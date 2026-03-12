ETV Bharat / bharat

ലോകത്ത് ഓരോ മിനിറ്റിലും 28 ബാലികമാര്‍ വിവാഹിതരാകുന്നു, ഇന്ത്യയില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം ശൈശവ വിവാഹത്തിനിരയാകുന്നത് 15 ലക്ഷം, ഈ ശാപം എന്ന് അവസാനിക്കും?

മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ശൈശവ വിവാഹങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ നിയമ-സാമൂഹ്യ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് ശൈശവ വിവാഹം നടക്കുന്നത് കേരളത്തില്‍

Every Year 15 Lakhs Girls Victims of Child Marriage in India (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 12, 2026 at 2:55 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ശൈശവ വിവാഹം-പതിനെട്ട് വയസില്‍ താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടി മുതിര്‍ന്ന ഒരാളുമായോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു കുട്ടിയുമായോ നിയമപരമായോ അല്ലാതെയോ ഒരു ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണിത്. ശൈശവ വിവാഹം നിരോധന നിയമം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഇന്നും നിര്‍ബാധം തുടരുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഇത് നിലനില്‍ക്കുന്നു.

മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ശക്തമായ നിയമസ-സാമൂഹ്യ സംവിധാനത്തങ്ങള്‍ ശൈശവ വിവാഹം ഇല്ലാതാക്കാനായി ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും കാര്യങ്ങള്‍ അത്ര ശുഭകരമല്ല. ഇന്ത്യയും ഇതില്‍ നിന്ന് മുക്തമല്ലെന്നതാണ് പുറത്ത് വരുന്ന കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാര്യങ്ങള്‍ കുറച്ച് കൂടി വരുതിയിലാണ്. നമ്മള്‍ ശൈശവ വിവാഹം പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നടപടികളില്‍ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ആഗോളതലത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കുഞ്ഞു വധുക്കള്‍ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണുള്ളതെന്നത് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വസ്‌തുതയാണ്.

സേവ് ദ ചില്‍ഡ്രന്‍റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ലോക്ത് ഓരോ മിനിറ്റിലും പതിനെട്ട് വയസില്‍ താഴെയുള്ള 28 കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ വിവാഹിതരാകുന്നു. അതായത് ശൈശവ വിവാഹത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകള്‍ പെണ്‍കുട്ടികളാണ് എന്നര്‍ത്ഥം. യൂണിസെഫിന്‍റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ പതിനെട്ട് വയസിന് താഴെയുള്ള പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പെണ്‍കുട്ടികളാണ് ഓരോ വര്‍ഷവും വിവാഹിതരാകുന്നത്. രാജ്യത്ത് വിവാഹിതരാകുന്നവരില്‍ പതിനാറ് ശതമാനവും പതിനഞ്ചിനും പത്തൊമ്പതിനുമിടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരാണ്.

ക്രൈം റെക്കോര്‍ഡ്‌സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2006ലെ ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ അതായത് 2019, 2020, 2021,2022,2023 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ യഥാക്രമം 523,785, 1050,1002,6038 എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവാഹിതരായ പതിനെട്ട് വയസില്‍ താഴെയുള്ളവരുടെ കണക്ക്. മിക്ക സംഭവങ്ങളിലും ഇത് ശൈശവ വിവാഹമാണെന്ന കാര്യം നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ എത്തുന്നേയില്ല.

ശൈശവ വിവാഹം പോലുള്ള കാടത്തരങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ 2016 ജനുവരി ഒന്നിന് ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ സുസ്ഥിവികസന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. 2030ഓടെ ശൈശവ വിവാഹങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും തുടച്ച് നീക്കണമെന്നതായിരുന്നു ഇതിലെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. ഇതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയില്‍ പ്രചാരണങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ബോധവത്ക്കരണങ്ങളുടെ ഫലമായി 2026ഓടെ ശൈശവ വിവാഹങ്ങളില്‍ പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കാനായി. 2030ഓടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പൂര്‍ണമായും ശൈശവ വിവാഹം തുടച്ച് നീക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ശൈശവ വിവാഹങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളും ഇത് പൂര്‍ണമായും തുടച്ച് നീക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ.

