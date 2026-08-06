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സഹപ്രവർത്തകയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത കേസ്‌; തെഹല്‍ക മുന്‍ എഡിറ്റര്‍ തരുണ്‍ തേജ്‌പാലിന് 10 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ

ഗോവയിൽ നടന്ന 'തിങ്ക്-ഫെസ്റ്റ്' (ThinkFest) പരിപാടിക്കിടെ, ഹോട്ടലിലെ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ വെച്ച് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ തേജ്‌പാൽ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന മുൻ സഹപ്രവർത്തകയുടെ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കേസ്

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Tejpal (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 6, 2026 at 3:23 PM IST

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പനാജി: 2013-ൽ സഹപ്രവർത്തകയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത കേസിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് 'തെഹൽക്ക' മാഗസിന്‍ മുൻ എഡിറ്റർ തരുൺ തേജ്‌പാലിന് 10 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. 2021-ൽ വിചാരണക്കോടതി തേജ്‌പാലിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട്, ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഗോവ ബെഞ്ച് വ്യാഴാഴ്‌ച തേജ്‌പാലിനെ ബലാത്സംഗക്കുറ്റത്തിൽ കുറ്റക്കാരനായി വിധിച്ചു.

കീഴടങ്ങാൻ കോടതി തരുൺ തേജ്‌പാലിന് രണ്ടാഴ്‌ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു. വിധിക്ക് ശേഷം, താൻ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന് ഇരയായ വ്യക്തിയാണെന്നും ശിക്ഷാവിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹ അറിയിച്ചു. 2013 നവംബറിൽ ഗോവയിൽ നടന്ന 'തിങ്ക്-ഫെസ്റ്റ്' പരിപാടിക്കിടെ, ഹോട്ടലിലെ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ വച്ച് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ തേജ്‌പാൽ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന മുൻ സഹപ്രവർത്തകയുടെ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കേസ്.

2017-ൽ മാപുസയിലെ വിചാരണക്കോടതിയിൽ കേസിൻ്റെ വിചാരണ ആരംഭിക്കുകയും 2021-ൽ തേജ്‌പാൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുകയായിരുന്നു. ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡോ. നീല ഗോഖലെ, അമിത് ജംസന്ദേക്കർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചത്.

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TAGGED:

TEJPAL RAPE CASE
TEJPAL
EX TEHELKA EDITOR TEJPAL
TEJPAL CASE JUDGEMENT
TEJPAL 10 YEAR JAIL TERM

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