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ആദ്യം പാകിസ്ഥാനോട് പോരാടി;പിന്നീട് കിടപ്പാടത്തിനായി അധികാരികളോടും, ഒടുക്കം റിട്ട.സൈനികന് ആശ്വാസവുമായി ഹൈക്കോടതി

വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള നിയമ പോരാട്ടത്തിന് വിരാമം. റിട്ട.സൈനികന്‍ പി.സീതാരാമ രാജുവിന് അനുയോജ്യ വിധി പ്രഖ്യാപനവുമായി ഹൈക്കോടതി. മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില്‍ വീട് പട്ടയം അനുവദിക്കും.

Telangana high court Soldier P Sitarama Raju Soldier P Sitarama Raju
High Court in Telangana. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 27, 2026 at 1:50 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ജീവിതത്തില്‍ നല്ലൊരു ഭാഗം മാതൃ രാജ്യത്തെ കാക്കാന്‍ പാകിസ്ഥാനുമായി പോരാടി. ഒടുക്കം യുദ്ധത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഓരോന്ന് പിന്നിട്ടു...ഇപ്പോള്‍ 80 വയസ്. എന്നാല്‍ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടോളം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച ഒരു സൈനികനിപ്പോള്‍ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് പട്ടമില്ലാത്ത ഭൂമിയില്‍.

1971ൽ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ് പി.സീതാരാമ രാജു എന്ന പിഎസ്‌ രാജുവിന് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെ 1975ല്‍ അദ്ദേഹം സൈന്യത്തില്‍ നിന്നും റിട്ടയേര്‍ഡായി. ഇദ്ദേഹമിപ്പോള്‍ കുക്കട്ട്‌പള്ളിയിലാണ് താമസമെങ്കിലും കുടുംബത്തിന് സമാധാനത്തോടെ തലച്ചായ്‌ക്കാന്‍ ഭൂമിക്ക് പട്ടയം വേണം. അതിനായി മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല. ഏറെ നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം പിഎസ്‌ രാജുവിനിപ്പോള്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിന്നും ആശ്വാസ റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

1993ല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും മരിച്ച സൈനികരുടെ ഭാര്യമാര്‍ക്കും വീട് നല്‍കുന്നതിന് ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് പ്രകാരം വീടിന് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അത് ഫലം കണ്ടില്ല. ഏറെ കാലം കാത്തിരുന്നിട്ടും ഇതില്‍ നീക്കുപോക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് 2002ല്‍ അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

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നീണ്ട പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം ഇതായിപ്പോള്‍ കോടതിയില്‍ നിന്നും അനുകൂല വിധിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്‌ത മുൻ സൈനികരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കുന്നത് ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി ഉടനടി പട്ടയം അനുവദിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി ശ്രാവൺ കുമാറിന്‍റേതാണ് വിധി.

നിയമപോരാട്ടം ഇങ്ങനെ: 2002ല്‍ പരാതിയുമായുള്ള നിയമ പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. 2003-ൽ ഒരു കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്‌തു. തുടര്‍ന്ന് അധികാരികള്‍ പട്ടയം നല്‍കുമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം നല്‍കിയെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല. 2005ല്‍ ഭൂമി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പദ്ധതി സര്‍ക്കാര്‍ പരിഷ്‌കരിച്ചു. പിന്നാലെ 2007ല്‍ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയില്‍ പോയി തുടങ്ങി.

2009ല്‍ കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി ഉത്തരവ് നൽകി. ഹൈദർനഗറിലെ സർവേ നമ്പർ 123ൽ 300 ചതുരശ്ര യാർഡിന് തഹസിൽദാർ പട്ടയം തയ്യാറാക്കി കലക്‌ടറുടെ അംഗീകാരത്തിന് അയച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഭൂമി സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു കേസില്‍ ഒരു സ്‌ത്രീ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അതും പിഎസ്‌ രാജുവിന് തിരിച്ചടിയായി. ഇതോടെ തുടര്‍ന്ന് നടപടികളെല്ലാം നിലച്ച മട്ടായി.

പോരാട്ടം തുടര്‍ന്നപ്പോഴാകട്ടെ ജനന സ്ഥലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പട്ടയം നല്‍കാനാകില്ലെന്ന് അധികാരികള്‍ പറഞ്ഞു. ആന്ധ്രയിലെ വെസ്റ്റ് ഗോദാവരി ജില്ലക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇക്കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തനിക്ക് പട്ടയം നിഷേധിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം രംഗറെഡ്ഡി കലക്‌ടരെ സമീപിച്ചു. വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിന് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു അറുതി വന്നത്. ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. ശ്രാവൺ കുമാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയും വിധി പ്രസ്‌താവിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സീതാരാമ രാജു 1975 മുതൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ടെന്നും ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വീടിന്‍റെ പട്ടയം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒടുക്കം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഹർജിക്കാരന് പട്ടയം അനുവദിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ഉത്തരവിട്ടുണ്ട്. വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള പിഎസ്‌ രാജുവിന്‍റെ പോരാട്ടത്തിന് ഇതോടെ അറുതിയായിരിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

TELANGANA HIGH COURT
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