ഇന്ത്യയിലെ ശൈശവ വിവാഹനിരക്ക്

200-06ല്‍ 47.4ശതമാനമായിരുന്ന ശൈശവ വിവാഹ നിരക്ക് 2019-21 ആയപ്പോഴേക്കും 23.3 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാനായി. എങ്കിലും പശ്ചിമബംഗാള്‍(42%), ബിഹാര്‍(40%)ത്രിപുരം(39%)തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ശൈശവ വിവാഹ നിരക്ക് കൂടുതലാണ്. അതേസമയം സാമ്പിള്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സിസ്റ്റം 2023 റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ശൈശവ വിവാഹ നിരക്ക് 2.1ശതമാനം മാത്രമാണ്.

2021-22, 2023-24 കാലഘട്ടത്തില്‍ രാജ്യത്തെ ശൈശവ വിവാഹ നിരക്ക് 81 ശതമാനം കുറഞ്ഞതായി ഇന്ത്യ ശൈശവ സംരക്ഷണ സൂചിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അഞ്ചില്‍ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി പതിനെട്ട് വയസിന് മുമ്പ് വിവാഹിതയാകുന്നു. രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന 64 കോടി പെണ്‍കുട്ടികളും സ്‌ത്രീകളും കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വിവാഹിതരായവരാണെന്നാണ് കണക്ക്. ലോകത്ത് ഓരോ മിനിറ്റിലും 28 പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വിവാഹിതരാകുന്നു.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശൈശവ വിവാഹങ്ങള്‍ ഇവിടെ

2030ഓടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ശൈശവ വിവാഹം പൂര്‍ണമായും തുടച്ച് നീക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി നൂറ് ദിന ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസമാണ് ഇത് സമാപിക്കുക. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഇത്തരം ഉദ്യമങ്ങള്‍ക്കിടയും 2025 അവസാനം വരെ രാജ്യത്ത് 22 കോടി ശൈശവ വിവാഹങ്ങള്‍ നടന്നു. മധ്യപ്രദേശില്‍ ശൈശവ വിവാഹ നിരക്ക് കൂടുകയാണ്. 2020ല്‍ 366 ശൈശവ വിവാഹങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌ത സംസ്ഥാനത്്ത 2025ല്‍ ഇത് 538 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശൈശവ വിവാഹങ്ങള്‍ അരങ്ങേറുന്ന സംസ്ഥാനം പശ്ചിമബംഗാളാണ്. ഇവിടെ 6.3ശതമാനം പെണ്‍കുട്ടികളും പതിനെട്ട് വയസിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹിതരാകുന്നു. ഝാര്‍ഖണ്ഡാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. 4.6ശതമാനം പെണ്‍കുട്ടികളാണ് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകും മുമ്പ് വിവാഹമണ്ഡപത്തിലെത്തുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് ശൈശവ വിവാഹങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. 0.1 ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ശൈശവ വിവാഹ നിരക്ക്. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശാണ് രണ്ടാമത് 0.4ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ ശൈശവ വിവാഹ നിരക്ക്. ഹരിയാനയ്ക്കാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം0.6ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ ശൈശവ വിവാഹ നിരക്ക്.

രാജ്യത്തെ ബാലികാ വധുക്കളില്‍ പകുതിയും അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്- ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ബിഹാര്‍, പശ്ചിമബംഗാള്‍, മഹാരാഷ്‌ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാലികാ വധുക്കള്‍ ഉള്ളത്. ഇവിടെ മൊത്തം 3.6 കോടി ബാലികാ വധുക്കളുണ്ട്. രാജ്യത്തെ 2.2 കോടി ബാലികാ വധുക്കളില്‍ 1.2 കോടിയും പതിനഞ്ച് വയസിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹിതരാകുന്നു.

