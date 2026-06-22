'രാമക്ഷേത്രത്തിലെ പണം തട്ടിപ്പില് സനാതനധർമം പിന്തുടരുന്നവര് ദുഃഖത്തില്'; അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അയോധ്യയിലേക്ക്
ജൂൺ 26ന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ രാമക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കും. രാമക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന സംഭവിങ്ങളിൽ ധർമ്മദാസ് ബാബ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
By ANI
Published : June 22, 2026 at 3:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വഴിപാടുകൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിൽ സനാതനധർമം പിന്തുടരുന്ന എല്ലാവരും അഗാധമായ ദുഃഖത്തിലാണെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു. ജൂൺ 26ന് ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച് പ്രാർഥന നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
"അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വഴിപാടുകൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിൽ എല്ലാ സനാതനിയും അഗാധമായി ദുഃഖിതനാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനായി പോകും" അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എക്സിൽ കുറിച്ചു.അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് സംഭാവനകൾ കാണാതായെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കെജ്രിവാളിന്റെ സന്ദർശനം.
ശ്രീരാമജന്മഭൂമി മന്ദിർ ട്രസ്റ്റിന്റെ അഭ്യർഥനയെത്തുടർന്ന് രാമക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാടുകളുമായും സംഭാവനകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ജൂൺ 14ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മൂന്നംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിച്ചു.
ബാബരാംലല്ലയുടെ മുൻ വ്യവഹാരിയും ഹനുമാൻഗഢി ക്ഷേത്രത്തിലെ മഹന്തുമായ ധർമദാസ് ബാബ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച അപമാനകരമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. രാജ്യമെമ്പാടും അപലപനീയമായ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് മതിയായ ശിക്ഷ എന്ന മാനദണ്ഡമില്ലെന്നും അശ്രദ്ധയിൽ നിന്നോ അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നോ ജനിച്ച അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അത്തരമൊരു നിഷേധാത്മക ധാരണ വ്യാപിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും ബാബ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു.
ആരോപിക്കപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളെ മഹന്ത് ധർമദാസ് ബാബ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിലും ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിലും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ നൽകിയ കാണിക്കപ്പണത്തിലും സംഭാവനകളിലും വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടും തട്ടിപ്പും നടന്നതായുള്ള പരാതിയിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കാണിക്കപ്പണം കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ വൻ അട്ടിമറി നടന്നെന്നാണ് ആരോപണം. ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള രേഖകൾ, കാണിക്ക വഞ്ചികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ, പണം കൈകാര്യം ചെയ്ത ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയെല്ലാം അന്വേഷണസംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു.
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