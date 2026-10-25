സൈനിക രഹസ്യങ്ങൾ അജ്ഞാതയായ സ്ത്രീക്ക് ചോർത്തി നൽകി; മുൻ സൈനികന് അറസ്റ്റില്
ഒരുവര്ഷത്തെ പരിചയം, സൈനിക രഹസ്യങ്ങൾ അജ്ഞാതയായ സ്ത്രീക്ക് ചോർത്തി നൽകി, ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറസ്റ്റില്
By ANI
Published : October 25, 2026 at 3:42 PM IST
ചെന്നൈ: സൈനിക രഹസ്യങ്ങളും പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അജ്ഞാതയായ സ്ത്രീക്ക് വാട്സ്ആപ്പിലൂടെ ചോർത്തി നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് മുൻ സൈനികന് അറസ്റ്റിൽ. കീഴ്വല്ലം സ്വദേശിയായ ബാബു (52) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേസില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
വെല്ലൂർ കനിയമ്പാടിക്കടുത്തുള്ള കീഴ്വല്ലം സ്വദേശിയായ ബാബു, ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ 28 വർഷത്തോളം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ആർമിയുടെ ഉപകരണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 'ക്യാപ്റ്റൻ' പദവിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ വർഷം വിരമിച്ചത്. ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ഒരു അജ്ഞാത സ്ത്രീ ഇയാളെ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അശ്ലീല സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ഇയാളെ വലയിലാക്കിയ സ്ത്രീ, പിന്നീട് തന്ത്രപൂർവം സൈനിക വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
തനിക്കറിയാവുന്ന രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയതിന് പുറമെ, അറിവില്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ ബാബു നേരിട്ട് സൈനിക ഓഫിസുകളിലേക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞും ഈ സ്ത്രീക്ക് കൈമാറിയിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഇത്തരത്തിൽ സൈനിക രഹസ്യങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അദ്ദേഹം ചോർത്തി നൽകിയതായി സംശയിക്കുന്നു. ബാബുവിൻ്റെ സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
കുറ്റം തെളിഞ്ഞതോടെ ഇയാളെ വെല്ലൂർ റൂറൽ പൊലീസിന് കൈമാറുകയും കനിയമ്പാടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. വെല്ലൂർ റൂറൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ബാബുവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്ത സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ഈ വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ആരാണെന്നും, വിവര ചോർച്ചയിൽ വിദേശ പൗരന്മാരോ വിദേശ സംഘടനകളോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരുന്നു.
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