ശൈശവ വിവാഹം തടയാനുള്ള നടപടികള്‍

  • ശൈശവ വിവാഹ നിരോധഝന നിയമം 2006: ഈ നിയമപ്രകാരം വിവാഹിതരാകാനുള്ള പ്രായം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് പതിനെട്ടും ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് 21 ആയി നിജപ്പെടുത്തി. ഈ പ്രായത്തിന് താഴെയുള്ള ആര് വിവാഹിതരായാലും അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. രണ്ട് വര്‍ഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ഈ കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ.
  • വൈവാഹിക ബലാത്സംഗം(പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവരെ): ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 2023 പ്രകാരം പതിനെട്ട് വയസ് തികയാത്ത ഭാര്യയുമായുള്ള ഏത് ലൈംഗിക പ്രവൃത്തിയും ബലാത്സംഗമായി കണക്കാക്കും.
  • സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ശൈശവ വിവാഹം തടയല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കല്‍: വിവാഹങ്ങളില്‍ ഇടപെടാനും കുറ്റക്കാരെ വിചാരണ ചെയ്യാനും അധികാരമുള്ള ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ നിയമിക്കണം.
  • ശൈശവ വിവാഹ രഹിത ഇന്ത്യ പോര്‍ട്ടല്‍: 2030ഓടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ശൈശവ വിവാഹം പൂര്‍ണമായും തുടച്ച് നീക്കാനായി 2024 നവംബറില്‍ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്‍ ആരംഭിച്ചതാണിത്.
  • നൂറ് ദിന പ്രത്യേക പ്രചാരണ പരിപാടി: 2025 ഡിസംബറിലാണ് ഈ പരിപാടി എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലും തുടങ്ങിയത്. വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന പുരോഹിതര്‍, കേറ്ററിങ് സര്‍വീസുകാര്‍, വിവാഹ വേദിയുടെ ഉടമകള്‍ തുടഹ്ങിയവര്‍ക്ക് പ്രായം തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കിയിരിക്കണം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ ശൈശവ വിവാഹ രഹിത പഞ്ചായത്തുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രമേയം പാസാക്കണം.
  • ചൈല്‍ഡ് ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍: (1098) അടിയന്തര സഹായത്തിനായി വാത്സല്യ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിക്കാം.
  • മിഷന്‍ ശക്തി:പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് നിയമ-വൈദ്യ സഹായങ്ങള്‍ക്കായി വണ്‍ സ്റ്റോപ്പ് സെന്‍ററുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
  • ശിശുക്ഷേമ സമിതികള്‍: 2015ലെ ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് നിയമപ്രകാരം വിവാഹ വെല്ലുവിളിയുള്ള കുട്ടികളെ സംരക്ഷണവും പരിചരണവും ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ ഗണത്തില്‍ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പ്രകാരം വീട്ടില്‍ നിന്ന് വിവാഹത്തിനുള്ള വെല്ലുവിളി ഉയരുന്ന കുട്ടികളെ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേക്ക് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകും വരെ മാറ്റി പാര്‍പ്പിക്കാം.
  • വിവാഹിതരാകാതിരിക്കാനുള്ള സഹായധനം: മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പതിനെട്ട് വയസിലോ 21 വയസിലോ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു സഹായധന പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രായം വരെ വിവാഹിതാകാതെ ഇരിക്കാനുള്ള സഹായമാണിത്. പശ്ചിബംഗാളില്‍ ഈ പദ്ധതിയെ കന്യാശ്രീ എന്നും മധ്യപ്രദേശില്‍ ലാഡ്‌ലി ലക്ഷ്‌മി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
  • ശൈശവ വിവാഹ മുക്ത ഗ്രാമ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്:സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു ഔദ്യോഗിക ദേശീയ സര്‍ട്ടഫിക്കറ്റുകള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നു. ഈ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടണമെങ്കില്‍ ഗ്രാമസഭകള്‍ പ്രമേയം പാസാക്കിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത കാലയളവില്‍ അവിടെ ശൈശവവിവാഹം നടന്നിരിക്കരുത്.
  • ശൈശവവിവാഹ മുക്ത ഇന്ത്യ പോരാളി പുരസ്‌കാരം: ഏറ്റവും കുറവ് ശൈശവ വിവാഹ നടന്ന ജില്ലയിലെ ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന ഉദ്യോഗസ്ഥനു ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റിനും നല്‍കുന്ന പുരസ്‌കാരമാണിത്.
  • ശൈശവവിവാഹ നിരോധന(ഭേദഗതി ബില്‍):സ്‌ത്രീകളുടെ വിവാഹ പ്രായം 21ആക്കി ഉയര്‍ത്തുന്ന നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട ബില്ലാണിത്. ഇത് പാര്‍ലമെന്‍റരി സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ അന്തിമ പുനപ്പരിശോധനയിലാണ്. ഹിന്ദു,മുസ്ലീം, ക്രൈസ്‌തവ വിഭാഗങ്ങളുടെ വിവാഹപ്രായം ഏകീകരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ശൈശവ വിവാഹത്തിനുള്ള ശിക്ഷകള്‍

