ഒടുവില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് കണ്ടെത്തിയ മുസ്‌ലിം മുഖം; എംഎല്‍എ അല്ലാത്ത അസ്റു‌ദ്ദീനെ മന്ത്രിയാക്കും

33 ശതമാനത്തോളം മുസ്‌ലിം പ്രതാനിധ്യമുള്ള മണ്ഡലത്തില്‍ അസ്‌റുദ്ദീനെ ഇറക്കിയിട്ടും പരായജപ്പെട്ടത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്‌ലിം മന്ത്രിയെ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇപ്പോള്‍ അനിവാര്യമായി വന്നു

Azharuddin meets Mallikarjun Kharge (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 1:23 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: മന്ത്രിസഭയില്‍ മുസ്‌ലിം പ്രാതിനിധ്യമില്ലെന്ന വിമര്‍ശനം നിലനില്‍ക്കവെ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റനും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായി മുഹമ്മദ് അസ്‌ഹറുദ്ദീനെ കളത്തിലിറക്കി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി. നാളെ (ഒക്‌ടോബര്‍ 31) മന്ത്രിയായി അസ്‌റുദ്ദീൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും.

നവംബർ 11 ന് നടക്കുന്ന നിർണായക ജൂബിലി ഹിൽസ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മുസ്‌ലിം വോട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് രേവന്ത് റെഡ്‌ഡിയുടെ തന്ത്രപരമായ ഈ നീക്കമെന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷികര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. നിലവില്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുടെ ഒഴിവുണ്ട്. ഇതിലേക്കാണ് അസ്‌റുദ്ദീനെ ഹൈക്കമാൻഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം, കായികം എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ അസ്‌റുദ്ദീന് നല്‍കുമെന്നാണ് സൂചന.

എംഎല്‍എ അല്ലാത്ത അസ്‌റുദ്ദീൻ എങ്ങനെ മന്ത്രിയാകും?

2023 ലെ തെലങ്കാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ പ്രധാന മുസ്‌ലിം സ്ഥാനാർഥികളും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മന്ത്രിസഭയില്‍ മുസ്‌ലിം സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാതയായി. മുസ്‌ലിം വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്ന കോണ്‍ഗ്രസിന് ആ സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രിയെ അനിവാര്യമായി വന്നു.

Azharuddin and revanth reddy (ETV Bharat)

ഇതാണ് അസ്‌റുദ്ദീനിലേക്ക് നയിച്ചത്. 2023 ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അസ്‌റുദ്ദീൻ ജൂബിലി ഹില്‍സ് മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നും മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ബിആര്‍എസ് നേതാവ് മാഗന്തി ഗോപിനാഥ് ആണ് 16000ത്തിലധികം ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അസ്‌റുദ്ദീനെ തോല്‍പ്പിച്ചത്. 33 ശതമാനത്തോളം മുസ്‌ലിം പ്രതാനിധ്യമുള്ള മണ്ഡലത്തില്‍ അസ്‌റുദ്ദീനെ ഇറക്കിയിട്ടും പരായജപ്പെട്ടത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചു.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്‌ലിം മന്ത്രിയെ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇപ്പോള്‍ അനിവാര്യമായി വന്നു. എന്നാല്‍ എംഎല്‍എ അല്ലാത്ത അസ്‌റുദ്ദീൻ എങ്ങനെ മന്ത്രിയാകും എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. അസ്‌റുദ്ദീനെ ഗവർണറുടെ ക്വാട്ടയിലാണ് (എം‌എൽ‌സി) മന്ത്രിയാക്കുന്നത്. അതേസമയം, മന്ത്രിയാക്കാൻ ഇതുവരെ ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

എന്താണ് എം‌എൽ‌സി?

എം.എൽ.സി ക്വാട്ട വഴി മന്ത്രിയാകാൻ, ഒരാൾ ആദ്യം ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ (എം.എൽ.സി) അംഗമായിരിക്കണം. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അവരെ മന്ത്രിയായി നിയമിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിലവിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ബീഹാർ, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ദ്വിസഭ നിയമസഭയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ ക്വാട്ടകള്‍ നിലവിലുള്ളൂ.

ഗവർണർ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നത്: സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, കല, സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം, സാമൂഹിക സേവനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക അറിവോ പ്രായോഗിക പരിചയമോ ഉള്ള വ്യക്തികളെ ഗവർണർക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്യാൻ കഴിയും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയാണ് ഈ പേരുകൾ ഗവർണർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്.

രേവന്ത് സർക്കാരിൽ 15 മന്ത്രിമാർ, ഒരു മുസ്‌ലിം പോലും ഇല്ല: നിലവിൽ തെലങ്കാനയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൽ ഒരു മുസ്ലീം മന്ത്രി പോലും ഇല്ല. ഇതുമൂലം, മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിന് മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അസ്ഹറുദ്ദീൻ മന്ത്രിയാകുന്നതോടെ ഈ കുറവ് നികത്തപ്പെടും. അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ, രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ ആകെ 16 മന്ത്രിമാരുണ്ടാകും.

ജൂബിലി ഹില്‍സ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്

സിറ്റിങ് എംഎല്‍എ മഗന്തി ഗോപിനാഥ് അന്തരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മത്സരിക്കാൻ അസ്‌റുദ്ദീൻ കിണഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള നവീന്‍ യാദവിന് സീറ്റ് നല്‍കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത്. ഹൈക്കമാന്‍ഡ് അസ്‌റുദ്ദീന് മന്ത്രി സ്ഥാനവും നല്‍കി.

മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം അസ്ഹറുദ്ദീന്‍ ജൂബിലി ഹില്‍സില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കായി പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 33 ശതമാനമുള്ള മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ വോട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിര്‍ണായകമാണ്. മഗന്തി ഗോപിനാഥിൻ്റെ ഭാര്യ മഗന്തി സുനിതയെ ആണ് ബിആര്‍എസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി. ലങ്കല ദീപക് റെഡ്ഡിയെയാണ് ബിജെപി രംഗത്ത് ഇറക്കിയത്.

