നിങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണത്തിന് നികുതി അടയ്ക്കുക എന്നതാണ് അത്. മിക്കവരും തിരക്കിലാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര്‍ നികുതി കൃത്യമായി കണക്കുകൂട്ടാനും അടയ്ക്കാനും വിട്ടുപോകുന്നു.

അവര്‍ മുന്‍കൂറായി നികുതി അടച്ചില്ലെങ്കില്‍ പിന്നീട് അവര്‍ക്ക് പിഴയും പലിശയും അടക്കം വലിയ ബില്‍ തുക അടയ്ക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ടിഡിഎസും ടിസിഎസും. ചെറിയ തുക ഈടാക്കുന്നതിലൂടെ വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ട ഭാരം ഇവര്‍ക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടുന്നു. ഇതിലൂടെ ജനങ്ങളെ നികുതി അടയ്ക്കാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അധിക നികുതി ഈടാക്കിയാല്‍ വകുപ്പ് അത് തിരികെ നല്‍കുന്നുമുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നികുതി ദായകര്‍ക്ക് അനാവശ്യമായി അറിയിപ്പുകള്‍ ഒന്നും നല്‍കേണ്ടി വരുന്നില്ല.

ഇടിബി: ചിലര്‍ക്ക് പണം വളരെ വേഗം തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നു. എന്നാല്‍ ചിലര്‍ ദീര്‍ഘകാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്?

അഗര്‍വാള്‍; ഏറ്റവും വേഗം പണം തിരികെ നല്‍കാനാണ് തങ്ങള്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നത്. മിക്ക ചെറിയ തുകകളും മണിക്കൂറുകള്‍കൊണ്ട് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി കൊടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു. പുതിയ നികുതി സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നവര്‍ക്ക് രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കാതെ തന്നെ വേഗത്തില്‍ പണം തിരികെ നല്‍കുന്നു.

ഇക്കുറി തങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയും ഡേറ്റാ വിശകലനവും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചതിലൂടെ പലരും തെറ്റായ ഒഴിവാക്കലും കുറവുകളും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഉയര്‍ന്ന ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. അത് കൊണ്ട്തന്നെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നവയായി പരിഗണിച്ച് അവരുടെ പണം തിരികെ നല്‍കുന്നത് തടഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുകയാണ്.

നികുതി ദായകരോട് അവരുടെ ആദായ നികുതി അടവ് പരിശോധിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ ഫലമായി അന്‍പത് ലക്ഷം പേര്‍ തങ്ങളുടെ നികുതി പരിശോധിക്കുകയും 25.5 ലക്ഷം പേര്‍ പുതിയ തുക അടയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി ഇത്തരത്തില്‍ പുതുക്കി നികുതി നല്‍കുന്നവരുടെ എണ്ണം 1.11 കോടിയായി ഉയര്‍ന്നു. ഇത് നികുതിയില്‍ 8.500 കോടിരൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കൊല്ലം ജനുവരി 31 വരെ തിരികെ നല്‍കേണ്ട തുകയില്‍ 1750 കോടി രൂപ കുറയ്ക്കാനുമായി.

ഇടിബി: ഇക്കൊല്ലത്തെ അനുഭവത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അടുത്ത കൊല്ലം നികുതി തിരിച്ചടവ് വേഗത്തിലാക്കുമോ?

അഗര്‍വാള്‍: തീര്‍ച്ചയായും. അടുത്ത കൊല്ലം തിരികെ നല്‍കാനുള്ള പണം വേഗത്തില്‍ കൊടുത്ത് തീര്‍ക്കും. വകുപ്പ് എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഇക്കുറി നികുതി ദായകര്‍ക്ക് മനസിലാക്കാനാകും. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയാല്‍ തുക പിടിച്ച് വയ്ക്കുമെന്ന് അവര്‍ക്ക് മനസിലായിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നികുതി നല്‍കുമ്പോള്‍ ഇനി അവര്‍ കുറച്ച് കൂടി ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തും.

തിരക്കേറിയ സമയത്തും കാര്യങ്ങള്‍ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ മികച്ച സാങ്കേതികത സഹായകമാകുന്നു. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉള്ളപ്പോഴാണ് പണം തിരികെ കൊടുക്കുന്നത് വൈകുന്നത്. തെറ്റായ ഇളവുകള്‍ സംശയിക്കുമ്പോള്‍ പ്രത്യേകിച്ചും.

ഇടിബി: പുത്തന്‍ ആദായനികുതി നിയമത്തിനായിഎന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് സംവിധാനത്തില്‍ കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്?

അഗര്‍വാള്‍: പുത്തന്‍ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള പുത്തന്‍ ഫോമുകള്‍ തങ്ങള്‍ തയാറാക്കുകയാണ്. സോഫ്റ്റ് വെയറിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നികുതിദായകര്‍ക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതെല്ലാം സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