  • പ്രായപൂര്‍ത്തിയായപുരുഷ കുറ്റവാളികള്‍: ശൈശവ വിവാഹക്കുറ്റവാളിയായ പതിനെട്ട് വയസിന് മുകളിലുള്ള പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് രണ്ട് വര്‍ഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം വരെ പിഴയും
  • ശൈശവ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുത്ത പുരോഹിതന് രണ്ട് വര്‍ം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും
  • ശൈശവ വിവാഹത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന രക്ഷകര്‍ത്താവിനോ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കോ സെക്ഷന്‍ പതിനൊന്ന് പ്രകാരം രണ്ട് വര്‍ഷം വരെ തടവും പിഴയും
  • സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ശിക്ഷായിളവ്: ഒരു സ്‌ത്രീക്കും തടവ് ശിക്ഷ നല്‍കില്ലെന്ന് ശൈശവ വിവാഹ നിയമത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ക്ക് പിഴ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ.
  • ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമത്തിലെ പതിമൂന്നാം സെക്‌ഷന്‍ പ്രകാരം വിവാഹം ജുഡിഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് തടയുകയും എന്നിട്ടും വിവാഹം നടത്തുകയും ചെയ്‌താല്‍ ഇവര്‍ക്ക് രണ്ട് വര്‍ഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കും.
  • ശൈശവ വിവാഹത്തിലെ ബലാത്സംഗം സാധാരണ ബലാത്സംഗം പോലെ തന്നെ കുറ്റകരം
  • ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 2023ലെ സെക്‌ഷന്‍ 63ലെ രണ്ടാമത്തെ അനുബന്ധ പ്രകാരം പതിനെട്ട് വയസിന് താഴെയുള്ള ഭാര്യയുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ബലാത്സംഗമാണ്. ഇതിന് പത്ത് വര്‍ഷം വരെയാണ് തടവ് ശിക്ഷ ഇത് ജീവപര്യന്തം വരെയുമാകാം.

