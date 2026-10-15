'ജൻ നീതി ഭാരത്'; ഐഎഎസ് രാജിവെച്ച ദിവ്യ മിത്തൽ പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു, ലക്ഷ്യം 2027 തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
2026 ഓഗസ്റ്റ് 30നാണ് ദിവ്യ തൻ്റെ ഐഎഎസ് സേവനം രാജി വയ്ക്കുന്നത്. നീണ്ട 13 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാണ് തൻ്റെ തീരുമാനമെന്ന് ദിവ്യ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
Published : October 15, 2026 at 4:14 PM IST
ലഖ്നൗ: 13 വർഷത്തെ ഐഎഎസ് സേവനത്തിന് ശേഷം തന്റെ പുതിയ പാർട്ടിയുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിവ്യ മിത്തൽ. 'ജൻ നീതി ഭാരത്' എന്നാണ് പുതിയ പാർട്ടിയുടെ പേര്. 2027 ൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്റെ പാർട്ടിക്കായി മത്സരിക്കുമെന്നും ദിവ്യ മിത്തൽ വ്യക്തമാക്കി.
സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സ് വഴിയാണ് ദിവ്യ തന്റെ പുതിയ പാർട്ടിയുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. "രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങളെ ഭരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ജൻ നീതിയിൽ നിങ്ങളായിരിക്കും ഭരിക്കുന്നത്", എന്ന് ദിവ്യ പൊതുജനങ്ങളോടായി പറഞ്ഞു.
मेरा राजनीतिक सफर का अगला कदम। मेरे साथ जुड़ें 🙏🙏 https://t.co/c9ihA3dxOB— Divya Mittal (@divyamittal_IAS) October 15, 2026
2026 ഓഗസ്റ്റ് 30നാണ് ദിവ്യ തന്റെ ഐഎഎസ് സേവനം രാജിവയ്ക്കുന്നത്. നീണ്ട 13 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാണ് തന്റെ തീരുമാനമെന്ന് ദിവ്യ നേരത്തെ എക്സ് വഴി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ യാത്ര ആരംഭിക്കുക എന്നും ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് സ്വതന്ത്രമായൊരു രാഷ്ട്രീയ വേദി രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അവർ അറിയിച്ചിരുന്നു.ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നതിന് പകരം തനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിക്കണമെന്നും തന്റെ സമാനമായ ആശയമുള്ള പൗരന്മാരോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് പുതിയ വേദി രൂപപ്പെടുത്തുകയെന്നും മിത്തൽ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത, റോഡുകളുടെ മോശം അവസ്ഥ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, യുവജനങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ എഐയുടെ സ്വാധീനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനാണ് താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ദിവ്യ മിത്തൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.ഉത്തർപ്രദേശ് കേഡറിലെ 2013 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു ദിവ്യ മിത്തൽ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മിർസാപൂർ, ദിയോറിയ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റായി ദിവ്യ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെയാണ് ദിവ്യയുടെ രാജി.
പണത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിന്റെയും ജാതി-മത പരിഗണനകളുടെയും സ്വാധീനം രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടെങ്കിലും താൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമെന്നും തനിക്ക് ആരെയും ഒന്നിനെയും ഭയമില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരിക്കെ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് കാരണമെന്നും ദിവ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ച സമയം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
സേവനത്തിനിടെ വിവിധ ഭരണരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ദിവ്യ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റായിരുന്നപ്പോൾ ഹാലിയ ബ്ലോക്കിലെ ലഹുരിയാദാഹ് എന്ന വിദൂര ഗ്രാമത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് പൈപ്പ് ജലവിതരണം എത്തിച്ചതിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധേയയാകുന്നത്.
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