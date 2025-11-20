ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യയുടെ ജലമാതാവ്; വീട്ടില്‍ വെള്ളം വന്നതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ മാറി മറിഞ്ഞു, റാമോജി എക്‌സലന്‍സ് പുരസ്‌കാര ജേതാവ് അമല അശോക് റൂയ

ജലസംരക്ഷണത്തിലൂടെ 1200 ഗ്രാമങ്ങളെ എങ്ങനെ മാറ്റി മറിച്ചു എന്ന് ഗ്രാമീണ വികസന വിഭാഗത്തില്‍ റാമോജി എക്‌സലന്‍സ് പുരസ്‌കാര ജേതാവായ അമല അശോക് രൂയ ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവച്ചു.

Ramoji Excellence Award 2025 winner Amla Ashok Ruia (ETV Bharat)
By Kasmin Fernandes

Published : November 20, 2025

Updated : November 20, 2025

ഹൈദരാബാദ്: എഴുപത്തിയൊന്‍പതാം വയസിലും അമല അശോക് റൂയ കേവലം ഒരു സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകയുടെയോ സംരംഭകയുടെയോ അല്ല വേഗമല്ല പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഒരു ഊഷരഭൂമിയിലിരുന്ന് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍കണ്ടെത്തിയ ഒരു വനിതയുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ്. ഗ്രാമീണ വികസന മേഖലയിലെ ആദ്യ റാമോജി പുരസ്‌കാരം നല്‍കി ആദരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയുടെ ജലമാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമല അശോക് റൂയയെ. ഈ പുരസ്‌കാരം അവരുടെ മകുടത്തില്‍ ഒരു പൊന്‍തൂവല്‍ കൂടി ചാര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കേവലം വെള്ളത്തിന്‍റെ കഥയല്ല. മറിച്ച് സമൂഹം, മനുഷ്യരുടെ തീരുമാനങ്ങളാല്‍ തലമുറകളായി സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ചില നിശ്ചയങ്ങളില്‍ എന്നാല്‍ ഇത് ശരിയായിരുന്നെങ്കില്‍ മറിച്ചായേക്കാമായിരുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതി ഒരു പ്രദേശത്തിന്‍റെ വിധിയെ ആകെ മാറ്റി മറിച്ച കഥയാണ്.

ആ തീപ്പൊരി

1990കളില്‍ രാജസ്ഥാനിലുണ്ടായ കൊടു വരള്‍ച്ചയെ കുറിച്ച് അമല ഓര്‍ത്തെടുക്കുമ്പോള്‍ അതിന് ഒരു നിരീക്ഷകയുടെ കൃത്യതയും ഒരു അമ്മയുടെ ആശങ്കകളുമുണ്ട്. കര്‍ഷകരെ അത് വലിയ തോതില്‍ ബാധിച്ചുവെന്ന് അവര്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്‌തു. വെള്ളടാങ്കറുകള്‍ എത്തി. തന്‍റെ ഭര്‍തൃപിതാവിന്‍റെ ട്രസ്റ്റ് പോലും സംഭാവനകള്‍ നല്‍കി. എങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് പരിഹാരങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് കേവലം മുറിവിന് മേലെയുള്ള ഒരു പുറംപൊതിയല്‍ മാത്രമായിരുന്നു.

വരള്‍ച്ച എന്നാല്‍ കേവലം ജല ദൗര്‍ലഭ്യം എന്ന് മാത്രമാണ് വിശ്വാസം. എന്നാല്‍ സംഭരിക്കലിന്‍റെ ദൗര്‍ലഭ്യമാണ് അമല കണ്ടത്. ടിവിയില്‍ വിണ്ടുകീറിയ ഭൂമിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാട്ടുമ്പോള്‍ അമല മുംബൈയിലായിരുന്നു. അപൂര്‍വമായി മാത്രമാണ് ടിവി കാണുന്നത്. എന്നാല്‍ അന്ന് ടിവിയില്‍ കണ്ട ചില ദൃശ്യങ്ങള്‍ അവളെ വല്ലാതെ പിടിച്ചുലച്ചു. ഒരു സ്‌ത്രീ കൊടുംവെയിലത്ത് കിലോമീറ്ററുകളോളം വെള്ളം തേടി തലയില്‍ ലോഹക്കുടങ്ങളുമായി നടക്കുന്നു.

WATER MOTHER (ETV Bharat)

താന്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. മഴക്കാലത്ത് കിട്ടുന്ന വെള്ളം എന്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സംഭരിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് താന്‍ ആലോചിച്ചു. ഇത് എന്ത് കൊണ്ട് മൊത്തം ഒഴുകിപ്പോകാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഒരു സ്വപ്‌നത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത വച്ച നിമിഷം.

ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ നാടായ റാംഗഡ്‌ ശേഖാവതിയിലേക്ക് ഒരു സംഘം ജല വിദഗ്ദ്ധരുമായി അമല എത്തി. അവര്‍ പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. എന്നാല്‍ അവയൊന്നും പ്രായോഗികമായിരുന്നില്ല. വളരെ യാദൃശ്ചികമായി അവര്‍ പരമ്പരാഗത മഴവെള്ളക്കൊയ്ത്ത് സാങ്കേതികതകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എന്‍ജിഒ സന്ദര്‍ശിക്കാനിടയായി. ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവിക ചെരിവുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവര്‍ ഇത് ചെയ്‌തിരുന്നത്. ഇത് പുതിയത് ആയിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ പൂര്‍വികര്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ളവരായിരുന്നു.

തിരികെ അവര്‍ വീട്ടിലെത്തി. ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. അത് ഇരുപത് ലക്ഷം പേരുടെ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചു. അവര്‍ അവരുടെ സ്വന്തം ഫൗണ്ടേഷന്‍ രൂപീകരിച്ചു. 2003ല്‍ ആകാര്‍ ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ്. അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനയൊരു ഫൗണ്ടേഷന്‍റെ രൂപീകരണം മറിച്ച് ഇടപെടലുകളില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ വേണ്ടി ആയിരുന്നു.

കഥ മാറ്റിയ ചെക്ക് ഡാം

അമലയുടെ മാതൃക മനസിലാക്കണമെങ്കില്‍ ഗ്രാമീണ ശില്‍പ്പ വിദ്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകയായ ചെക്ക് ഡാമിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. വെള്ളത്തിന്‍റെ ഗതി തടയുന്ന സംവിധാനം. മഴവെള്ളം കുന്നുകളില്‍ നിന്ന് ഒഴുകി മണ്ണിലും കല്ലിലും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് തടയല്‍. ഭൂമിയിലേക്ക് വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വരെ ആ വെള്ളത്തെ അവിടെ തടഞ്ഞ് നിര്‍ത്താനുള്ള സംവിധാനം. ഇത്തരത്തില്‍ എന്ത് കൊണ്ട് കൂടുതല്‍ എണ്ണം നിര്‍മ്മിച്ച് കൂടാ എന്നവര്‍ ചോദ്യമുയര്‍ത്തി. ഇത്തരം ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ ഡാമുകള്‍ തീര്‍ക്കുമ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മാറി മറിയും.

പിന്നാലെ വന്ന കണക്കുകള്‍ ഗവേഷകരുടെ എണ്ണം പുരികം ഉയര്‍ത്തുന്നതാണ്. ഈ മാസത്തെ കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് അവരുടെ ട്രസ്റ്റ് നിര്‍മ്മിച്ചവ ഇങ്ങനെയാണ്.

  • 1,308 ജലസംഭരണികള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു.
  • 1353 ഗ്രാമങ്ങള്‍ മാറ്റിയെടുത്തു
  • 19 ലക്ഷം ജനങ്ങളെ ഇത് സ്വാധീനിച്ചു.
  • സാമ്പത്തിക വരുമാനം പ്രതിവര്‍ഷം മൂവായിരം കോടിയിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നു.
  • നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ മുപ്പത് ശതമാനം ഗ്രാമീണര്‍ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

2006ല്‍ മുണ്ട്വാര ഗ്രാമത്തിലെ ആദ്യ പദ്ധതി കേവലം ഒരു വിജയത്തിനും അപ്പുറമായിരുന്നു. ഇതൊരു സാമ്പത്തിക സാംസ്‌കാരിക ഉത്തേജകമായി. ഭൂഗര്‍ഭ ജലവിതാനം ഉയരുമ്പോള്‍ കിണറുകള്‍ നിറയുന്നു. കിണറുകള്‍ നിറയുമ്പോള്‍ വയലുകളില്‍ വിള വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. വയലുകളില്‍ വിളകള്‍ വരുമ്പോള്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് വരുമാനം കൂടുന്നു. സ്‌ത്രീകള്‍ സമ്പാദിക്കുമ്പോള്‍ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വിദ്യാലയങ്ങിലെത്തുമ്പോള്‍ മുഴുവന്‍ സാമൂഹ്യ ആരോഹണക്രമങ്ങളും മാറി മറിയുന്നു. അമല ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നു.

കേവലം ഒരു ചെക്ക് ഡാം ഒരു സാമൂഹ്യ വിപ്ലവമായി പരിണമിക്കുന്നു. അമല മാറ്റങ്ങളെ ചെറിയൊരു അത്ഭുതത്തോടെ ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നു. മുമ്പ് സ്‌ത്രീകള്‍ കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നാണ് വെള്ളം കൊണ്ടു വന്നിരുന്നത്. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പോകാനാകുമായിരുന്നില്ല. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വരന്‍മാരെ കണ്ടെത്താനാകാതെ കുടുംബങ്ങള്‍ വിഷമത്തിലായി. വരള്‍ച്ച ബാധിത ഗ്രാമങ്ങളില്‍ നിന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ആരും താത്‌പര്യം കാട്ടിയില്ല. ഇന്നോ? പെണ്‍കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂളില്‍ പോകുന്നു. സ്‌തീകള്‍ വെണ്ണയും നെയ്യും വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കുന്നു. പുരുഷന്‍മാര്‍ നഗരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നില്ല. ചെറിയ വ്യവസായങ്ങള്‍ പോലും തുടങ്ങുന്നു. എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം വീട്ടില്‍ വെള്ളം വന്നു.

സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തത്തില്‍ ഒളിപ്പിച്ച ജ്യാമിതി

അമലയുടെ മാതൃക കേവലം മാനസികമായി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് കേവലം നിര്‍മ്മിതിയുടേതുമല്ല, മറിച്ച് സാമ്പത്തിക ശാസ്‌ത്രത്തിന്‍റേതാണ്. ആകാശ് ട്രസ്റ്റ് വെള്ളം വെറുതെ നല്‍കുന്നില്ല. ഗ്രാമീണര്‍ ചെലവിന്‍റെ മുപ്പത് ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യണം. ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടായാല്‍ സ്വന്തമാണെന്ന ബോധം ഉണ്ടാകുമെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഉടമസ്ഥത പദ്ധതിയുടെ നിലനില്‍പ്പിനും നല്ലതാണ്. ഗ്രാമീണര്‍ അവരുടെ സ്വന്തം പണം നി്ഷേപിച്ച് സംയുക്ത വിശ്വാസ്യതയുടെ ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആരും ചെക്കുഡാമുകള്‍ തകര്‍ക്കുന്നില്ല. ആരും വെള്ളം പാഴാക്കുന്നില്ല. ആരും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ അവഗണിക്കുന്നില്ല കാരണം ട്രസ്റ്റിന്‍റേത് എന്നതിലുപരി ഇത് അവരുടേത് കൂടിയാണ്. ഇതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണ്. അവര്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ സഹായിച്ചതിനെ അവര്‍ പരിപാലിക്കും. അതാണ് ട്രസറ്റിന്‍റെ നിര്‍മ്മിതിക്ക് പിന്നിലുള്ള രഹസ്യ.

സാമൂഹ്യ ഗുണീകരിക്കല്‍ പ്രതിഭാസം

ആകാര്‍ ജല രംഗത്ത് ചുവട് ഉറപ്പിച്ചതോടെ അമല തന്‍റെ ദൗത്യം വിശാലമാക്കി. കാരണം ജലസുരക്ഷിതമായ ഓരോ ഗ്രാമവും പഠനത്തിനുള്ള ശക്തമായ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ഗ്രാമങ്ങള്‍ പോലുള്ള സംഘടനകുമായി ചേര്‍ന്ന് ആകാര്‍ ഇപ്പോള്‍

  • അധ്യാപക പരിശീലന- വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം
  • വനിതാ ശാക്തീകരണം
  • നൈപുണ്യ വികസനം, ജീവിതോപാധി വികസനം

തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു.

എളിമയും വ്യക്തതയുമാണ് തന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതെന്ന് അമല പറയുന്നു. ഗ്രാമീണര്‍ സ്വന്തം കാലില്‍ നില്‍ക്കണമെന്നാണ് തന്‍റെ ആഗ്രഹം. വെള്ളം കേവലം തുടക്കം മാത്രമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം തുടര്‍ച്ചയാണ്. അന്തസാണ് ഇതിന്‍റെയെല്ലാം ഫലം.

ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥ കഥ പ്രവചനാതീതമായ കഥയായി മാറുകയാണ്. ചിലപ്പോള്‍ തോരാത്ത മഴ,ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ പെയ്യുകയും ഇല്ല. പലതും സാങ്കേതികതയുടെ അതിപ്രസരം മൂലവും സംഭവിക്കാം. വലിയ കനാലുകള്‍, വലിയ പൈപ്പ ലൈനുകള്‍, ആഴത്തിലുള്ള കുഴല്‍ക്കിണറുകള്‍.

അമലയുടെ സമീപനങ്ങള്‍ വ്യതിരിക്തമാണ്. അവര്‍ ഭൂതകാലത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. ഭാവിയിലേക്കല്ല. അവര്‍ ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. കരാറുകാര്‍ക്കല്ല മറിച്ച് സമൂഹങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ക്ക് വേണ്ട മാറ്റം കൊണ്ടു വരാനാകുമെന്ന് അമല വിശ്വസിക്കുന്നു. ചില ലളിതമായ ആശയങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാമെന്ന് ആധുനിക ലോകം പലപ്പോഴും മറന്ന് പോകുന്നു. വരള്‍ച്ചാ ബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് അവരുടെ സംഘം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കേവലം നിര്‍മ്മിതികള്‍ സൃഷടിക്കലിനപ്പുറം ജലസംരക്ഷണത്തിന്‍റെ സംസ്‌കാര സൃഷ്‌ടിയില്‍ അവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