ശൈശവ വിവാഹത്തിന്‍റെ കാരണങ്ങള്‍

  • ദാരിദ്ര്യത്തില്‍ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പെണ്‍കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചയ്ക്കുന്നത് ഒരു ബാധ്യത കുറയലാണ്.
  • ചെറിയ കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്‌ത്രീധനം കുറച്ച് നല്‍കിയാല്‍ മതിയെന്നൊരു നടപ്പ് ഉള്ളതിനാല്‍ ഇതും കുട്ടികളെ നേരത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചയക്കാന്‍ മാതാപിതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
  • മിക്കപ്പോഴും കടം വീട്ടാനും പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പണം കിട്ടാനുമുള്ള മാര്‍ഗമായി പലരും വിവാഹത്തെ കാണുന്നു
  • പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം വീട്ടുജോലിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അത്ര കണ്ട് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നില്ല.
  • പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ പോയിക്കളയുമോയെന്ന് ഭയന്ന് കുടുംബത്തിന്‍റെ മാനം രക്ഷിക്കാനായി നേരത്തെ പെണ്‍കുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചയക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുമുണ്ട്.
  • രണ്ട് കുടുംബങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള മാറ്റകല്യാണമായും ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഇത് അരങ്ങേറുന്നു.
  • ശൈശവ വിവാഹവും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായ്‌മയും തമ്മില്‍ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാത്തതോ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ളവരോ ആയ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ പതിനെട്ട് വയസിന് മുമ്പ് വിവാഹിതരാകുന്നു.
  • സുരക്ഷിതമായ യാത്രാസൗകര്യങ്ങളും ശുചിത്വമുള്ള ശുചിമുറികളും ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ പലരക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളെ ഉന്നത പഠനത്തിനയക്കാന്‍ വിമുഖത കാട്ടുന്നു. വിവാഹം ഇവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സുരക്ഷിതമാര്‍ഗമായും അവര്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
  • കുറ്റകൃത്യനിരക്ക് വര്‍ദ്ധിച്ച ഇടങ്ങളില്‍ ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍ക്ക് പെണ്‍കുട്ടികളെ കായികമായി സംരക്ഷിക്കാനാകുമന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
  • പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും കോവിഡ് പോലുള്ള മഹാമാരികളും ഗാര്‍ഹിക സുരക്ഷയില്ലായ്‌മ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളായ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ പൂട്ടിയതും ഇവര്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ഇതും ശൈശവ വിവാഹം വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍ കാരണമായി.

ശൈശവ വിവാഹം പൂര്‍ണമായും തുടച്ച് നീക്കാന്‍ ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭ ഒരു സമയപരിധി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നണ് ഇന്ത്യയിലെ ബാലാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകനും ബാലാവകാശനിയത്തിന്‍റെ സ്ഥാപക ന്യായാധിപനുമായ ഭുവന്‍ഋഭു ലോകമെമ്പാടും വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ശൈശവ വിവാഹത്തില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

അടുത്തിടെ നടന്ന ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭുടെ വനിതസ്റ്റാറ്റസ് കമ്മീഷന്‍ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം അടുത്തിടെയായി ശൈശവ വിവാഹം കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായി ചൂണ്ടികാട്ടി. എന്നാല്‍ എവിടെയൊക്കെയോ ഇത് ഓരോ മൂന്ന് മിനിറ്റിലും സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ ഒരു രാജ്യാന്തര ദിനം പ്രഖ്യാപിക്കണം. സര്‍ക്കാരുകളെയും സമൂഹത്തെയും മുഴുവന്‍ ഇതിനായി ആഗോള പ്രതിബന്ധതയുള്ളവരാക്കണ.

ലോകത്തേറ്റവും കൂടുതല്‍ ശൈശവ വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് യൂണിസെഫിന്‍റെ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു. ലോകത്തിലെ ബാല വധുക്കളില്‍ മൂന്നിലൊന്നും ഇന്ത്യയിലാണ് ഉള്ളത്. എന്നാല്‍ ശതമാന കണക്കില്‍ നൈജറാണ് ഈ രംഗത്ത് മുന്നില്‍. ഇവിടുത്തെ 76ശതമാനം പെണ്‍കുട്ടികളും പതിനെട്ട് വയസിന് മുന്നേ വിവാഹിതരാകുന്നു. ഇവിടെ ശരിക്കും നിയമത്തിന്‍റെ ഒരു പ്രശ്‌നവും ഉണ്ട്. ഇവിടെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹ പ്രായം പതിനഞ്ച് വയസും ആണ്‍കുട്ടികളുടേത് പതിനെട്ടുമാണ്.

